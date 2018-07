Foram precisas mais de 5 horas divididas por dois dias para Djokovic bater Rafa Nadal e voltar à final de Wimbledon

Era praticamente uma final antecipada e Novak Djokovic e Rafael Nadal fizeram questão de dar o melhor espectáculo possível na segunda meia-final de Wimbledon. Num jogo que começou na sexta-feira ao final da tarde e só terminou este sábado, o sérvio bateu o número 1 do Mundo em cinco longos sets, com parciais de 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6 e 10-8, num encontro que durou 5h21.

É um regresso de Novak Djokovic às grandes decisões, ele que não ia a uma final de um torneio do Grand Slam desde o US Open de 2016. Está agora muito perto de conquistar o seu 4.º título no All England Lawn Tennis Club, depois das vitórias em 2011, 2014 e 2015.

No domingo, Djokovic vai defrontar o sul-africano Kevin Anderson, que precisou mais de seis horas para derrotar John Isner na meia-final.