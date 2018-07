Um Azar do Kralj olha para Conti e vê um beto argentino que podia ter feito carreira nos Sevens mas preferiu o futebol

Odisseas Vlachodimos

Odisseas ou Vlachodimos? Guarda-redes de eleição ou flop? Ainda não foi hoje que descobrimos. Nem nós nem Rui Vitória, que não utilizou Svilar porque o miúdo se lesionou durante o aquecimento (já tínhamos saudades de uma daquelas lesões inexplicáveis). Apesar das escassas oportunidades para utilizar as mãos, o grego parece capaz de dominar a bola com os pés, o que poderá ser útil aos colegas mais recuados, tanto no que toca à criação de linhas de passe como à recuperação do stress pós-traumático ou pós-Varela.

André Almeida

Custa um bocadinho aceitar que se mantenha como a melhor solução possível para esta posição (o novo miúdo nigeriano parece mais tenrinho). É um tema que importa acompanhar. Durante as próximas semanas vamos perceber se o “conservadorismo” de Rui Vitória nesta matéria é um tema a analisar em maior profundidade, ou se vamos simplesmente buscar Jorge Jesus ao Dubai.

Conti

Parece um daqueles betos argentinos que podia ter feito carreira nos Sevens mas preferiu o futebol. Não parece mau jogador. Nos 45 minutos que esteve em campo, evitou complicar com a bola nos pés e revelou inteligência posicional, nomeadamente a jogar em antecipação e a combinar com Fejsa em duas ou três saídas a jogar. Ou muito me engano ou está encontrado o terceiro central para a primeira jornada.

Jardel

De todos os titulares que transitaram da época passada, Jardel foi claramente o que pareceu mais entusiasmado perante a possibilidade de uma época desportiva sem ter que fazer dobras ao Luisão. A braçadeira de capitão fica-lhe muito bem.

Grimaldo

Este tipo ainda cá está? Bom, se assim é, ou enquanto assim for, que jogue à bola como aconteceu hoje.

Fejsa

Excelente exibição de um homem que não gosta de perder nem a feijões. Bem vindo de volta, Fejsão. Quanto ao autor deste trocadilho ridículo, precisa claramente de mais minutos à frente do Microsoft Word.

Gedson

É um assunto sério. Mostrou-se solidário com Fejsa e pronto para atacar com quem se lançar à sua frente. Continua a fazer-se jogador e, muito importante, não esmorece com os erros cometidos. Só por manifesta hecatombe (ou Rui Vitória) não sairá daqui um centro-campista muito acima da média. Fez uma das coisas mais bonitas que existe no futebol moderno, que é receber a bola a pensar no que vai acontecer dois segundos depois, um comportamento que só encontramos em Fejsa no actual meio-campo do Benfica.

Salvio

Quando é que o contrato de trabalho do Salvio vem parar às redes sociais? Quero perceber se somos legalmente obrigados a utilizar Salvio como titular.

Rafa

Algumas arrancadas a ideia-era-boa e um saudável encosto de cabeça a um idiota qualquer da equipa adversária.

Pizzi

O seu futebol continua a denotar algum incómodo com a presença de Krovinovic no plantel. Ainda assim, abandonou o relvado com uma assistência para golo.

Castillo

É impossível não gostar de um avançado chileno com ar de lutador UFC que provavelmente acordou Seferovic esta manhã com um par de estaladas. Se a isso juntar golos, tem tudo para dar certo.

Zivkovic e Cervi

Ficaram com os lugares de Salvio e Rafa ao intervalo. Foi claramente outra cantiga.

Rúben Dias

Muito bem fisicamente. O novo penteado dá-lhe um ar amigável, o que é óptimo, porque de amigável Ruben Dias tem muito pouco, e ainda bem. A brincar a brincar, aguentou 28 minutos sem acertar num adversário. Nada mau para um jogo de pré-época.

Jonas

Ainda a aquecer os motores e não há mal nenhum nisso. Devemos sentir-nos gratos por cada dia que passamos com ele.

Yuri Ribeiro

Continuo sem perceber se vai fazer parte do plantel ou se é um daqueles “activos” que está em trânsito estilo contentor no porto de Sines. Se ficar no plantel, são boas notícias.

Alfa Semedo

Para alguém que não é nem nunca será Ljubomir Fejsa, acabou por ser interessante.

João Félix

Deve estar a ser uma pré-época difícil para o nosso menino. No duelo de jovens promessas benfiquistas, ainda só conseguiu ganhar a Gedson Fernandes no FIFA.

Luisão

Entrou aos 83 minutos e tudo indica que só deverá sair aos 42 - anos de idade.

Samaris

Para quê?

Ebuehi

Continua a demonstrar vontade, mas não deverá ser suficiente para evitar o empréstimo de duas épocas ao Eintracht Frankfurt com opção de compra.