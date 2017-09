A FIFA recusou a inscrição de Adrien Silva no Leicester, segundo apurou a SIC. A decisão já terá chegado à Federação Inglesa.

Adrien Silva transferiu-se para o Leicester no último dia do mercado, mas a sua inscrição não entrou a tempo no sistema da FIFA. O jogador fica assim impedido de jogar na liga inglesa até à reabertura do mercado de transferências, em janeiro.

A transferência de Adrien para o Leicester não está, porém, em risco. O jogador já terá sido informado da decisão da FIFA, escreve o jornal “Record”.