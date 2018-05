A antevisão do dérbi, por Um Azar do Kralj: tristes tempos em que vivemos abaixo das nossas possibilidades

Os adeptos bem queriam o 37, mas neste momento temos um catch 22 que é um belo 31. Se os somarmos, dá 53, o número de vezes que Luisão foi ultrapassado em corrida no jogo frente ao Tondela. Os números não mentem. Esqueçam as contas da calculadora. Aqui ficam as contas do rosário a que nos agarramos em véspera de dérbi.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)