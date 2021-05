Fonte: "O Sporting dispensou-me aos 13 anos, o meu pai dizia que era melhor agarrar-me aos estudos. Mas eu sabia que tinha qualquer coisa"

Nasceu em Penafiel, filho do jogador Artur Fonte. E a sua mãe, como se chama e o que fazia profissionalmente?

Quando eu nasci, a minha mãe, Diana Rocha, era muito jovem, tinha 17 ou 18 anos, devia estar ainda a estudar. Acabou o curso de professora primária mais tarde, quando o meu irmão já era nascido.

Como era em criança? Fazia parte do grupo dos mais calmos ou era irrequieto?

Eu era mais tranquilo, o meu irmão é que era o reguila, ele é que fazia os estragos todos [risos].

Lembra-se de ver o seu pai jogar?

Lembro, e de ir ao balneário ter com ele. Ainda me lembro vagamente disso.

Viveu em Penafiel até que idade?

Se não me engano até aos sete anos. Depois, os meus pais foram viver para Lisboa, eu ainda fui com eles, mas não me adaptei na escola e pedi à minha mãe para viver com os meus avós outra vez em Penafiel.