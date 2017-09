Um Azar do Kralj desconfia de um gravíssimo caso de sabotagem no Benfica e pede: investigue-se

Varela

Fez as melhores defesas desde que começámos a incluí-lo nas nossas orações. Foi justamente premiado com a sua primeira derrota na equipa principal. É assim que se cresce. Pelo menos é isso que eu leio de cada vez que vou ao LinkedIn. O que não nos mata torna-nos mais fortes, molda o carácter. Tudo características fulcrais para quem pretende revalidar a Taça CTT.

André Almeida

Noite pouco feliz do Maradona do Bairro da Mealhada, que ainda assim se mostrou igual a si mesmo. Fazemo-nos entender? Não. Pois. André Almeida é um enigma. Por um lado, desejamos 90 minutos de remates involuntários seus. Por outro, sabemos que para isso acontecer nos arriscamos a ter 90 minutos de cruzamentos intencionais. É um dos grandes dilemas filosóficos do nosso tempo e um dos piores laterais que temos visto jogar.

Luisão

É complicado. Uma parte de nós quer respeitar o nosso capitão e jogador com mais títulos no activo. A outra quer embalsamá-lo e colocá-lo tão rapidamente quanto possível no Museu Cosme Damião. Continuávamos a cobrar bilhete, mas ninguém estranharia a lentidão do jogador.

Lisandro

Perdeu-se um excelente inserir_nome_de_qualquer_profissão_exceto_futebolista

Grimaldo

Exibição muito eficaz do espanhol numa fase da época em que os adeptos estão capazes de questionar o desempenho de Shéu Han. Dizemos eficaz porque em apenas dois lances mostrou-nos que Grimaldo pode ser ele mesmo e o seu suplente: aquele pastel ao poste foi Eliseu vintage, mas a demarcação de Zivkovic e o entendimento que foi mostrando com o sérvio são típico Grimaldo. Também de forma típica, chegou ao fim com ar de quem vai passar as próximas duas semanas no ginásio.

Filipe Augusto

Rui Vitória explicou na conferência de imprensa que Filipe Augusto fez aquilo que o treinador lhe pediu. Ora, se assim é, temos um caso gravíssimo de sabotagem à vista de todos. Investigue-se.

Pizzi

Os passes não saem da mesma forma e as pernas parecem acusar cansaço - sabe Deus do quê, estamos em Setembro. Como consequência disso, o jogo do Benfica nasce torto e tarde ou nunca se endireita. Enfim. Sabem quando alguém faz um jogo do caraças e no final diz que foi buscar forças que não sabia que tinha? Pizzi tem sido o oposto. Fez um jogo pobre e foi buscar fraquezas que não sabia que tinha.

Salvio

Muitas vezes perigoso, para o adversário ou para os colegas. No lance do primeiro golo, parece tentar disputar a bola utilizando apenas o poder da mente.

Zivkovic

Excelente cruzamento a assistir Seferovic para o golo e mais meia dúzia de acções que não mereciam os 16 avos de final da Liga Europa.

Jonas

Sofrível. Os últimos jogos de Jonas parecem começar em Agosto e terminar em Maio, com o génio brasileiro prostrado a pedir uma falta na área ou umas férias no Brasil.

Seferovic

Ainda não é aquele Seferovic que durante 2 semanas nos pareceu o melhor do mundo, mas voltou às noites produtivas. Marcou um golo e sofreu um penalty não assinalado. Foi o segundo maior roubo da noite, ainda assim distante do que alguns adeptos pagaram hoje para ir ao estádio.

Jimenez

Agitou e muito o ataque benfiquista, mas não o suficiente para nos dar a vitória e assim voltar a convencer de que está tudo bem e não temos problemas nenhuns do meio-campo para trás. Foi pena, precisávamos disso.

Gabriel Barbosa

Muito rápido a soltar a bola, como que dizendo “oi malta. eh pá, desculpem lá… eu já percebi que isto hoje não tá famoso, mas não começam já a queimar-me. acabei de chegar, o fejsa está no estaleiro, o pizzi joga lesionado, o filipe augusto é titular e o andré almeida é candidato ao prémio puskas. além disso, ainda não saí à noite. deixem lá a poeira assentar e logo falamos.” No final, passou pela flash interview e disse “temos muitas partidas pela frente para dar a volta, o importante é que a gente jogou bem”. Parabéns ao jornalista, que nesse fio da navalha que é o direto televisivo soube evitar a gargalhada.

Rafa

Pobre coitado. Rui Vitória esqueceu-se que ainda tinha uma substituição por fazer e só acordou perto do final. Não fez por menos. Tirou Lisandro e colocou Rafa, apostando as fichas todas nos últimos 2 minutos. Rafa respeitou o seu contrato de trabalho e lá permaneceu em campo.