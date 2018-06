O estilo – ou, para os metafísicos entre vós, a alma – pode mais que os joelhos

O Rei da Terra Batida

Haverá algo de jocoso em chamar Rafael Nadal de “rei da terra batida”? A mim, a expressão não evoca soberania nem poderio. Lembra-me, ao invés, outros monarcas duvidosos, como o “rei dos frangos”, o “rei das meias” ou os “Gipsy Kings”. Friamente analisada, não servirá a expressão apenas para circunscrever ao território vulgar da “superfície de pó de tijolo” as legítimas aspirações reais de Nadal? Após mais uma conquista em Roland Garros, o tenista espanhol, el de Manacor, com os seus bíceps de servente das obras, o aspeto de jornaleiro andaluz curtido pelo sol, o rosto com aquela ligeira inclinação do touro antes da investida, regressa a casa com a taça dos mosqueteiros e uma coroa de madeira pintada a guache onde alguém gravou as iniciais: RNRTB. Daqui a uns meses, ainda a sacudir o pó dos calções e a limpar os pés no tapete do All England Club, irá desafiar uma vez mais o rei legítimo, D. Roger, com os seus imaculados calções brancos e aquela forma graciosa de deslizar sobre a relva que separa os bailarinos dos cabouqueiros. Ainda que o derrote – e não seria a primeira vez que tal acontecia em Wimbledon, como bem se lembram todos os que viram a célebre final de 2008 –, no próximo ano Nadal voltará a ser o incontestável e plebeu “rei da terra batida”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)