E, então, Um Azar do Kralj tomou a liberdade de emitir uma fatura a Carlos Pereira. Percebem?

Bruno Varela

A sua presença em campo pareceu dar alento à equipa do Marítimo, que foi tentando construir lances de jogo aéreo que pudessem culminar numa intervenção infeliz de Varela. Um inexplicável pontapé contra um adversário aos 29 minutos quase lhes fez a vontade, mas felizmente os madeirenses estavam em noite não.

André Almeida

Felizmente o período de transferências em Espanha já terminou, portanto não vamos perder mais um lateral para o Barcelona. André Almeida fez hoje a sexta e sétima assistência da época, transportando mais uma vez 14 milhões de benfiquistas para a sua própria versão do mundo Upside Down. Ao contrário do que acontece em Stranger Things, ninguém quer abandonar esta realidade alternativa. Recusou humildemente que Jonas engraxasse a sua chuteira direita, no fundo reconhecendo que nada do que se tem passado faz muito sentido.

Rúben Dias

Saldo positivo em mais uma exibição intimidante de Rúben Dias na Luz. Desta vez ficou com 2 iPhone X dos avançados do Marítimo, 2000€ em notas de 50 de Gamboa, o cartão vermelho de Hélder Malheiro e metade do passe de Zainadine.

Jardel

Exibição tranquila de um defesa que não só atravessa um período de grande confiança como sabe que o Benfica pagou hoje a última tranche relativa à transferência de Manduca.

Grimaldo

Bonito regresso aos golos após assistência de Zivkovic, o que suscitou um festejo de golo algo estranho do qual se pareceu arrepender instantes depois, um pouco como o nosso João Martins da BTV quando se referiu a essa celebração como “os meninos à volta do Grimaldo”. Já se prendeu gente por muito menos.

Fejsa

Sabem o que diz Ljubomir Fejsa a alguém que exija demasiado dele? “Ó meu amigo, eu só tenho 4 braços e 4 pernas, não consigo fazer tudo sozinho.” Foi substituído ao minuto 67 perante uma ovação que faria desmoronar o estádio do Estoril. Se algum dia for preso podem ter a certeza de que vou imitar Gelson e entrar em campo com uma t-shirt a dizer: “Ја сам са тобом до краја света”, que significa “Cu bo ti fim do mundo”, e por fim do mundo entenda-se o chavascal que vai ser a celebração do penta no Marquês.

Pizzi

Não mais este 3 de Março será igual. A partir de hoje perguntaremos: onde estavas quando Pizzi viu o quinto amarelo?

Zivkovic

Assim que enviámos o comprovativo de transferência da terceira e penúltima tranche devida pela transferência do Makukula, tudo ficou mais fácil para Zivkovic, que a partir daí arrancou para uma exibição fulgurante em que evitou in extremis ser assassinado por Gamboa e acabou a marcar um golo lindíssimo que fez Krovinovic acelerar o seu trabalho de recuperação.

Cervi

Pareceu um pouco alheado das decisões do jogo, ligeiramente contemplativo, dir-se-ia triste até. Pudera. Se fossem um pequeno génio argentino de 23 anos e vissem o Salvio nos convocados da Argentina com um joelho que não passa no detetor de metais do aeroporto provavelmente também ficariam chateados.

Rafa

Temeu-se o pior ainda no aquecimento quando as câmaras da BTV filmaram Rafa visivelmente incomodado com a chuva que se fazia sentir e que lhe deu cabo do penteado. Afinal tudo acabou bem e Rafa fez mais uma belíssima exibição abrilhantada, entre outros gestos técnicos a valer para cima de 40 milhões, por um bom mergulho para a piscina que permitiu a Jonas voltar aos golos de pénalti.

Jonas

Não sei se estão recordamos, mas tinha ficado apalavrado há uns dias que o meu filho Tomás receberia um presente do Jonas nesta tarde de sábado. Repito, um presente e não três. É assim que se estraga uma educação. Se isto continua assim, quero ver quem é que vai aturar este puto mimado. Não sendo matéria que justifique entregá-lo para adopção, este hat-trick de Jonas, mais um, como tudo o que ele faz, merece veneração incondicional. Hélder Conduto disse às tantas que o brasileiro igualou um registo de Eusébio no Estádio da Luz. Não o disse para nos fazer rir, mas para que todos paremos um minuto em silêncio ou júbilo incontrolável, como preferirem, e pensemos, apreciemos, agradeçamos ao Valência por esta dádiva, por estarmos todos vivos em 2018. Quase apetece dizer que não merecemos, mas depois lembro-me que somos o Benfica. Merecemos tudo, amigos.

Samaris

Ideia para uma nova modalidade desportiva: UFC aquático. Pensem nisso.

Jimenez

Fwd: Seguimento Derley



Boa noite Carlos,

Desculpe o avanço da hora, mas estamos a atualizar o nosso parque informático. Junto envio comprovativo de transferência relativa ao atleta Vanderley Dias Marinho. Felizmente tivemos alguma liquidez decorrente do jogo de hóquei feminino esta tarde. Obrigado pela compreensão.

Atentamente rumo ao Penta,

Sport Lisboa e Benfica

Douglas

Até podia entrar o Kirk Douglas em campo. Já ninguém queria saber, nem mesmo o nosso Douglas. A sua melhor intervenção no jogo foi aplaudir André Almeida enquanto este abandonava o relvado. Faltou apenas ajoelhar-se. Este, sim, devia ter engraxado a chuteira do nosso Almeidinhos.