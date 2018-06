Bruno 4ever: uma crónica de tweets, posts, facepalm e de culpa (por Um Azar do Kralj)

Não consigo precisar a data, mas nunca mais me esqueci. José Eduardo Bettencourt tinha acabado de criar uma conta no Twitter. Já foi há uns anos e lembro-me que a coisa causou alguma surpresa, seguida daquela dose de embaraço que, em adolescentes, reservámos para os nossos pais sempre que apareciam numa festa de amigos e tinham a infeliz ideia de abrir a boca para dizer qualquer coisa espirituosa. Assim foi. Bettencourt - JEB para os que se lembram - foi por ali fora no seu Blackberry e, no seu primeiro tweet de sempre, escreveu “Sporting 4ever”, tornando-se motivo de chacota de toda a internet que perde tempo com estas coisas.

Lembro-me de achar o tweet algo pateta vindo de quem vinha e pensar qualquer coisa como “bem, pior que este não há-de escrever… aposto que já contratou alguém para gerir as suas redes sociais, e fez ele muito bem. isto é um terreno escorregadio e cada vez mais pantanoso”. Não consigo precisar a data, mas sei que isto aconteceu em 2009. Quase uma década depois, continuo a prestar atenção ao que se escreve no Twitter e no Facebook. E talvez seja esse o facto mais lamentável em todo este percurso de Bruno de Carvalho: que lhe tenhamos dado toda esta atenção. Quanto mais atenção lhe demos, mais difícil se tornou - para os sportinguistas - correr com ele.

Sim, Bruno de Carvalho foi responsável por alguns dos melhores e mais divertidos momentos de internet nos últimos anos. Sim, Bruno de Carvalho procurou a atenção de todas as formas e mais alguma. Sim, Bruno de Carvalho diz coisas pertinentes por entre um chorrilho de desconsiderações por tudo e todos. E sim, é muito mais fácil criticar a postura dos jornalistas do que apresentar uma alternativa à cobertura da atualidade do Sporting Clube de Portugal que não implique saber o que diz e faz o presidente do clube. Mas, e aqui incluo-me, somos todos um bocadinho culpados.

Eu, por exemplo, fiz muitas piadas sobre o ex-presidente do Sporting, algumas de muito mau gosto. Poderia dizer que poucas vezes lhe dediquei parágrafos aqui na Tribuna. Na verdade, não escrevi mais coisas porque, sempre que o fiz, fui insultado pelos seus cães de guarda. É também este o legado de Bruno de Carvalho: alguns dirão que devolveu a dignidade ao Sporting Clube de Portugal. Eu digo que o atirou para a sarjeta e, para aí sobreviver, criou um braço armado digital que tentou sujar todos os que criticaram Bruno. Mas lá está: somos todos um bocadinho culpados. Os nossos pais não nos ensinaram a devolver todo e qualquer impropério com outro insulto. Eu cometi esse erro algumas vezes. Não foram os nossos pais.

Foi a internet quem nos educou dessa forma. E nesse meio Bruno foi, é e continuará a ser exímio, pelo modo como explora a natureza voyeurística deste meio, pelo treino que foi adquirindo, e também porque quase ninguém vai virar a cara enquanto Bruno mantiver esta utilização patológica das redes sociais.

Somos todos um bocadinho culpados. Quando António Salvador, presidente do SC Braga, disse que se recusava a lutar com um porco porque não se queria sujar, muitos foram os aplausos. É assim mesmo! As verdades devem ser ditas! Teve uma resposta à altura! Na verdade, estávamos todos a chafurdar com os tais porcos.

Em todo este processo, Bruno de Carvalho conseguir levar a minha relação com o Sporting Clube de Portugal a um extremo impensável. Enquanto benfiquista, sempre desejei o insucesso desportivo de um dos nossos principais rivais, mas também isso se tornou complicado com Bruno de Carvalho. Se a sua presidência continuasse por muito tempo, o mais provável seria também eu tornar-me sportinguista - por solidariedade para com tantos amigos e familiares que vi reagirem aos posts, comunicados, entrevistas e comícios do Bruno escondendo a cara num proverbial facepalm.

Podia dizer-vos que íamos aprender com tudo isto e melhorar, mas é mentira. O facto é que Bruno de Carvalho é um activo demasiado valioso para esta economia de conteúdos digitais, e ele sabe isso. É um animal futebolístico único em Portugal, capaz de produzir opiniões à mesma velocidade com que insulta todos os que dele discordam. É aquilo que o meu povo gosta. E não terá qualquer problema em intensificar ainda mais esse registo que tão bem domina, desde que isso lhe permita sobreviver. Não será certamente o único no nosso panorama mediático, mas não há mais ninguém exactamente como ele.

Bruno de Carvalho começou por ser aclamado na tribuna presidencial. Hoje entrou pela garagem e sairá pelo esgoto, quando finalmente terminarem a recontagem ou desligarem o wifi. Mas tenham calma. Não faltará muito para regressar à superfície, num canal de tv ou rede social perto de si. Bruno 4ever.