Fernando Santos, o homem mais unificador de Portugal depois de Marcelo (uma ode por Um Azar do Kralj)

Guardo várias recordações deste Mundial que termina este domingo. Não vos quero maçar com os temas ditos do futebol internacional, por isso voltarei à nossa querida seleção. Uma das melhores recordações do Mundial 2018 aconteceu fora de campo e bem longe da Rússia. Fernando Santos, já de regresso, foi abordado na rua por um concidadão que calmamente agradeceu e elogiou a reação portuguesa à derrota com o Uruguai. Eu assisti impávido e sereno. A normalidade com que o país aceitou a derrota nos oitavos de final diz muito sobre quem a lidera e sobre quem, no desempenho das mesmas funções, voltará a ganhar.

É verdade que conquistou definitivamente esse capital há dois anos e não agora. Mas onde muitos desbarataram a confiança depositada, Fernando Santos continuou a porfiar calmamente. Faz aquilo que lhe compete e fá-lo com uma normalidade galvanizante, a mesma que em 2016 nos fez tirar as bandeiras da gaveta sem que ele tivesse de pedir. Tem noção da importância do cargo sem dizer a toda gente o quão importante é esse cargo. Não tem marketing. Tem a mesma personalidade de sempre. Não se fez homem na seleção, mas fez-nos a todos adeptos mais crescidinhos.

É muito importante que o futebol nos ensine coisas para além do futebol. Aos 37 anos de idade, posso dizer que já me iludi vezes que cheguem com a ilusão do novo treinador. Gosto muito de ganhar, mas gosto cada vez mais que as coisas não mudem constantemente, e, acima de tudo, não gosto que mudem sem um plano. Muito menos se já tivermos um plano, e esse plano tiver resultado. E ainda menos se esse plano for superior a futebol, pelo menos no que toca ao resultado final.

Fernando Santos é a figura mais unificadora da sociedade portuguesa depois de Marcelo Rebelo de Sousa. Se fosse de tirar selfies e beijinhos, não faria outra coisa. É um homem anormalmente civilizado para o nosso futebol repleto de heróis, vilões e demais activos tóxicos que me fariam atravessar a rua se estivesse com os meus filhos. Fernando Santos é um homem que nos lembra que isto é só futebol, ou que isto é futebol, caraças! É um líder que não escreve livros de auto-ajuda, porque nunca prometeu com o seu futebol salvar ninguém. É um homem que critica e aceita ser criticado. É um beato que não larga a sua fé por um momento, mas nem por isso transformou o cargo numa liturgia que não lhe compete. É também um conhecedor do jogo que não precisou de neologismos para demonstrar que percebe de futebol. É, enfim, um dos poucos imortais da nossa história, mas nunca o vimos pedir um especial favor por causa disso.

Fernando Santos é a job description do que deve ser um selecionador nacional: um dos expoentes máximos do funcionalismo público cujos méritos cabem no LinkedIn, mas cuja paixão vem do cartão de cidadão. É democrático e ninguém duvida que saberá abandonar as funções quando for caso disso. É o normal funcionamento das instituições, em bom. É tudo isto que o torna essencialmente indiscutível num país que tudo se discute e destrói de cima a baixo. Mas ninguém quer verdadeiramente meter-se com um homem que já ganhou tanto, como é Fernando Santos. E ele sabe isso, mesmo que jamais venha a esfregar-nos essa realidade na cara. Afinal, é também por isso que é nosso selecionador.