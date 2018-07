Elogio de um benfiquista a Francisco Geraldes: perde o futebol e ganha o pântano que não o engoliu (por Um Azar do Kralj)

Esta história começa com uma pequena inconfidência. Como alguns dos leitores saberão, o autor deste texto mantém, em conjunto com o seu amigo Nuno Dias, uma coisa chamada Azar do Kralj que existe nas redes sociais há alguns anos. Já nos deu o privilégio ou infortúnio de assistir a algumas coisas: ameaças de morte, convites para copos, avenças imaginárias e, um dos meus maiores motivos de orgulho em termos profissionais, a oportunidade de escrever para o Expresso. Mas, aquilo que mais nos orgulha, e penso que falo por mim e pelo Nuno, são as muitas mensagens que recebemos de futebolistas profissionais. É verdade e é fácil de explicar. No fundo, somos só uns amadores felizes que nunca chegaram a ser suficientemente bons para ganhar a vida a pontapear a bola.

Uma das melhores mensagens que recebemos até hoje veio do Francisco Geraldes. Vem isto a propósito da sua transferência por empréstimo para o Eintracht Frankfurt, que até um benfiquista deve ver com tristeza (ainda que enfraqueça um adversário). Isto porque quando um activo tóxico é eliminado do futebol português, devemos celebrar. Por outro lado, um cidadão como Francisco Geraldes decide procurar a felicidade noutro país, devemos lamentar não poder fazer mais por ele e, consequentemente, pelo nosso futebol, tanto no jogo jogado como no seu pântano mediático, do qual poucos conseguem emergia.

O Francisco Geraldes é uma dessas raridades.

As suas palavras foram improvavelmente simpáticas. É muito raro acontecer por ali. É muito mais frequente sermos insultados. A mensagem do Francisco era precisamente sobre o contrário. Não só aceitou uma piada vagamente foleira (o costume) que tínhamos publicado sobre ele como fez questão de salientar que compreendia perfeitamente o alcance das nossas postas de pescada. Disse-nos que percebia que as piadas nunca tinham passado disso: piadas. Disse-nos para continuarmos a escrever as piadas. Basicamente, deu-nos liberdade para gozar com ele. É só isso, disse-nos o Francisco, e nunca vos levarei a peito que as façam a respeito de mim, mesmo que sejam críticas do meu trabalho.

É importante salientar que a mensagem do Francisco poderia ter o efeito contrário, que seria amaciar o Kralj através da simpatia. Nada mais falso.

Não foi a primeira vez que recebemos uma mensagem ou um comentário espirituoso vindo de um jogador, nem a primeira vez que reagiram com simpatia. Não seria a primeira vez que continuaríamos a fazer piadas sobre essas mesmas pessoas.

A questão não é essa.

É o facto de ele se ter dado ao trabalho de, mais do que “entrar na brincadeira”, explicar que, mesmo não entrando na brincadeira, se divertia com a mesma e não tinha qualquer problema com isso. Nunca me ocorreu divulgar esta história a não ser a meia dúzia de amigos, nem sequer num post. Pareceu-me que o Francisco queria conservar alguma privacidade. Mas o facto é que hoje fiquei triste quando soube da sua partida e esta foi a primeira coisa de que me lembrei.

Não é apenas por ler Saramago, por ir de metro para Alvalade, por ter uns pezinhos abençoados, ou pelo cérebro capaz de imaginar jogadas que entusiasmam milhares de adeptos, que tantos de nós apreciam Francisco Geraldes. É por ser tudo isso e conservar uma inexplicável humildade num universo de pavões. É por ser um de nós, mesmo que a maioria de nós se tornasse mais um pavão caso estivesse no lugar dele. Parece fácil, mas, se fosse realmente, porque é que tão poucos actores no futebol português são assim? Perde o futebol e ganha o pântano, do qual Francisco Geraldes emergiu intacto.

Sim, é verdade que Bruno Fernandes é um jogador tremendo que nunca na vida deverá sentar-se num banco de suplentes, mas Francisco Geraldes é ainda mais do que isso: é um tipo do caraças. Boa sorte na Alemanha e vê lá se voltas.