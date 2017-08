Vá, tudo a dar as mãos para Filipe Augusto se tornar senhor do Universo centro-campista

Bruno Varela

Os adeptos entusiasmam-se e gabam-lhe a confiança, mas os primeiros jogos não permitiram tirar grandes conclusões, e talvez seja melhor assim. Nunca ninguém elogiou o novo contabilista da empresa por, no seu primeiro dia, ter reparado a impressora ou substituído o garrafão de água. A não ser que seja um daqueles estágios não remunerados para explorar um gajo até ao tutano enquanto não há dinheiro para contratar alguém a sério. Nesse caso, é um excelente começo.

André Almeida

O tempo passa e André Almeida vai conquistando o seu espaço. É uma disputa feroz que tem mantido com a sua sombra, Aurélio Buta e, muito em breve, o empresário de Pedro Pereira. O seu nível exibicional ainda não permite dizer coisas como "este não sabe jogar mal", nem é provável que venha a acontecer. Depois de André Horta como jogador-adepto, precisávamos de alguém como André Almeida, que nos faça crer, durante aqueles breves 90 minutos, que qualquer um de nós poderia ter sido futebolista profissional.

Luisão

Exibição segura. Joga de olhos fechados com os seus colegas. Afinal de contas, são oito anos a trabalhar com os mesmos.

Jardel

Nada como bater em mortos para regressar à vida. Veremos se as qualidades observadas hoje se mantêm frente a jogadores com melhor coordenação motora.

Eliseu

Mais uma exibição útil à equipa, mas especialmente útil ao futebol português. Testou os limites do vídeo-arbitro num lance que podia ter valido a sua expulsão. A Liga agradece os seus préstimos. É fundamental que continue a trazer ao de cima as lacunas do vídeo-árbitro e não as virtudes.

Filipe Augusto

Vamos todos acreditar que Filipe Augusto iniciou hoje uma espécie de metamorfose semelhante à que ocorreu com Casemiro. Se bem se lembram, era um sarrafeiro com dois tijolos nos pés e a visão de jogo de um míope que jogou no Porto e regressou ao Real Madrid para se tornar campeão espanhol, europeu e senhor do Universo centro-campista. Vá, tudo a dar as mãos.

Pizzi

É como se Isco, Modric e Kroos tivessem unido esforços num só corpo, mas melhor.

Salvio

Um grande golo a coroar mais uma exibição confiante e a plenos pulmões. Não há piada nenhuma para fazer. O homem já sofreu que chegue.

Franco Cervi

Deixem-nos recuperar o fôlego e já dizemos qualquer coisa.

Jonas

Segundo o seu presidente, o Manchester City prepara-se para anunciar a maior transferência da história do futebol. Espero sinceramente que não nos levem Jonas. Não há dinheiro que pague um jogador destes. O brasileiro ultrapassou hoje Magnusson e é agora o segundo melhor marcador estrangeiro da história do Benfica. Esse Magnusson que, como se sabe, foi visto pela última vez no relvado da Luz a rebolar na direcção de uma das balizas. Esse lance só não deu em golo porque ainda não estava lá Jonas para receber com o peito, ajeitar com um pé e rematar com o outro.

Haris Seferovic

Pela primeira vez na sua carreira Seferovic marcou 4 golos nos primeiros 4 jogos oficiais. É certo que provoca algumas lesões, mas o Benfica faz bem às pessoas. Não, não é o sol nem o peixe nem a praia. O Doumbia também já comeu sardinhas e deu um mergulho em Paço de Arcos, mas a verdade é que ainda não cheirou. Permitam-me que lance um repto aos dirigentes benfiquistas: exijo saber quem é o responsável pela melhor contratação do Benfica nos últimos anos. Pela minha saúde que lhe ofereço um jantar no Solar dos Presuntos.

Martin Crhien

Tornou-se hoje o primeiro eslovaco a vestir a camisola do Benfica em jogos oficiais. Por enquanto tem tudo para se tornar o primeiro eslovaco a vestir a camisola do Benfica em dois jogos oficiais, neste caso ao serviço da equipa B.

Raúl Jiménez

Só não joga mais porque Jonas e Seferovic. O seu estatuto de suplente é muito provavelmente a maior injustiça neste plantel do Benfica, mas teremos todos de aprender a viver com isso. Um dia de cada vez, Raúl.

Lisandro López

Entrou a 10 minutos do fim para ser testado a lateral-direito. Soube manter-se no perímetro do relvado.