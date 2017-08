As rezas de André Almeida a Nossa Senhora dos Navegantes de nada valeram. Até porque ela apressou-se a ligar out of office

Bruno Varela

Essencial na triangulação que resultou no golo do Rio Ave. Sofreu um choque já perto do final que o teria lesionado com gravidade durante 3 minutos caso jogasse numa equipa pequena. Está naquela fase delicada em que não sabe se deve atualizar o linkedin com o seu novo cargo ou procurar emprego.

André Almeida

As câmaras filmaram André Almeida a benzer-se antes do início da segunda parte, mas antes disso teve amplas oportunidades para se benzer, fosse em jeito de agradecimento ou como pedido de ajuda a quaisquer divindades que estivessem a passar pela zona. Nossa Senhora dos Navegantes, que tantos heróis abençoou nas Caxinas, apressou-se a ligar o out of office.

Jardel

Lembro-me de ler uma história notável sobre um indivíduo que não foi trabalhar durante 14 anos e ninguém deu conta. Mas como? Como é que ninguém deu conta? Como é possível tamanha incompetência?, perguntamos todos nós enquanto olhamos para o Facebook no PC para o Instagram no telefone. De facto não se percebe. Vem isto a propósito de um caso ainda mais enigmático: o departamento médico do Benfica. Conseguiram o impossível. Há largos anos que todos os membros desta equipa aparecem para trabalhar e ninguém dá conta.

Luisão

Há uns anos, éramos nós adolescentes, um amigo nosso levava sempre o seu pai para jogar com os miúdos. A coisa passava-se sempre da mesma forma. Os fumadores encostavam à box 5 minutos depois, os habilidosos testavam a paciência dos demais, e os restantes fingiam que sabiam praticar a modalidade. O tempo ia passando e tornava-se evidente que a única pessoa que sabia jogar futebol era aquele cinquentão que, aos poucos, ia ganhando ascendente sobre nós qual figura paternal autoritária. Chegava a tornar-se embaraçoso. Só não éramos substituídos porque não havia mais gente para jogar.

Eliseu

Da última vez que o vimos criar uma boa iniciativa individual estava ligeiramente embriagado a guiar uma mota.

Filipe Augusto

Alguém achou que seria boa ideia mandar Filipe Augusto à flash interview. O brasileiro balbuciou meia dúzia de lugares comuns, terminando com o sempre útil "é preciso levantar a cabeça". Acontece que não é apenas isso que é necessário. Filipe Augusto precisa sim de levantar a cabeça, mas para marcar uma consulta num neurologista, perceber quanto tempo terá de esperar por um transplante cerebral, esperar que os potenciais dadores não se ofendam, ser submetido com sucesso à cirurgia e só depois pensar no próximo jogo.

Pizzi

Não lê Saramago, mas consegue citar de cabeça as passagens mais importantes de A Arte da Guerra para Treinadores. Infelizmente, o treinador da equipa adversária também sabe ler, facto que cortou as vazas a todo o meio-campo benfiquista, incluindo o nosso génio. Foi ainda assim um dos poucos capaz de percorrer uma linha recta sem se desequilibrar.

Cervi

Segundo grande parte dos presentes na Casa do Benfica de Grândola, não fez grande jogo mas também não é por causa dele que o barco irá ao fundo. A sabedoria das multidões a funcionar mais uma vez.

Rafa

A preços de 2017 vale uma unha de Neymar. Ainda dizem que o mercado é irrealista. Volta Salvio, estás perdoado. Se nos conseguires perdoar, claro.

Jonas

Safou um penalty que só deixa dúvidas em gente mal formada e ajudou a desenhar alguns lances perigosos na parte final do jogo, mesmo ao jeito de um tal de Cássio.

Seferovic

Poucos dias depois de ter dito que o Estádio da Luz lhe dava "tesão", Seferovic terá agora que aviar uma receita de Viagra para restabelecer os níveis anímicos, voltar a confiar nos seus colegas, e eventualmente satisfazer a sua esposa.

Lisandro

Bons olhos o vejam!

Zivkovic

Será excessivo dizer que foi o melhor jogador do Benfica? Que se lixe, agora já está.

Jimenez

Quantas máscaras de luchador terá Jimenez guardado no aconchego das partes podengas até ter marcado um golo? Fica a pergunta.