Como Francisco Marques não pôs Fejsa na capa de "O Polvo Encarnado", o SLB que retrate o sérvio como o animal que é (Um Azar do Kralj)

Bruno Varela

Aproveitou bem uma das poucas oportunidades que teve para equilibrar o jogo. Parece pouco quando olhamos para o resultado final, mas bastou uma saída mal calculada para provocar o desmoronamento das muitas teorias de conspiração que circulavam online, segundo as quais o Braga deixou o Benfica ganhar ao invés de ter sido violentamente dominado durante a maior parte dos 90 minutos. Ironicamente, os erros de Bruno Varela são a melhor lição de verdade desportiva que nós podemos dar aos adversários. Isto para não falar das várias defesas decisivas que voltou a fazer e que impediram o Braga de discutir o resultado, mas falemos antes do facto de a Terra ser plana.

André Almeida

Que funcionário extraordinário. O jogador do Benfica com mais minutos em campo esta época continua a ter a humildade necessária para saber que, quando Jonas lhe diz para fazer uma coisa, ele deve obedecer. Foi assim que assinou mais uma excelente assistência para golo, perfeita para coroar mais uma boa exibição. Viu um amarelo que o coloca de fora no próximo jogo e, fora de brincadeiras, já não sei como vamos fazer sem ele.

Rúben Dias

O nosso futuro capitão continua a fazer-se. É um speed reader que acompanha eficazmente todos os momentos da história, ainda que por vezes salte um ou outro parágrafo e deixe o adversário direto cabecear, como aconteceu com Paulinho. Continua a exibir o semblante calmo e convicto de quem está disposto a matar para segurar a titularidade.

Jardel

The doctor will see you now. Foi assim a exibição de Jardel esta noite. Passou 90 minutos a perguntar: o que é que vos dói, amigos? Uma das melhores exibições da época. Respondeu quase na perfeição à recente saída do nosso central marcador de golos, desferindo um cabeceamento ao poste. Vai com Deus, Lisandro. O Jardel trata do assunto.

Grimaldo

O bromance com Cervi continua a dar frutos, mas foi a chegada de Krovinovic que veio apimentar a coisa. É verdade que o flanco de Grimaldo parece por vezes mais vulnerável, mas isso só acontece porque o espanhol está demasiado preocupado em ajudar-nos a chegar ao final dos jogos com mais golos marcados do que os adversários. Poderia atingir esse objetivo através da competência defensiva, mas Grimaldo está convencido de que quanto mais vezes for decisivo lá na frente, mais desconto nós lhe daremos por ser um bocadinho estarola a defender - e tem toda a razão.

Fejsa

Melhor em campo. Raramente joga mal, mas hoje conseguiu ser particularmente eficaz e gracioso na realização das suas tarefas, mostrando uma leitura de jogo e uma capacidade de antecipação que fazem dele um jogador esteticamente aprazível até quando derruba um adversário como se fosse um pino esquecido no relvado. Assumindo que Francisco Marques não irá aceitar colocar Ljubomir Fejsa na capa de uma futura edição de “O Polvo Encarnado”, peço à equipa de redes sociais do Sport Lisboa e Benfica, ou ao Insónias, que tratem de elaborar uma imagem em que Fejsa seja retratado como o animal extraordinário que verdadeiramente é.

Pizzi

Pensou por momentos estar a viver uma experiência metafísica em que se observava a si mesmo em campo, fora do seu próprio corpo, deslumbrado com tamanha qualidade de passe, visão de jogo e clarividência em todos momentos. Percebeu alguns minutos depois que estava a olhar para Krovinovic e foi substituído.

Krovinovic

Não há que ter vergonha. Houve dois ou três momentos no jogo de hoje em que dei por mim a gostar mais do Krovinovic do que dos meus filhos.

Cervi

Duas assistências para golo e mais uma exibição de encher o olho. A sua cumplicidade com Grimaldo será mais preocupante no dia em que um deles for vendido. Felizmente, o Dr. Gentil Martins continua a operar.

Salvio

Nunca pensei vir a resumir uma exibição do Salvio com a expressão “aquela máquina”, mas aqui estamos nós.

Jonas

Tem demasiada visão, inteligência e sentido coletivo para estar numa pedreira em Braga a explicar como é que se ganham partidas de futebol. Uma pessoa assim devia estar ao lado de Bill Gates ou Al Gore no Fórum de Davos a dar palestras sobre como poderemos evitar a extinção da espécie.

Samaris

Mais do que precisar de Samaris em jogo, Rui Vitória precisava de uma forma discreta de retirar Pizzi de campo. Missão cumprida.

Jimenez

Hoje em “o que é que este gajo ainda está a fazer no Benfica?”, Raul Jimenez cala-nos bem caladinhos.

Rafa

Precisa de mais minutos nas pernas e de mais pernas nos minutos. Não foi noite para uma coisa nem outra. Paciência, miúdo.