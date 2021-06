"Tive oportunidade de ir para o Southampton. O José Fonte dizia-me 'anda mano, isto é top, é para subir à Premier'. Não fui e arrependi-me"

A primeira saída para o estrangeiro é para Salamanca. Como surgiu?

Fizemos uma época muito boa no Portimonense e o diretor desportivo do Salamanca liga-me, diz que estava interessado em mim. Eu tinha opções para continuar na I Liga em Portugal, mas como Salamanca está perto, a II Liga espanhola é muito competitiva e davam-me contrato de três anos, porque não? E arrisquei.

Foi sozinho ou com a família?

Com a família. Adorámos. Adaptámo-nos super bem. A liga de facto era competitiva, o estádio estava sempre cheio. Fazia um frio do caneco, nevava. Tive pena de no segundo ano ter de chegar a acordo com eles.

Não ficou porquê?

Porque houve uma alteração na direção, queriam baixar-me o salário, eu não aceitei e chegámos a acordo. O Jorge Costa quis-me também e voltei, para o Olhanense, para a I Liga. Depois era aquela coisa do Jorge Costa, o “Bicho”, que eu tinha apanhado como jogador. Pensei, fogo, o gajo é espectáculo, deixa lá ver, pode ser que as coisas corram bem.

Que tal o Jorge Costa como treinador?

O Jorge é 10 estrelas. Mesmo a comunicação dele, é top.

Mais calmo do que como jogador?

Completamente [risos]. Nem parecia o “Bicho” que era no Porto, poça. Dizia-lhe: “Então mister, estamos a ser roubados e não vai para cima dos árbitros? Quando era jogador ia para cima dos árbitros, agora não vai?” [risos]. E ele: "Não Paulinho, agora não se pode, agora é diferente". Mas era um espectáculo, tínhamos sempre coboiada nos treinos. Tínhamos o Ukra, o Castro, o Rabiola, o Baião, o Garcia, era um grupo... O Duda. O Duda era uma máquina, era só rir, era um palhaço de primeira. O gajo só fazia palhaçada no treino. O senhor que nos tratava da relva tinha uma mota, uma Zundap, ele pegava na mota mais o Ukra, andavam pelo campo, rebentavam com o campo todo, para darem trabalho ao homem, coitado. [risos]. O Ukra era o pior. Estava sempre na palhaçada. Sempre.

Icon Sport

Qual foi a pior partida que fez a um colega?

Foi agora em Bali. Em Bali as condições são completamente diferentes a nível de balneários e campos de treino. Nós equipávamo-nos numa espécie de contentor. Um dia combinei com uns colegas eu ir ao balneário pegar na roupa do brasileiro Wilson, meter aquele creme que arde nas cuecas e atirar a roupa para trás dos contentores que era para quando ele percebesse a partida não pensar que tinha sido eu a meter o creme na altura. No final do treino eu ficava sempre para último, com o Wilson e mais três ou quatro. Ele veio, percebe que não tem roupa, começa a ficar chateado e eu disse-lhe que tinha sido eu e que ia buscar-lhe a roupa. "Fogo, ó baixinho, já estou farto de ti, só fazes porcaria". Ele limpa-se, veste a roupa e diz-me: "Agora vou contigo de mota que não trouxe a minha mota". E eu "está bem". Ele vai comigo de mota e só se ia a coçar [risos] "O que é que tu fizeste aqui na mota que isto só me está a dar comichão?". Ele só se coçava. No fim é que lhe contei que tinha metido o creme.

Voltando à época com o Jorge Costa, como correu?

Correu bem. No ano a seguir vem o Daúto Faquirá - e há aquela história que já contei -, e tive oportunidade de ir para o Southampton, onde já estava o José Fonte que me dizia: "Mano, anda para aqui que os gajos querem-te mesmo". Vieram a Olhão ter reunião com o presidente, já estava tudo acertado, eu é que não quis ir.

Porquê?

Não queria. Eu estava aqui bem, as coisas estavam a correr-me bem. Queria dar o salto. Inclusive virei-me para o Daúto e disse-lhe: "Mister, os gajos vêm aqui ver-me ao treino, querem que eu vá para Inglaterra, eu não quero ir, vou fazer de conta que estou aleijado e só vou treinar com o pé esquerdo. Mas não me chateia”. E fiz só o treino de pé esquerdo. No final, os gajos quiseram levar-me à mesma [risos]. Tive a reunião com eles e não quis ir, embora o José Fonte estivesse sempre a dizer-me: "Eh pá, mano, isto é top, isto é um projeto de subida para a Premier League, não duvides". E foi.

Está arrependido?

Sim. Eles até me disseram, só queremos que vás lá ver um jogo para a Taça da Liga contra o Manchester City, para veres a atmosfera, as condições. E eu, não, não, não quero. As coisas estavam a correr muito bem, eu sabia que alguma coisa boa ia aparecer, e como o Southampton estava na III divisão... Depois apareceu o Sporting, mas aconteceu a tal situação com o Couceiro.

EuroFootball

Quando a ida para o Sporting é abortada, como é que surge o V. Guimarães?

Eu já tinha o V. Guimarães também, só que lhes tinha dito que havia a situação do Sporting e que à partida estava tudo certo. Quando eu vi que as coisas não iam dar certo por causa do Couceiro, falei com o Paulinho que era o diretor desportivo do Vitória, ele perguntou-me logo se queria assinar. Assim que as coisas deram mal com o Sporting fiz um pré-acordo com eles.

Lá vai de armas e bagagens para Guimarães.

Exato. E nasce a segunda filha, a Maria. Em Guimarães apanhei o Manuel Machado. Tive pena porque foi aquela transição da direção do Emílio Macedo para o Júlio Mendes e aquilo foi uma confusão de dinheiros, estive sete meses sem receber. Foi complicado.

Nessas alturas vai-se ao baú das poupanças?

Mas aí foi o baú todo. Porque até as rendas da casa tive de pagar tudo, não queria estar a dever à senhoria. Aquele que amealhei foi mesmo todo nessa altura. E depois veio o mister Rui Vitória.

Muito diferentes, Manuel Machado e Rui Vitória?

Completamente diferentes. Não gostei muito dos métodos de treino do Manuel Machado, agora os do Rui Vitória, foi top. O Rui Vitória apanhou aquilo numa fase complicada, ele veio do Paços, arriscou ir para o Vitória na situação em que estávamos e o gajo foi fantástico. Foi espectáculo também porque tinha na equipa técnica dele o Serginho e o mister Arnaldo Teixeira, muito porreiros. Ele era mais conservador, mas os outros dois estavam sempre na palhaçada. A parte final da época foi boa e surgiu a situação do AEL Limassol, por causa disso. Eles foram campeões, iam para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e depois Liga Europa. Era o Júnior que estava no AEL como diretor e contactou-me.

Aceitou logo?

Eu estava com sete meses de salário em atraso, tinha mais dois anos de contrato e fui ter com o mister Rui Vitória. Disse-lhe o que se estava a passar e que estava a precisar de dinheiro urgentemente. "Eh pá, Paulo faz um esforço, estou a preparar a equipa para o ano e tu encaixas na perfeição, faz lá um esforço". Mas eu disse-lhe que precisava mesmo de dinheiro e que eles me davam três anos de contrato, mais um bom valor na mão. Pedi-lhe por favor para me deixar ir embora. Ele percebeu, disse que respeitava e entendia a minha decisão e que esperava que eu fosse feliz. E foi assim.

Ana Baiao

Qual foi a primeira impressão quando aterrou em Chipre?

Até foi porreiro. A vida lá é espectáculo, praias fantásticas. Fui assinar no verão, um calor do caneco, até fiquei entusiasmado com a situação. Depois também tinha muitos portugueses, cabo-verdianos, angolanos na equipa e tornou-se muito mais fácil.

Acaba por apanhar o Jorge Costa no AEL também.

Primeiro foi um cipriota, vai embora e vem o Jorge Costa. Fiquei todo contente. As coisas correram bem. Fomos à final da Taça do Chipre e ficamos em 2.º. Depois por causa da situação dos russos terem tirado de lá o petróleo e o dinheiro todo... foi na altura da crise, não podíamos mexer no nosso dinheiro nos bancos e na segunda época quiseram baixar o salário por causa disso. Não aceitei. Como eu tinha também uma proposta do Arouca, tentei arranjar um acordo com eles para vir embora, para a I Liga, com o Pedro Emanuel. Fiz um acordo com eles e correu bem.

E no Arouca foi feliz?

Correu super mal. É a primeira vez que vou falar disto. Fui para o Arouca e o presidente e o filho são pessoas desumanas, não fui nada feliz.

O que se passou?

Quiseram fazer um contrato paralelo comigo e eu aceitei. Eles tinham de dar-me um valor por fora, mas depois não me quiseram dar, tentaram arranjar mil e uma coisas para tentar rescindir comigo por justa causa.

Como?

Por causa de um episódio, de uma brincadeira que tive no campo, com o David Simão. Eu levava o David Simão sempre para casa e no final de um treino, estava a chover, e o David Simão vira-se para mim e diz "Ó 'Baixinho', não consegues fazer um pião com o carro no campo"; "Eh pá, mano, agora não!; "Anda lá 'Baixinho', fazes isso rápido". E como o campo era colado ao parque de estacionamento, faço a marcha atrás, entro no campo, faço um pião e vou-me embora [risos]. No dia a seguir, chamam-me ao “confessionário”.

O que lhe disseram?

O presidente deu-me na cabeça e meteram-me um processo disciplinar. Na hora liguei ao Dr. Joaquim Evangelista, do Sindicato.

O treinador Pedro Emanuel, o que fez?

Aí fiquei triste com ele porque eu pensava que ele ia ser mais meu amigo, defender-me e ele meteu-se completamente de lado.

Qual foi o resultado do processo disciplinar?

O Dr. Evangelista tratou de tudo e resolvi a situação com eles, cheguei a acordo e vim embora. Eu sei que eles queriam de alguma maneira não pagar aquilo que estava estipulado e tentaram arranjar essa situação. Eu pedi desculpa pelo sucedido, que pagava a relva, isto e aquilo e eles foram do pior, ainda estive dois ou três meses sem treinar com o grupo. Além disso, andaram a falar mal de mim aos clubes. Foi mesmo de mau caráter.

EuroFootball

Como surgiu o Olhanense?

O meu processo disciplinar foi público, os italianos do Olhanense, através do Isidoro ligaram-me a dizer que estavam interessados, tive de explicar-lhes tudo o que estava a acontecer com o Arouca. E só no último dia de inscrições, a meio da época, é que consegui chegar a acordo.

Quando chegou ainda era o Abel Xavier quem lá estava a treinar?

Já não cheguei a apanhar o Abel, só o italiano que veio a seguir. Não há muita história para contar.

A seguir vai para o Brunei, o que não deixa de ser insólito. Porquê o Brunei?

É engraçado. Em Olhão conheci um advogado com quem criei uma amizade, pensava eu. Acaba a época tinha o Marítimo, o Nacional, o Rio Ave, interessados em mim. Esse tal advogado disse para eu não aceitar nada que tinha uma situação do Dubai para mim, para estabilizar a minha vida financeira, etc. Acreditei na pessoa, porque pareceu-me ser super amigo e no tempo em que estive em Olhão foi de facto super amigo. Mas o que é certo é que acabou a época, eu rejeitei as propostas que tive em Portugal. Apareceu-me também uma de Chipre para voltar para lá. Rejeitei tudo. Falava com ele: "Dr. como é que é, tenho estas situações meio pendentes"; "Não Paulo, não aceites nada que eu tenho um parceiro no Dubai que está a tratar das coisas". Nisto, o Peseiro estava Al Wahda, no Dubai, e ele fala-me do Peseiro. "Eh pá já falei com o Peseiro". Achei estranho o Peseiro não me dizer nada. Falei com ele, perguntei-lhe se era verdade.

O que respondeu?

"Já me falaram do teu nome aqui, mas é impossível eu trazer-te porque eu tenho as vagas preenchidas". Aquilo andou, andou, o mercado fechou em Portugal. E eu sempre a falar com ele: "Ó Dr. você está a brincar comigo, só pode. Já viu quantos meses passaram e você não me trouxe nada? Fala-me agora da equipa do Peseiro, falei com ele e diz-me que tem as vagas preenchidas, que não tem como eu ir para lá. Qual é a equipa que me vai arranjar? Quem é que me vai dar o sustento agora?”. Ele andou ali a engonhar, a engonhar. E acabei por dizer-lhe: "Ouça, nunca mais me apareça à frente, nunca mais". Estive sete meses sem contrato. Sete meses por causa dessa pessoa.

GERARD JULIEN

Mas afinal o Brunei surge como? Através de quem?

Através do Steve Kean, que jogou em Portugal há muitos anos, no tempo do Fernando Couto na Académica. Ele tem casa na Figueira da Foz e ligou-me porque precisava de um jogador na minha posição e conseguiu arranjar o meu número. Só que, quando me liga diz que tenho de ir à experiência. Eu agradeci, mas disse que à experiência não ia. Aquilo abortou e contrataram outro jogador. Uma semana antes de fecharem as inscrições esse jogador lesionou-se. O Kean liga-me outra vez, diz que precisa de mim e que já não vou à experiência, mas para ficar mesmo. Pedi-lhe para mandar o contrato. E ele disse que não podia.

Porquê?

Explicou-me que ia para um país que é um sultanato, o dono do clube é um príncipe e ele queria ver um treino. "Mister, você não brinque comigo". É que eu já estava queimado [risos]. "Paulo, eu garanto-te, tens contrato. Só quero que venhas e faças um treino para o príncipe ver"; "Mister, imagine que eu me lesiono ou qualquer coisa?"; "Paulo, não penses assim, por favor. O príncipe só te quer ver". E fui.

Já alguma vez tinha ouvido falar no Brunei?

Eu desconhecia completamente o que era o Brunei. Demorei 24 horas para chegar lá. Só pensava, para onde é que eu vou! Cheguei, um calor, uma humidade. Onde é que eu estou? Felizmente um brasileiro, o Ramazotti, que jogou no Gil Vicente, acolheu-me e tornou-se um irmão de coração. A minha adaptação foi fantástica por causa dele que já lá estava.

E o tal treino para o príncipe?

O príncipe vê sempre os treinos todos, todos mesmo. Só que, começamos o treino e passado dez minutos é que ele aparece, escoltado pela polícia. Nesse meu primeiro treino, ouvi as sirenes, ele entrou na zona VIP dele, tudo espelhado, nós não o vemos. O treino correu-me bem, veio o príncipe e agradeceu-me por eu estar ali, pelo meu profissionalismo. Disse-me que o clube nunca tinha sido campeão e pediu-me por favor para fazer o clube campeão.

Como era o seu inglês?

O meu inglês era zero quando cheguei ao Chipre. No Chipre, com os meus colegas é que comecei e desenvolvi muito rápido o inglês. No Brunei já foi mais fácil. Entretanto, antes de assinar lá no Brunei tens de fazer um teste para ver se consegue participar na Liga.

Os testes físicos?

Sim, mas para entrares na Liga da Malásia há um teste físico nas pistas de tartan. Em não sei quantos minutos temos de dar seis voltas. Tínhamos de ir numa pedalada do caraças. Fiz o contrato, mas nessa condição, se não passasse nesse teste não podia jogar. Fui a Singapura fazer o teste e passei.

D.R.

A família também foi consigo para o Brunei?

Foi, mas foi difícil por causa da adaptação das meninas. A Maria estava a fazer cinco anos, e a Bia tinha nove, dez anos. Aquilo tem muita lagartixa por causa da humidade e calor, e elas entram e saem dos apartamentos e a Bia ficou em pânico por causa disso. Sofreu mesmo. Inclusive na segunda época tive de vir embora, abdiquei de mais um ano de contrato e tudo porque a minha filha teve de andar em psicólogos e tudo por causa da situação das lagartixas. Havia outros animais, lagartos grandes e macacos e era tranquilo, agora as lagartixas é que ela não conseguia, porque as lagartixas faziam barulhinhos, embora elas não façam mal nenhum, até é bom porque matam os insetos em casa. Eu tentava explicar-lhe isso tudo, só que ela tinha medo que lhe caíssem em cima. Ganhou uma fobia tão grande que inclusive tivemos de andar em psicólogos.

Veio embora e já tinha alguma alternativa?

Não, ainda estive cinco ou seis meses sem nada. O mais importante é a família e se elas não estavam felizes lá... . A Bia chorava muito durante a noite, acordava aos gritos, vi que aquilo estava a afetá-la muito. Ela chegou a tomar medicação e tudo, mas com a medicação começou a ficar gordinha e já se estava a sentir rejeitada na escola e por tudo isto resolvi vir embora.

Mas vai para a Indonésia a seguir. Como foi com a sua filha?

Pois, quando surgiu a situação da Indonésia o pânico dela era "pai, e as lagartixas?". Expliquei-lhe que íamos para Jacarta, que era diferente, são apartamentos diferentes, não tem lagartixas. E de facto ela adorou. Adaptaram-se super bem, andaram em colégios internacionais.

Gostou mais de estar em Jacarta do que no Brunei?

Sem dúvida alguma, o Brunei não tinha nada. Não tinha um shopping. OK que vivíamos num condomínio que tinha piscina, court de ténis, ginásio, mas não fazíamos nada. Vá lá que tínhamos dois casais amigos, um sérvio e um brasileiro e a minha mulher dava-se bem com a mulher do brasileiro, mas para elas era mau, porque nós sempre tínhamos os treinos, elas não tinham nada para fazer, nem um shopping.

D.R.

Foi campeão logo na primeira época, na Indonésia.

Campeão, melhor jogador... Mas foi engraçado porque assim que cheguei à Indonésia demorei três horas do aeroporto ao hotel, uma coisa que se faz em 30/45 minutos. Por isso, assim que cheguei ao hotel liguei à minha mulher: “Não faças as malas que isto não é para mim, vou para Portugal”.

Porquê?

Um país sujo, uma pobreza enorme, era só fios de eletricidade, só chapa... Vou para o meu primeiro treino e parecia que estava a viver os meus tempos de bairro, equipei-me na rua junto ao relvado, porque não tinham balneários. Eu só perguntava ao mister, está a brincar comigo? Chama-me para vir para a Indonésia para me equipar na rua com toda a gente a ver? Para tomar banho, por exemplo, era no chafariz e de balde [risos]. Mas isto é profissional ou amador?

Foi sempre assim?

Mais ou menos. Porque o clube era de Surabaya e mudou-se para Jacarta quando eu fui para lá. Eles ainda estavam a tentar organizar-se a nível de campos. Andávamos sempre com a trouxa atrás, acordávamos às seis da manhã para ir treinar, por causa do trânsito.

Nessa altura vivia onde?

Num hotel. A minha mulher só foi para lá quando estabilizei no hotel e comecei a ver apartamentos. Escolhi um apartamento top. Estive dois anos no Bhayangkara, fomos felizes porque o clube existia há três anos, nunca tinha sido campeão, nós fomos campeões, fui melhor jogador da Liga.

Mas um futebol muito diferente daquele a que estava habituado.

Diferente porque é muito físico. No Brunei era mais soft, agora na Indonésia é muito físico. Taticamente não é tão organizado, mas eles têm uma saúde nas pernas incrível, correm que se fartam e dão porrada. Ali valia tudo e no início para me adaptar àquele estilo de jogo deles foi difícil. Inclusive o boss dessa equipa queria-me mandar embora ao fim de dois jogos.

Porquê?

Virou-se para o treinador e disse: "Eh pá, o Paulo é muito pequenino para esta liga, não tem capacidade para jogar aqui". O treinador veio dizer-me isso e eu "mister, por favor deixe-me ir embora. Eu devolvo o dinheiro que já me deram, a minha família não vem para cá, fica já lá, porque se vêm então é mais complicado". Mas ele: "Não Paulo, é normal, é uma adaptação, mas eu acredito em ti, vais ver que te vais ambientar bem". Andei os primeiros jogos um bocadinho à toa mas adorei porque os estádios estavam cheios. A atmosfera que se vive nos jogos é impressionante, é brutal. E aquilo fez-me sentir outra vez jogador. Por um lado eu queria vir embora mas por outro queria ter aquela experiência. O treinador puxou sempre por mim para ficar e fiquei.

Ana Baiao

Como e porque é que se muda para o Bali United?

Porque é uma das grandes equipas da Indonésia, já tentavam ser campeões há muito tempo e não conseguiam. No ano em que fui campeão eles também podiam ter sido campeões, ganhamos o título porque no confronto direto tivemos melhor goal average. Eles pagaram ao Bhayangkara, que não me queria deixar sair por nada, queria dar-me mais anos de contrato e tudo. Só que como Bali era completamente diferente de Jacarta, a minha família queria ir viver para Bali porque já lá tínhamos ido.

Do que gostaram?

Aquela vida turista. O clima era diferente, em Jacarta havia muita poluição, muito cinzento, em Bali era tudo azulinho, havia mais restaurantes europeus. As praias fantásticas, em Jacarta não havia praias. Quando tive essa possibilidade, falei com a minha esposa que me disse que gostava de ir para Bali. E fomos. Adoramos. Tive pena agora desta situação da pandemia porque eu tinha mais um ano de contrato. Só que eles baixaram muito o salário, pagaram 25% do salário e não aceitei ficar. Por essas condições não podia continuar e quis chegar a um entendimento, não podia abdicar de 75% do meu salário. Mais uma vez, o Sindicato ajudou-me. Cheguei a acordo e vim embora. Tenho colegas meus que regressaram e estão a receber 50%. Para mim não dá.

Que objetivos ainda tinha lá?

Tive pena porque a minha intenção era ir até aos 40 anos a jogar lá. Até porque as coisas corriam bem, o clube nunca tinha sido campeão e fomos campeões logo no primeiro ano. No segundo ano fomos à Liga dos Campeões asiática, tínhamos feito três ou quatro jogos da 2.ª época e estávamos em 1.º lugar e a pandemia veio entretanto.

Como são os jogadores da Indonésia?

Em temperamento eles passam-se com muita facilidade, partem logo para a agressão, porque os árbitros também permitem tudo. São um bocado agressivos. Tecnicamente surpreendeu-me porque havia já muitos jogadores, principalmente jovens, que iam para o Barcelona e o Nápoles, só que eles nunca se adaptaram na Europa, pela cultura deles. Aquela coisa do nasi goreng, que é tipo arroz frito, logo ao pequeno-almoço, só isso [risos]. Eles nunca se conseguiram adaptar fora.

D.R.

Adaptou-se bem à gastronomia deles?

Foi muito difícil. É picante ou doce e eu não gosto de nada disso. Foi uma guerra.

Qual foi a coisa mais esquisita que lá provou?

Eles tinham umas bolas que chamam de bakso, que é tipo almôndegas, aquilo é super picante. Experimentei uma vez e disse nunca mais. Rebentou-me o estômago todo.

O que comia?

Eu falei com o boss, pedi desculpa ,mas que não conseguia adaptar-me à comida deles e que tinham de fazer comida diferente para mim. Era bifinhos grelhados com arroz simples ou esparguete tipo bolonhesa. E foi giro que incuti isso neles, nos jogadores locais. Eles viam que a minha prestação era boa, que o jeito que eu treinava era diferente deles, eu aguentava os jogos todos e eles a partir dos 60/70 minutos tinham uma quebra brutal. E perguntavam, queriam saber como é que eu conseguia e incentivei-os a ter uma alimentação diferente, a ter um cuidado diferente com corpo, a irem ao ginásio, a prepararem-se melhor. Isso foi giro.

Bali é um paraíso para os surfistas. Alguma vez experimentou praticar surf?

Experimentei e não tenho jeito para aquilo [risos]. Andava mais de Padel. As minhas filhas é que ainda tiveram aulas de surf.

Encontrou muitos portugueses?

Muitos, muitos. Turistas a maior parte.

Aproveitou para visitar as ilhas ali à volta?

Fui até às ilhas Gili. Eu tinha pouco tempo. A maior parte das vezes tínhamos jogo ao fim de semana e a meio da semana. Só na altura do Ramadão é que fui para as tais ilhas.

D.R.

O regresso a Portugal foi tranquilo, não custou às suas filhas adaptarem-se depois de tantos anos fora?

Não porque elas já estavam saturadas de lá estar. Agora já pedem outra vez para ir [risos]. Mas nós adoramos Portugal. Quando vamos para fora muitos anos e quando regressamos é que damos o verdadeiro valor ao que temos cá.

E agora, como é?

Olhe a minha vida... Eu não queria terminar a carreira, sinceramente não queria, ainda tenho o bichinho de voltar a jogar.

Nunca teve lesões graves?

Graves nunca tive, sinto-me bem fisicamente, gostava de terminar a carreira em Portugal. Sei que é difícil porque com 37 anos os clubes olham, já com 30 dizem que estás velho...

Ainda é assim?

Ainda sinto isso porque tive umas abordagens de treinadores da I Liga que estavam interessados, mas depois a direção dizia “Eh pá, o Paulo já está com alguma idade”. Hoje em dia a política dos clubes é vender para poder fazer dinheiro, por isso preferem os mais novos. Mas gostava de continuar a jogar. Recebi umas propostas para voltar para a Indonésia, mas com isto da pandemia a situação lá está complicada, também tenho algum receio.

Passou a pandemia aonde, cá ou lá?

Cá, viemos em março do ano passado. Depois ainda fui para Bali por causa da situação do contrato, de tentar chegar a acordo com eles.

Chegou a apanhar o vírus?

Apanhei, já cá, sem sintomas nenhuns, a minha esposa é que teve mais sintomas, mas tudo tranquilo.

D.R.

O que quer fazer depois de pendurar as chuteiras?

Quero estar ligado ao futebol, não sei, vamos ver.

Quer ser treinador ou outra coisa?

Não sei. Gostava de também estar ligado ao dirigismo, vamos ver. Ainda não pensei muito no assunto porque sinceramente ainda tenho aquele bichinho do futebol e quero desfrutar do futebol, de jogar futebol, ainda tenho esperança que o telefone vai tocar e apareça um projeto porreirinho.

Gostava de ficar em Portugal?

Gostava até porque a pequenita já está na escola, a mais velha terminou agora o 9.º ano e quer ficar por cá também e por elas queria ficar cá.

Onde ganhou mais dinheiro até hoje?

Na Indonésia.

Investiu em algum negócio?

Só em imobiliário.

Qual foi a maior extravagância que fez na vida, porque sim porque podia?

Ainda foi na altura em que estava no Belenenses, quando ainda tinha contrato com o Sporting, comprei um SLK, um X5 e uma carrinha Mercedes, os três ao mesmo tempo [risos]. Já não tenho nenhum. Se tivesse a maturidade que tenho agora, não iria gastar esse dinheiro em carros, nem pouco mais ou menos.

Tem algum hóbi, alguma coisa que goste muito de fazer extra futebol?

Adoro estar com os amigos a jogar padbol. Vamos sempre duas vezes por semana, eu, o Silas, o Zé Pedro, o Rebolo, o Garcia, a malta da bola que vai jogar padbol.

Tatuagens tem muitas. Qual foi a primeira que fez?

Foi uma que quer dizer Jesus Cristo em árabe. Fiz cá, há muitos anos. Mas já perdi conta às tatuagens que tenho.

É um homem de fé, portanto.

Eu sou evangélico desde 2015. Foi uma altura complicada na minha vida familiar, tive para me separar e tive um colega meu que me puxou para esse lado. E vi um lado diferente do que era a vida, dos planos de Deus para as nossas vidas e dos planos de Deus para a vida familiar. Então foi por aí que me agarrei à fé.

E superstições?

Não, nunca tive.

Quem foi o adversário mais difícil que encontrou pelo caminho?

Bosingwa. Ele era muito forte, muito rápido, chato, era lixado, foi o pior.

Segue algum outro desporto para além do futebol?

Gosto de ver ténis, F1 e MotoGP.

Qual o momento mais feliz da sua carreira?

A maior alegria foram os títulos. Foi o simples facto de chegar à Indonésia, ver que é um povo que adora o futebol, ter-me sentido verdadeiramente jogador novamente, ter chegado a clubes que nunca tinham sido campeões e com o meu contributo ajudar os clubes a serem campeões. Ter feito a minha história naquele país, onde eu vou na rua e as pessoas abordam-me constantemente e adoram-me.

Se pudesse escolher de todos os clubes do mundo, qual o clube de sonho onde gostava de ter jogado?

Gostava de ter jogado no Benfica [risos].

Ana Baiao

Teve outras alcunhas além de ‘Baixinho’?

O ‘Galego’ [risos]. Não sei porquê, acho que era porque o meu pai era galego e então chamavam-me ‘Galego’. E no Sporting, o Rui Jorge meteu-me a alcunha de Moto Rato porque dizia que eu parecia um rato, quando juntava as pernas ao rabo a correr.

Tem algum talento escondido?

Sou muito forte na bricolage. Restauro tudo e mais alguma coisa.

Qual ou quais as maiores amizades que fez no futebol?

Tive algumas, aliás o melhor que trago do futebol são as amizades. Mas o Miguel Garcia é, desde os tempos do Sporting, aquele com quem tenho mais ligação.

Se não fosse jogador de futebol, o que teria sido?

Acho que tinha sido mesmo bombeiro ou ‘Almeida’ [risos]. Não sei porquê, mas tinha essa paixão.

Que regra no futebol mudaria?

Mudava a regra das substituições. Seriam ilimitadas.

Mas isso iria provocar muitas paragens no jogo.

Iria, mas dava oportunidade a mais pessoas de jogarem futebol. No meu caso no Sporting, se calhar até podia ter tido alguma oportunidade, se houvesse mais substituições, digo eu, não sei.

O momento mais difícil na sua vida até hoje?

A morte da minha avó. Estava eu na primeira época do Olhanense, tinha à volta de 24 anos. Foi difícil, porque foi ela quem me criou. Independentemente de quando fui para o Sporting não me faltar nada com a minha mãe, a minha avó foi tudo para mim. Se eu sou o que sou hoje, foi graças à minha avó, não foi graças à minha mãe. E a minha avó deu-me tudo e fez-me aquilo que sou hoje e faz-me falta.

Para terminar de forma mais alegre, não há aí mais nenhuma história que possa ser contada?

Tenho uma, na segunda época do Belenenses. Vamos para a França de pré-época e fico com o Gaspar no quarto. Ele pede-me a chave do quarto e diz para eu depois ir lá ter. Está bem. Fiquei na recepção, na conversa, quando cheguei lá acima ao quarto, está uma fumarada no quarto, mas uma fumarada. Estava ele deitado na cama com o cigarro ao canto da boca, parecia o Popeye, e com o computador no colo, e o computador já fazia aquele barulho assim “zzzzzz”, estava a trabalhar há não sei quantas horas [risos]. Eu assim: “Ó Gaspar eu assim não consigo ficar contigo no quarto” [risos]. Mas eu adorava-o.