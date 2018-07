A melhor final de sempre entre os melhores de sempre aconteceu exatamente há 10 anos

Que saudosos e idos tempos, em que a marca da qual Roger Federer arrepiou caminho tinha um respeito solene pelas tradições de Wimbledon e o fazia entrar no court central vestido com um clássico e abotoado casaco de malha. Parecia um senhor respeitável a encaminhar-se para o sofá preferido, estrategicamente colocado à frente da lareira.

Eram os tempos, também, que ainda tinham Rafael Nadal a esforçar-se na sua melhor imitação de pirata, ornamentado com os calções compridos, a roçar os joelhos, e as t-shirts justas, mas sem mangas, que lhe davam o ar pitoresco de ser um tenista acabado acabado de ser resgatado de um barco a afundar-se algures no Pacífico.

Ainda não estávamos no tempo em que tínhamos de falar de cabras, traduzidas de G.O.A.T. (Greatest Of All Time), embora já se desconfiasse que estes dois, e entre eles, viesse a estar grande parte da melhor história que o ténis tem para contar.

Catorze das últimas 16 finais de torneios do Grand Slam pertenciam ao suíço, ou ao espanhol, uma bipolaridade no ténis que se estava a acentuar, cada vez mais, mesmo que Federer ainda fosse o ditador de raquete na mão que liderava o ranking há mais de 200 semanas. Era a sexta final de Wimbledon para o suíço – ele vencera as cinco anteriores e, nas derradeiras duas, o vencido tinha sido Nadal.

O pirata espanhol já era elogiado e condecorado como um prodígio em terra batida, um talento que prosperara nos quatro títulos em Roland Garros, mas ainda envolto em dúvidas, porque quem é incrível e quer ser o melhor teria de ser imbatível, a certa altura da sua vida, em todas as superfícies, e não apenas na predileta que tinha no seu quintal, em Maiorca, enquanto crescia.

Clive Brunskill

Faltava um pouco da verde e lendária relva de Federer a Nadal - o espanhol teria que o derrotar onde se pensava que o suíço era imbatível.

Ao longo de longas quatro horas e quarenta e oito minutos, o canhoto esticou tanto a fasquia da qualidade de jogo, que vimos o, também por norma, imperturbável e mecânico helvético, a refilar. A gritar de frustração.

Em cinco sets, Federer aproveitou apenas um de 13 oportunidade para quebrar o serviço de Nadal. Sofreu e correu e fustigou-se no tempo em que a sua esquerda ainda não era potente, nem batia tão cedo na bola, como é hoje, tempos em que aprendeu e lidar com as rotativas bolas do espanhol.

E perdeu (6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7).

E acabou a final a conter as lágrimas que choraria, durante meia hora, na reclusão do balneário. Porque, admitiria mais tarde, sentia-se a remoer a frustração que a cabeça lhe mostrava como uma evidência: começava a sentir-se encurralado por um tenista mais novo, forte, rápido e pujante, que começava a inverter uma tendência. Dois meses depois, Nadal chegaria a número um do mundo, pela primeira vez.

Perder tornou Federer “mais humano” e ganhar “foi um passo em frente” para Nadal, que lhe “abriu caminhos para ganhar noutros lugares”, palavras dos próprios. O sueco Björn Borg, dono de 11 títulos do Grand Slam, todos entre Roland Garros e Wimbledon, definiu-o como "o melhor jogo de ténis" que viu na vida.

Possivelmente, estava a falar por todos nós.