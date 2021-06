"O Quaresma conduzia a minha acelera sem carta. Dizia-lhe: 'Se a policia manda parar, estamos feitos'. E ele: 'Não, a gente é do Sporting"

Nasceu em Lisboa. Filho de quem?

A minha mãe sempre foi empregada doméstica e o meu pai bate-chapas. Fui nascido e criado no bairro da Curraleira, perto das Olaias.

Tem irmãos?

Dois mais novos, de pai diferente. A minha irmã Isa vai fazer 26 anos, o meu irmão Fernando tem 21. Eu sou o único do primeiro casamento da minha mãe. A minha mãe, Ana Paula, sofreu bastante na minha infância porque o meu pai infelizmente maltratava muito a minha mãe. Um dia ela cansou-se. Depois arranjou este homem e graças a Deus tem sido super feliz. Lembro-me do tempo que passei sozinho com a minha mãe, os maus bocados em relação ao meu pai. Ele não deixa de ser o meu pai, mas lembro-me perfeitamente daquilo que a minha mãe sofreu. Inclusive houve um dia em que a minha mãe saiu de casa e dormimos os dois debaixo de um daqueles tanques antigos de lavar a roupa.

Tinha quantos anos?

Quatro, cinco anos.

Era um puto calmo ou reguila?

Era traquina, muito traquina. Sabe como é que é, aquela malta nascida e criada ali no bairro... Aquilo são todos traquinas. Fazia muita porcaria [risos].

Lembra-se de alguma patifaria que tenha feito?

Então não me lembro? As motas da Telepizza já não podiam entrar no bairro que a gente levava as motas todas [risos]. Fazíamos ligação direta [risos].

Alguma vez foi parar à esquadra à conta do seu comportamento?

Fui sim senhora, por estupidez. Tinha 10 ou 12 anos. Eu e os meus amigos, a gente ia sempre jogar à bola, na Alameda, à noite. Jogava a parte de baixo do bairro contra a parte de cima e jogávamos até às tantas da manhã. Quando vínhamos embora para casa, havia sempre brincadeiras estúpidas, que Deus me perdoe [risos]. Cada vez que passava pelos caixotes do lixo, mandávamos os caixotes do lixo abaixo, aquela coisa de miúdos. A polícia um dia veio, levaram-nos para a esquadra, a minha mãe foi buscar-me, deu-me tantas, tantas... Até com o pau da vassoura ela me deu, Jesus, nunca mais me esqueço [risos]. Nunca mais, nunca mais fiz porcaria.