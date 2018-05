O LinkedIn de Jimenez, a tristeza de Fejsa e o cabelo pintado de Jonas (por Um Azar do Kralj)

Bruno Varela

Volvidos 29 jogos, e depois que se passou hoje com Rui Patrício na Madeira, Bruno Varela tem que terminar esta época satisfeito com a sua prestação, plenamente merecedora do epíteto “olha que não foi dos piores”. Resta-lhe agora avançar confiante rumo à titularidade da selecção no Mundial. Basta que não se lesione até Junho e que consiga melhorar em alguns aspectos do jogo, nomeadamente todos.

Douglas

Granda Douglas… Parece que foi ontem que soubemos da tua chegada e perguntámos “Quem?” Enfim. Tenho pouco tempo. Dizer que vais deixar saudades seria manifestamente exagerado. Mais do que saudade, deixas um lugar vago. Por vezes, esse é o melhor contributo que podemos dar ao mundo. Fizeste bem em terminar a tua passagem pelo Benfica com mais uma exibição pálida. Sempre são menos pessoas a sugerir a tua permanência no plantel.

Luisão

Fez uma exibição serena e competente frente a uma equipa inofensiva. Não sei se é cedo demais para dizer isto, mas que se lixe. Chegou a altura de os benfiquistas se mobilizarem. O plano é muito simples: enviem uma mensagem para o Luisão nas redes sociais com o seguinte conteúdo: “Obrigado Capitão por tudo o que fizeste em campo, boa sorte na próxima etapa da tua carreira! Seja o que for, serás sempre um dos nossos <3”. Talvez ele perceba a dica e evite renovar mais um ano ou passe diretamente para treinador-adjunto.

Rúben Dias

Quando não se entretém a agredir colegas de profissão desnecessariamente, Ruben Dias comporta-se como aquilo que é: um dos melhores centrais portugueses da actualidade. Tirando uma abordagem algo ingénua aos 41 minutos que Luisão safou atropelando o jogador do Moreirense, chegou e sobrou para as encomendas, que foram poucas e poucochinhas.

Grimaldo

Acordou-me três ou quatro vezes com lances ofensivos seus. É mais do que podemos dizer da maioria. Não participou numa daquelas substituições para receber uma ovação dos adeptos. Isso quer dizer ainda não foi vendido. Haja esperança.

Fejsa

Hoje sim devia ter sido poupado - à tristeza de chegar ao fim da época em segundo lugar.

Pizzi

Tal como os restantes adeptos, pareceu-me ansioso pelo regresso de Krovinovic. Já não se fazem altruístas assim.

Zivkovic

O melhor em campo num jogo com poucos candidatos a esse lugar. Continua a jogar como se fosse matematicamente possível chegar ao título. Este excesso de profissionalismo não deve ser tolerado.

Salvio

Fez uma exibição inteligente, já a poupar-se para a Champions Cup.

Cervi

A lutar pela sobrevivência nesta recta final da temporada. O seu coração chora pelo penta que nos escapou, a cabeça pede um novo treinador, e os pés pedem uma transferência para o Huddersfield por 20 milhões + objectivos.

Jonas

Foi preciso pedir ajuda ao VAR para confirmar o dado mais intrigante da tarde. Jonas regressou ao onze titular e decidiu comemorar pintando o cabelo. A decisão parece espelhar uma enorme dificuldade em lidar com a realidade de estar à espera de um deslize do Sporting na última jornada do campeonato. Felizmente, nem um nem outro desiludiram. Jonas terminar com a média algo embaraçosa de 1 golo por jogo neste campeonato - poderia facilmente ter sido 10.2 se não se tem lesionado - e, bem, o Sporting foi o Sporting. Agora é esperar para ver qual dos dois será o primeiro a assinar por um clube chinês: se Jonas, se Rui Patrício.

Samaris

Entrou em campo com uma missão assustadoramente fácil: fazer melhor do que Pizzi. Já depois do final disse aos jornalistas que o seu lugar ficará muito bem entregue a Renato Sanches. Estes gregos são gente bem formada.

Jimenez

De volta à condição mais triste: suplente utilizado num jogo que não precisa dele. Chegou a ser bonito, Raul, mas agora é hora de actualizar o LinkedIn.

Keaton Parks

Não vos conseguiria dizer algo sobre a exibição do Keaton Parks nem que a minha vida dependesse disso.