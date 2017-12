Os brasileiros estão chateados com a Tribuna Expresso e a culpa é de Um Azar do Kralj

Terça-feira à noite, na Luz, contra o Basileia, Douglas foi titular pela quinta vez esta época. Mas o jogo não correu propriamente de feição ao lateral brasileiro emprestado ao Benfica pelo Barcelona e, na sua habitual análise humorística - ênfase, aqui, no "humorística" - Vasco Mendonça, publicitário de profissão (e não jornalista) e criador da página Um Azar do Kralj (juntamente com Nuno Dias), escreveu o seguinte na Tribuna Expresso:

Diz-se de todo o futebolista brasileiro habilidoso que tem samba no pé. É um duplo elogio: louvamos o jogador e celebramos o património cultural do seu país de origem. O Brasil merece. Mas, e quando se dá o caso inverso? Se o craque brasileiro tem samba no pé, o que dizer do cepo? Tentemos. Douglas é o desflorestamento da Amazónia, é o sistema judicial decadente, é o défice da educação, é uma remix drum n’ bass de Marcos Valle, balada de Xitãozinho e Xoróró em repeat, é um assalto à mão armada no Rio de Janeiro, é o escândalo da Petrobras, é pau, é pedra, é o fim do caminho, esperem, não, isso não será com certeza. Douglas é tudo o que o Brasil tiver de mau, no pé.

Ora, no Brasil, a piada foi tomada como algo sério. "Gente, que exagero", comentaram na Sportv brasileira (pode ver o vídeo AQUI), lamentando as palavras do "jornalista" da Tribuna Expresso, ainda que admitindo que Douglas não tem qualidade suficiente para jogar no Benfica (nem no Barcelona) - "é um daqueles casos em que o craque é o empresário".

O texto de Vasco Mendonça também foi citado pela ESPN brasileira, que não parece ter entendido o tom da peça: "Jornal português diz que Douglas é 'pior que o escândalo da Petrobras' e detona Gabigol: 'Mais tatuagens do que decisões inteligentes'".

Sobre Gabriel Barbosa, Vasco Mendonça escreveu o seguinte: Tem neste momento mais tatuagens do que decisões inteligentes com a bola nos pés ao serviço do Benfica.

Já o Trivela parece ter entendido que a análise de Um Azar do Kralj era mais humorística do que séria: "A descrição de Douglas em um jornal português é tão cruel quanto hilária".

Concluindo: Vasco Mendonça não é jornalista da Tribuna Expresso, mas é um tipo com piada (tal como Rogério Casanova e Catarina Pereira, do Lá em Casa Mando Eu).

Pode ler AQUI todos os textos humorísticos de Um Azar do Kralj publicados na Tribuna Expresso.