“No Sporting, quando o Paulo Bento falava comigo, só me lembrava dos sketches do Ricardo Araújo Pereira. Eu tinha de me conter, senão...”

Nasceu na Suíça, em Neuchâtel. Como é que foi lá nascer?

O meu pai chama-se Aristides dos Santos Mendes, é parecido com Aristides de Sousa Mendes, e é angolano. Os meus avós paternos eram cabo-verdianos. Eu nasci na Suíça porque já venho de uma família imigrante, os meus avós imigraram para Angola e mais tarde para Portugal. O meu pai conheceu a minha mãe, Isabel, em Portugal - ela é lisboeta - e depois emigraram ambos para a Suíça, não sei se na altura ela já estava grávida de mim ou se engravidou na Suíça. Já tinham o meu irmão Marcos, mais velho quatro anos do que eu.

Quando foram para a Suíça, o que faziam os seus pais profissionalmente?

Acho que a minha mãe fazia limpezas nuns escritórios de advocacia e o meu pai jogava no Neuchâtel Xamax.

O seu pai era jogador profissional de futebol?

Não chegou a ser profissional porque, ele mesmo diz, não tinha caráter para engolir certos sapos que às vezes é preciso engolir no futebol. Acho que ele também trabalhava noutra profissão, mas não sei o quê. Das histórias que ouvi, acho que ia com ideias de ganhar dinheiro no futebol, esse era o principal objetivo, mas tinha outro trabalho complementar. Só que as coisas não correram como ele estava à espera.

Saíram da Suíça?

Arrancámos para Espanha, mais uma vez à procura de uma melhor qualidade de vida. O meu pai queria sempre mais e melhor para a família e deixou uma boa vida na Suíça; acho que enquanto casal arrependem-se até hoje de terem saído da Suíça. Mas foram atrás de promessas.

No futebol?

Sim, no futebol, mas também em outros ramos. O nosso tio tinha convidado o meu pai para ir trabalhar com ele, mas não se passou como o previsto. Fomos para Huelva, sul de Espanha, eu tinha meses ainda. Fiquei lá até aos seis anos.

Que memórias guarda de Espanha?

Lembro-me perfeitamente de ir comprar pão sozinho, a pé, o que para mim era um grande ato de responsabilidade [risos]. Era à frente de casa e a minha mãe via-me pela varanda, tinha eu quatro anos. Ainda tenho algumas memórias de ir para a pré-primária, por exemplo, de ser operado a uma hérnia inguinal, são coisas que me marcaram.

D.R.

A paixão pelo futebol começa na rua?

Sim, aproveitávamos os bancos da rua, fazíamos balizas e jogávamos. Também jogava em casa. Tenho uma história com o meu irmão, em que estávamos a jogar no corredor lá de casa e a minha mãe dizia-nos para pararmos quietos com a bola e nós não conseguimos, e à terceira vez do "parem com isso", atirámos um jarro para o chão. A minha mãe agarrou na bola e atirou-a pela janela. Nunca mais a vimos porque era uma rua íngreme. Eu e o meu irmão ainda fomos a correr, mas nunca mais vimos aquela bola [risos].

Torcia por algum clube?

A equipa que me marcava, por incrível que pareça, era o Real Bétis. Não sei porquê. Mais tarde, é uma coincidência, vesti uma camisola verde e branca, também listada [risos]. Na altura gostava do avançado Alfonso e do Denílson. O meu irmão era do Barcelona, eu, não sei porquê, gostava do Real Bétis.

Aos seis anos veio para Portugal?

Exatamente. Os meus pais já não estavam bem em Espanha e em Portugal tínhamos o apoio dos meus avós maternos, que nos acolheram até os meus pais conseguirem refazer a vida deles.

Foi difícil a integração?

Sei que os meus pais sofreram mais pelo irmão, porque ele já tinha as suas raízes em Espanha, eu era mais novo, não tinha tantos amigos como ele. O Marcos sofreu mais. Eu sofri alguns gozos porque havia palavras que não sabia dizer em português, pensava em espanhol e quando fazia a tradução para português, saía com cada bacorada [risos]. Depois chegava a casa muito triste porque os meninos gozavam comigo, por eu dizer palavras que nem existiam. Nem sequer sabia que o feminino de cão era cadela, por exemplo.

Vieram viver para onde?

Para o Monte Abraão, Queluz.

D.R.

Como e quando vai parar ao Real?

O meu pai jogava pelos veteranos no Real Massamá e eu ia com ele muitas vezes e levava sempre uma bola comigo. Nos momentos do aquecimento dos jogos deles, ou no intervalo, eu aproveitava para ir para dentro de campo. Ia aquecer com eles, era uma paródia. O treinador dos escolinhas jogava com o meu pai e começou a ver-me ali a rematar à baliza, e disse ao meu pai: "Porque é que não levas lá o puto a fazer umas captações?". Acho que já tinha sete anos. Fui às captações e. como qualquer miúdo, queria ser avançado, extremo ou número "10". Fui para avançado, mas como a bola nunca mais chegava até mim, fui à defesa, fiz uns carrinhos à maluco, tirei a bola, saí a jogar e o treinador parou o treino e disse: "Quem é que te disse que eras avançado?"; "O meu pai"; "Não és nada avançado, tu és defesa central. Vá, dá cá o colete que vais ali para a defesa, para aquele lado". Foi assim, logo no primeiro treino.

Não ficou chateado?

Não, eu queria era jogar. Se me mandasse para a baliza também ia [risos].

Gostava da escola?

Sempre fui um aluno q.b. Tinha alguns recados na caderneta, porque gostava de conversar, era distraído, mas nunca fui miúdo que faltasse ao respeito.

Faltava às aulas para ir jogar futebol?

Não, porque eu sabia que em casa as coisas podiam correr mal [risos]. Quando eu jogava nas escolinhas recebia muitos recados da escola na caderneta e um dia o meu pai avisou-me: "Se levas mais um recado esta semana, não jogas no fim de semana". Para meu azar levei um recado, tive de mostrar a caderneta e o meu pai obrigou-me a ir ver o jogo, tive vontade de chorar enquanto estava a ver o jogo. No fim do jogo o meu pai abre o porta-bagagens, mostra-me a minha mala e diz: "Ainda pensei em deixar-te jogar, mas tens de aprender que, se queres jogar, tens de ir para a escola, tens de portar-te bem e tens de tirar positivas". A partir daí, sou honesto, não lhe digo que nunca mais levei nenhum recado na caderneta, mas reduziram bastante. Alguns, falsifiquei a assinatura, com papel vegetal [risos].

Na adolescência o seu sonho já era ser jogador de futebol?

Sim, aí já tinha noção que queria fazer do futebol a minha vida. É óbvio que não sabia o futuro, mas sabia que era aquilo que eu gostava. Sempre fui um miúdo que gostei de desporto, gostava de inscrever-me em tudo, inclusive andei no karaté. Mais tarde tive de optar, porque havia os saraus aos sábados e havia os jogos, mas a minha paixão era o futebol. Foi assim que optei pelo futebol. Mas queria ir para os escoteiros e para a catequese também [risos]. Só que o tempo não dava para tudo.

Em Portugal quais eram as suas inclinações clubísticas?

Na minha casa sempre foi tudo do Benfica. O meu irmão, o meu pai, e eu era aquele miúdo que ia atrás, mas sinceramente, quando o Benfica jogava, enquanto o meu pai e o meu irmão paravam tudo para ver, era sagrado, já eu, se estivesse na rua a jogar à bola, não vinha para casa a correr para ver o Benfica. Sempre que íamos ao estádio ia com eles porque era aquela emoção de ver os jogos e os jogadores. Inclusive quando faço a transição de infantil para iniciado, o Benfica chama-me primeiro do que o Sporting.

D.R.

Acabou por ir para o Sporting. Porquê?

Aliás, primeiro vou ao Estrela da Amadora fazer captações. O Estrela da Amadora nos iniciados chama-me para ir fazer captações, fiquei logo no primeiro treino, só que, na altura de assinar, o meu pai recebeu uma chamada do Tralhão, que era o treinador da equipa B do Benfica. Ele conhecia-me já do Real. Disse ao meu pai: "Não assines, trás cá o miúdo que queremos vê-lo". Assim foi. Lá fui, com algumas esperanças, pronto para treinar nos pupilos e aparece o Nené, que diz ao meu pai, à minha frente: "Olhe, afinal já não estamos mais interessados porque encontrámos um jogador melhor". Aquilo magoou-me bastante, ouvir uma coisa daquelas, ainda por cima o meu pai e o meu irmão eram benfiquistas, seria o sonho da família eu jogar no Benfica. Fiquei um bocado triste, mas não fiquei depressivo, eu queria jogar e se não ficasse ali, ia para o Estrela ou ia para o Real, queria continuar.

Mas não voltou ao Estrela.

Por incrível que pareça, entretanto ligou o professor Luís Dias, que tinha treinado nas escolinhas do Real Massamá antes de ir para o Sporting. Disse que já estavam atentos ao meu percurso no Real e queriam que eu fizesse testes na academia do Sporting. Aquilo para mim, foi um contentamento. O Sporting na altura era o único clube que tinha grandes instalações, uma Academia mesmo. Fui lá todos os dias, durante duas semanas, e havia todo o tipo de testes. Testes de condução de bola, testes físicos, testes psicotécnicos, já com aquela idade faziam testes psicotécnicos.

Tinha quantos anos?

12 para 13 anos, era a fase de infantis para iniciados. Acho que nesses testes devo ter superado os outros miúdos, que eram uns 40. E acabei por ficar nos iniciados do 1º ano.

Como é que ia para os treinos, em Alcochete?

O meu pai trabalhava do outro lado do rio como vendedor e sempre que podia ia-me lá buscar. Ele deixava-me em Alvalade, ou eu quando saía da escola apanhava o metro ou o comboio para o Campo Grande, onde há um autocarro que leva os jogadores que vivem em Lisboa para Alcochete. O meu pai depois fazia o sacrifício de ir do Pinhal Novo, ou de onde ele estivesse na margem sul, buscar-me e levar para casa. Chegava a casa por volta das oito e meia, jantava às nove, ia para a cama, no dia a seguir às sete e meia estava na escola. Entretanto, nos juvenis, convidaram-me para ir viver para a Academia, o que facilitou bastante as coisas.

Não custou deixar a casa dos pais?

Sinceramente não porque a distância não era assim muito grande e eu sabia que se quisesse chamar os meus pais ou ir dormir a casa, podia. Ao fim de semana, a seguir a todos os jogos, ia dormir a casa, portanto dava sempre para matar saudades.

JOHN THYS

Dessa geração que apanhou até chegar a sénior, quem foram as maiores amizades que fez no Sporting?

O Pedro Miranda, que atualmente é treinador de guarda-redes do Boavista, o Rui Fonte, o Diogo Rosado, o Wilson Eduardo, o André Martins, que está na Polónia, Diogo Amado, estes são com quem falo mais e os que na altura me acompanhavam na seleção também.

Houve algum treinador que o tenha marcado mais nessa fase?

O mister Luís Dias, que mais tarde apanhei nos juvenis, e conseguimos ganhar o campeonato distrital a competir contra jogadores mais velhos do que nós. No ano de Sub-17, ganhámos o primeiro campeonato nacional. Foi o primeiro título e o mais importante para nós, uma equipa em que ninguém apostava.

A escola ficou para trás?

A escola só deixei para trás no 12º ano. Acabei por chumbar um ano devido à seleção. Ir para a seleção de estágio e estar no quarto a estudar, em vez de estar a conviver com os colegas, era difícil.

Quando foi chamado pela primeira vez a uma seleção?

Nos Sub-16. Já tinha sido chamado para treinar nos Sub-15, com o mister Paulo Sousa, mas nunca cheguei a competir. Nos Sub-16 fui chamado pelo mister Carlos Dinis e a partir daí nunca mais deixei de ser chamado até aos sub-21.

Fez algum europeu ou mundial?

Infelizmente, não. A minha geração não funcionava bem. Havia muitos egos e chocavam bastante, não funcionava como equipa.

Está a falar ao nível dos jogadores?

Sim, sim, a seleção não funcionava bem em termos coletivos.

Os treinadores não conseguiam dar a volta a isso?

Não. Ficamos sempre a um golo ou a um ponto de conseguir. Houve uma vez que ganhámos 4-0, mas a outra equipa ganhou 5-1 e passou a Islândia, coisas assim desse género, morríamos sempre na praia. Foi sempre um grande desgosto que tive, não ter feito nenhuma competição importante.

Marco Luzzani

Entretanto é chamado pela primeira vez à equipa principal do Sporting pelo Paulo Bento, aos 18 anos. Ainda se lembra como foi entrar no balneário dos seniores, estava muito nervoso?

Não estava muito nervoso. É sempre aquela imponência que hoje em dia não existe. Ou seja, cheguei ao balneário e havia Izmailov, Liedson, Anderson Polga, Rochemback... Uma pessoa dizia bom dia, mas só a malta que passou pela Academia é que respondia, se não cada um estava a fazer as suas coisas e eu era mais um miúdo.

Houve algum que tivesse sido particularmente mais simpático?

O Caneira, lembro-me de ter falado com ele. O Abel Ferreira, fiquei no quarto dele uma vez, mas nem sei se ele se lembra disso. Foi uma passagem breve, estavam a precisar de um central. Não foi com aquela regularidade que hoje em dia se vê.

Chegou a jogar?

Com o Paulo Bento, não. Fui só fazer uns treinos.

Gostou do Paulo Bento?

Gostei bastante. Mas lembro-me que na altura, quando o Paulo Bento falava, só me lembrava dos sketches do Ricardo Araújo Pereira [risos]. Eu tinha de me conter para não quando ele dizia "Pedro, atenção, o Liedson", aquilo só me dava vontade de rir, porque foi mesmo na altura dos sketches e às vezes no balneário dos juniores brincávamos com isso [risos].

Não fica no Sporting e volta ao Real. Porquê?

Não foi bem assim. O Sporting criou um clube satélite com o Real de Massamá, em que o acordado seria o treinador enviado pelo Sporting, o Filipe Ramos, gerir como se fosse uma equipa B, os jogadores provenientes dos juniores que não teriam lugar na equipa principal do Sporting. Houve altos e baixos, jogava e depois deixava de jogar e também acredito que não fosse fácil porque nessas equipas há sempre aquela pressão de pessoas que têm um contrato semi profissional, ou seja, que trabalham e vão treinar e jogar, no sentido de dizerem nós estamos aqui a esforçar-nos, a vir do trabalho, a correr e vêm os miúdos.... Havia concorrência interna.

D.R.

Quando é que começa a ganhar dinheiro com o futebol e quanto?

Aos 16 anos. Recebia €250.

Lembra-se do que fez ao primeiro dinheiro?

Sempre fui um forreta. Até a minha esposa diz que sou forreta. Só há três anos é que comecei a soltar mais um bocadinho.

Então não se lembra...

...Lembro-me perfeitamente, guardei o dinheiro. Ia guardando. Depois queria comprar um iPod, comprava. Comecei a ser eu a escolher as minhas roupas. Já não tinha de levar com a roupa que os pais compravam e que às vezes não gostava, nem com a roupa que vinha do irmão mais velho. A partir daí tive a minha independência, mas sempre com o cuidado, porque o meu objetivo era tirar a carta, comprar o meu carrinho e ir poupando.

No Real Massamá ainda joga com o Fábio Paim, não joga?

Sim. Muito boa gente. Acho que o problema dele foi ter demasiado bom coração e as pessoas aproveitaram-se disso. Naquela altura deram-lhe mais uma oportunidade que ele não soube agarrar. Mas ele fazia ótimo ambiente. Tenho até uma história com ele.

Pode contar?

Estávamos num jogo amigável, ele estava lesionado e aparece de chinelos, senta-se ao meu lado no banco e diz assim : "Ó Motivado…”, ele chamava-me motivado porque sempre que me via eu estava no ginásio e sempre motivado para treinar. Ele diz: "Motivado, queres comer alguma coisa?" e eu "Por acaso estou cheio de fome. Agora caía bem uma bifana"; "Se quiseres eu trago-te”; "Está mas é quieto". Passado um bocado vem ele com uma bifana e um Compal para o banco de suplentes, escondido na camisola e entregou-me a bifana. É óbvio que eu nem sequer toquei na bifana porque tinha um treinador, Filipe Ramos, com quem era impensável fazer uma coisa dessas [risos]. Mas não sei como ele apareceu com a bifana e acabou por comê-la, escondido, mas comeu. Isto no meio do jogo.

Marco Luzzani

A seguir vai-se embora para a Suíça. Como é que isso acontece? Tinha empresário?

Tinha, na altura era a Gestifute. Falaram com o João Alves, que estava à procura de um central. O João Alves quando ouviu o meu nome disse: "Eu joguei contra esse miúdo nos juniores e deu-me uma carga de trabalhos. Vamos fazer acontecer". E pronto, acertamos o empréstimo.

Ficou desiludido, ou seja, estava à espera de ser chamado para a equipa principal do Sporting?

Não, não fiquei porque já começava a ter um bocadinho a noção do que é o futebol e se eu não tinha ainda a consistência, nem a regularidade para jogar 30 jogos na distrital, também não iria ser aposta do Sporting, tinha plena noção e consciência disso. Tinha que rodar mais um bocado. Só que na altura os contratos profissionais dos juniores eram renovados anualmente. Portanto, aquilo foi “OK, que vais ser emprestado, mas renovas aqui mais um ano”. Mas antes de ir para a Suíça fiz a pré-temporada com a equipa principal, acho que o treinador era o Paulo Sérgio.

E gostou?

Não gostei muito porque o treino estava a decorrer e se fosse preciso eu estava a fazer corridas à volta do campo. Estavam a fazer oito contra oito e eu estava a fazer passes contra a parede, passe e controlo, ou seja estava ali um bocado esquecido, fazia parte dos indesejados, digamos assim. E nem uma conversa houve.

D.R.

Sentia que não era aposta?

Sim, talvez porque não estava ainda maduro para jogar, e acredito que não estivesse. Mas falando do lado humano, havia uma certa frieza, do género, como não conto contigo, nem sequer olho para ti. Já sei que não contava comigo, mas ao menos podia dizer: “Olha não conto contigo, mas aplica-te, investe em ti”, sei lá, dar uma palavra, acho que acima de tudo somos humanos e merecemos uma palavra de conforto, ainda para mais sendo um miúdo. Mas pronto, serviu tudo de aprendizagem, não recrimino, um dia que seja treinador não sei como vou fazer. Se calhar, se fosse hoje, não levava a mal.

Ainda vivia em casa dos seus pais?

Não, já tinha investido num apartamento para mim, no Montijo.

Arranca para a Suíça depois da pré-temporada?

Sim, inclusive o Sporting ia fazer um estágio na Suíça e isso também foi um momento que me marcou. Foram fazer o estágio para a Suíça e eu fui equipado à Sporting, no mesmo avião que eles, mas eles na classe executiva e eu atrás, sozinho. Eu já sabia que ia para o Servette, emprestado. Desembarcamos todos na Suíça e nem uma palavra do género: “Boa sorte, mano, boa continuação”. Não, na altura já não sei quem era o diretor, que era a única pessoa que falava comigo, porque tinha que me indicar para onde é que eu tinha de ir, mas da parte dos jogadores ou do staff, ninguém disse nada, foi só: “Tu vais para ali, para a esquerda, nós vamos para a direita”. E lá fui eu. São coisas que não faria com um companheiro.