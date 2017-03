Um Azar do Kralj propõe onze para hoje: Bernardo Silva e mais dez... Bernardo Silva

Bernardo Silva

É uma escolha natural para a baliza, considerando não apenas o potencial evolutivo do jogador mas também a liberdade que a Tribuna Expresso nos deu para transformarmos este onze titular numa piada parva. A titularidade a redes permitirá ao mais recuado dos Bernardos aproveitar a posição privilegiada em campo para estudar o que os restantes Bernardos farão ao longo do jogo, corrigindo posições e permitindo a este textos acontecer, mas fundamentalmente dando à primeira fase de construção de jogo a soma das qualidades que só vários Bernardos conseguem reunir.

Odiadores questionarão a titularidade de um esquerdino com um metro e meio de altura no lado direito da defesa. São as mesmas pessoas que viram André Almeida ocupar cinco ou seis posições diferentes num campo de futebol e sobreviveram para contar a história. Habituem-se, porque só piora a partir daqui.

Irá certamente desgastar os húngaros no jogo aéreo, que ficarão deslumbrados com tanta facilidade ao ponto de desperdiçarem todas as oportunidades de que vão dispor. Mas esperem até à bola descer ao nível da relva e verão o melhor defesa a sair a jogar na Luz desde Tahar el Khalej.

Este Bernardo irá ser uma ajuda preciosa nas dobras ao Bernardo da lateral esquerda, a quem não se pode pedir que apoie durante 90 minutos consecutivos os Bernardos mais avançados nas triangulações ofensivas e ainda assim mantenha a frescura física para fechar nas costas. É também essa solidariedade que ganhamos ao ter 11 Bernardos em campo.

Espera-se que o miúdo aproveite esta oportunidade para mostrar a William Carvalho as coisas maravilhosas que é possível fazer nesta posição quando se atinge velocidades superiores à de uma tartaruga. Sim, porque isto da seleção sem escrever uma piada a picar sportinguistas não tem tanta graça.

A sua frescura física e alegria de viver serão uma excelente alternativa a Pizzi, que assim poderá descansar antes do clássico. Este Bernardo irá ocupar uma zona do terreno em que o seu pé esquerdo é capaz de colocar a redondinha atrás da defesa grega, uma zona onde Éder, se fosse titular, certamente nos relembraria que é apenas mais um mortal como nós. Aceitaríamos as suas imperfeições, se não estivesse lá Bernardo Silva pronto a fuzilar as redes adversárias.

Talvez o mais legítimo de todos os Bernardos. Irá ocupar o flanco direito com um talento inversamente proporcional à sua altura, humilhando com galhardia todos os calmeirões com um z no apelido que lhe aparecerem pela frente. No final, cada um deles tentará trocar de camisola com o miúdo. Tenham calma que assim há para todos.

Nunca foi tão fácil escolher um onze da seleção e nunca foi tão difícil justificá-lo. Se tivéssemos que avaliar a linha de raciocínio deste texto de 0 a 10, diríamos que é um 8, fundamentalmente porque é o número da camisola vestida por este Bernardo, de quem se espere que deambule livremente no espaço entre linhas, procurando aproveitar o tempo que Luís Freitas Lobo demorará a explicar esses movimentos para se isolar três vezes e oferecer golos a alguém incrivelmente parecido consigo.

O desenrolar da partida poderá levar Fernando Santos a fazer trocas de posição entre flanqueadores como forma de surpreender o adversário. Será por isso interessante testar esta alternativa e ver o que pode o Bernardo da direita oferecer ao jogo actuando na esquerda, sabendo à partida que possui exactamente os mesmos recursos do Bernardo que tantas alegrias nos tem dado no flanco oposto. Até ficam tontos.

Este é o primeiro onze da seleção portuguesa em que não precisamos de contratar os serviços de uma consultora multinacional para efectuar uma avaliação do seu valor financeiro. É fácil: se quiserem contratar estes onze, a quinze milhões por Bernardo, são 165 milhões de balas. Aceitamos pagamento por cheques, transferência bancária ou engenharia financeira.

Pronto. Foi isto. Parece-nos que fica claro o sentimento nutrido por este jovem jogador e o quanto queremos vê-lo jogar de quinas ao peito. Reparem que nem precisou de nascer mais dez vezes para esta piada estúpida ver a luz do dia. Se nada mais tiver valido a pena neste texto, fica o mérito de ter escrito algo sobre um jogo contra húngaros sem nos referirmos a eles como magiares. Raios, falhámos.