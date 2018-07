O regresso de sonho de Serena a Wimbledon embateu na mão esquerda de Kerber

São sete os títulos de Serena Williams em Wimbledon mas desta vez ela queria ganhar o seu primeiro. O seu primeiro como mãe, o seu primeiro 10 meses após um parto difícil a ter feito temer pela própria vida. E o regresso de sonho quase aconteceu, mas o oitavo título embateu na mão esquerda de Angelique Kerber, a alemã discreta de 30 anos que acabou por bater Serena na final por 6-3 e 6-3.

Num encontro em que se notou que Serena ainda não está na plenitude da sua forma física, Kerber esteve quase sempre por cima, garantindo o seu terceiro título do Grand Slam, depois das vitórias no Open da Austrália e US Open, ambos em 2016.

Nesse mesmo ano, Kerber e Serena haviam jogado a final de Wimbledon, com a vitória aí a cair para a norte-americana, que continua assim a um título de igualar Margaret Court como a jogadora com mais títulos do Grand Slam (24) na história do ténis.