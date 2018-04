O curador do Insta: a pizzaria do Sérgio. E do Iker. E do Ivan. E do Hector. E etcetera

Quem não tem um restaurante onde goste de ir em grupo? Um sítio que seja sinónimo tanto de boa comida como de convívio e, como diz a música de "Cheers, Aquele Bar", onde toda a gente sabe o nosso nome. Quem diz restaurante, diz qualquer outra atividade ou espaço e, por incrível que pareça, os futebolistas têm tanto essa necessidade como o comum dos mortais e as redes sociais permitem uma janela aberta como nunca para os tempos livres das figuras do desporto.

Sobretudo pelo Instagram, utilizado por clubes, atletas e treinadores como forma de se darem a conhecer aos fãs e serem identificados por outras nas suas vidas. Como acontece com Antonio Mezzero e a pizzaria que leva o seu nome em Matosinhos.

Local privilegiado de reunião de personalidades ligadas ao Futebol Clube do Porto, é também a casa do presidente da Associação Portuguesa de Pizzaiolos e homem que está apaixonado por este cantinho à beira-mar plantado desde que aqui chegou há mais de dez anos. "Amor à primeira vista", atira o chef que foi o primeiro em Portugal a receber a certificação da "Verace Pizza Napoletana". Que é como dizer a estrela Michelin do mundo das pizzas.

Maniche não tem dúvidas, por exemplo, que estamos perante "o melhor pizzaiolo do mundo", como fez questão de deixar explícito na foto da sua visita ao restaurante.

É um dos muitos clientes ligados ao mundo do futebol que visita o espaço e que Antonio faz questão de partilhar no seu Instagram com mais de 28 mil seguidores. Mas logo com a ressalva que são "tratados como qualquer outro cliente, se tiverem que esperar, esperam."

O treinador dos portistas, Sérgio Conceição, que "é um grande amigo" é visita habitual da casa onde vai sempre, pelo menos "duas vezes por semana. O único sítio que ele visita para comer é este", garante Antonio.

O treinador dos dragões levou o plantel principal a comer ao restaurante e desde então que os atletas dos azuis e brancos (dos As aos Bs) são visita assídua do espaço.

Alguns "já são mesmo amigos" com destaque para Casillas, Brahimi e Sérgio Oliveira, os clientes que "são como irmãos." Além de antigos internacionais como Vítor Baía ou Fernando Couto e outras figuras, Antonio Mezzero revela que Alexandre Pinto da Costa também já faz quase parte da mobília da casa e, inclusivamente, "tem uma pizza em sua homenagem." Jorge Nuno Pinto da Costa também já fui visitar e revela que o presidente Futebol Clube do Porto conferiu-lhe o título de "melhor italiano de Portugal."

Local de convívio, sítio onde já se assinaram contratos entre clube e jogadores, é uma verdadeira cantina dos dragões. Mas não se pense que é exclusivo. "A minha casa é para todos. Também me dou muito bem com a malta do Benfica e Sporting, tenho lá amigos." Já para entrarem no Instagram da próxima época.

Entre os pratos favoritos do plantel portista, estão as "entradas de fumados" e a pizza margheritta que, se o Futebol Clube do Porto ganhar o título nacional, é objeto de promessa de Antonio Mezzero: "vai chamar-se a pizza dei campeoni, a pizza dos campeões!" É a verdadeira união com recurso à comida, documentada para todos verem.