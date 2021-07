"Naquele ano do FC Porto tivemos mais de 10 brigas nos treinos. Andei metido em algumas, mas depois ficava tudo bem e ninguém soube cá fora"

Nasceu em Elvas. Filho de quem?

O meu pai chama-se José Carlos Fonseca é natural de Angola, veio de lá com 18 anos e foi estudar para o Porto. A minha mãe, Olívia, foi estudar para o Porto na mesma altura, tiraram o curso juntos e depois foram viver para Elvas porque a minha mãe é natural de Elvas. Somos cinco irmãos, três rapazes e duas raparigas, eu sou o segundo mais velho.

O que faziam profissionalmente os seus pais?

Funcionários públicos. O meu pai trabalhava nas finanças e a minha mãe na alfândega de Elvas, onde ainda trabalha.

Cresceu onde concretamente?

Como os meus pais eram funcionários públicos e eram destacados para outras cidades, vivi com os nossos avós até mais ou menos aos quatro anos. Depois quando os meus pais vieram destacados para Elvas, mudámos para uma casa, onde ainda hoje os meus pais vivem. Mas a minha primeira memória de criança é da casa dos meus avós, de estar a brincar cá fora.

Tinha alguém na família ligado ao futebol?

O meu avô chegou a ser presidente do Elvas, mas nunca fez desporto, era dirigente apenas.

Em criança fazia jus ao apelido ou não?

Era um bocadinho reguila como a maioria dos jovens, eu não fugia à regra, gostava de estar sempre fora de casa, principalmente naquela idade dos 10 aos 16 anos.

D.R.

Recorda-se, ou alguém lhe disse, o que dizia que queria ser quando crescesse?

Tenho uma foto, na altura em que estava na 2ª classe, julgo que tivemos de dizer a profissão que queríamos, porque eu já estou vestido de futebolista. Mas acho que escolhi aquilo por escolher, a minha opção pelo futebol vem muito mais tarde até porque fiz todo o tipo de desporto e o futebol foi mesmo o último que escolhi.

Que outros desportos fez antes?

Dos quatro aos 12 anos fui nadador e fazia ginástica. Só comecei a jogar futebol aos 10, 11 anos e ia conciliando esses três desportos. Dos 11 aos 16 anos, saí da natação e da ginástica e passei a fazer equitação. Joguei também basquetebol e o andebol, mas esporadicamente.

Da escola, gostava?

O que eu gostava mesmo era de educação física, das aulas em si. Apesar de nunca ter tido nenhuma dificuldade - completei o 12º ano - não me interessava muito.

Tinha ídolos, torcia por algum clube?

A minha família lá em casa é toda sportinguista e eu também quando era pequeno não fugia à regra. Até que fui profissional e neste momento os meus clubes preferidos são o Vitória de Guimarães e o FC Porto. Ídolos: sempre gostei muito do Nesta, central da Lazio, e do Jaap Stam, porque eles faziam uma dupla que eu gostava muito. Depois mais à frente, o Ricardo Carvalho, mas aí já era mais adolescente.

Onde e como começa a jogar futebol, sem ser no recreio da escola e na rua?

O meu irmão Ricardo foi primeiro, era o mais velho, começou a jogar no Elvas como guarda-redes e é aí que eu me interesso um bocado mais, ao vê-lo a jogar. Ia ver os jogos, no ano seguinte também faço as captações e fico. Ele era dois anos mais velho do que eu, nunca cheguei a jogar com ele, mas foi por causa dele que fui para o futebol.

D.R.

Entrou nos Elvenses com quantos anos?

Com 10. Nos dois primeiros anos nunca dei muita importância, ia, não ia, até dava mais importância à natação e à ginástica e a outros desportos. A partir dos 12 anos é que começo a gostar mais e a praticar cada vez mais o futebol.

Lembra-se do momento do clique, em que pensou: 'É isto que eu quero fazer'?

Perfeitamente. Tínhamos sido campeões distritais de iniciados, tinha uns 12 anos e naquela altura o capitão ia rodando, em cada jogo era um diferente, mas no momento da entrega das faixas, o treinador escolhia normalmente aquele que mais se tinha destacado. E nesse jogo ele meteu-me a mim como capitão e a partir daí, eu fiquei com aquela coisa na cabeça de que poderia ser alguém no futebol.

Continua a fazer a sua formação no Elvenses até aos juniores e depois vai para o Elvas. Confirma?

Sim.

Já ganhava dinheiro com o futebol nessa altura?

Nada. A partir dos 15 já ia à seleção nacional e aos torneios Lopes da Silva, mas os meus pais nunca me deixaram ir para o Benfica, nem para o Sporting, nem para o FC Porto, apesar de ter convites. Só me deixaram sair quando eu tinha 18 anos e depois de ter concluído o 12º ano.

Hoje critica-os por isso?

Não, não, antes pelo contrário era o que tinha que ser e até foi bom. Porque criei as minhas amizades todas aí, que é a fase mais importante. Não se pode deixar tudo só por uma coisa.

D.R.

Quando assina pelo Elvas, aos 18 anos, qual era o valor do seu primeiro ordenado?

Foi o Lito Vidigal que era o treinador dos seniores que me fez a proposta e eu fui. Recebia 250 euros.

O que fez com o primeiro dinheiro que recebeu?

Fui ao banco, pus o cheque e ainda tive que pagar 10€, porque o cheque não tinha cobertura, então tive de pagar o cheque [risos]. No fim regularizaram tudo, mas foi engraçado, foi logo o meu primeiro susto no futebol. Mas, os primeiros ordenados eram para me divertir, eu era jovem, tinha casa, mesa e roupa lavada, tinha tudo dos meus pais, era mesmo só para comprar umas botas ou algum material e depois era para me divertir.

Começam as saídas à noite, os namores….

Sim, mas por acaso nunca gostei muito de sair à noite. Era mais para fazer uma viagem por ali ou para alugar uma mota de vez em quando. Namoros, ainda nada de sério.

Assinou por quanto tempo?

Era um contrato amador, assinei só um ano. Joguei sempre com o Lito Vidigal, depois veio o Jorge Silvério e joguei também.

O seu jogo de estreia como sénior, recorda-se?

Lembro-me de vários momentos, até porque houve a pré-época e eu fui intercalando, mas o meu primeiro jogo oficial a titular, terá sido contra o Tires.

Estava muito nervoso?

Não, por acaso no futebol nunca estive nervoso.

Como é que se definiu a sua posição em campo?

No Elvenses jogava sempre a central, mas quando era iniciado comecei a jogar com os juvenis e com os juniores, sempre dois anos acima, e tudo o que havia de posições para fazer, eu fazia. Defesa direito, defesa esquerdo, até ponta de lança, ia jogando a todas as posições. Habituei-me desde cedo a ter essa polivalência, que depois no futuro foi muito importante. Mas no Elvas sempre joguei a central, tanto com o Lito Vidigal como com o Jorge Silvério.

D.R.

Como vai para o Vitória de Guimarães?

Faço uma época no Elvas em que fizemos um torneio de seleções distritais onde fomos campeões de Sub23 nacionais e fomos a um torneio internacional na República Checa. Ficamos muito bem classificados e eu fui o melhor jogador desse torneio, pela seleção de Portalegre. Entretanto fui convocado também para a seleção de Sub21 de Portugal, para uns treinos antes do torneio de Toulon. Fiz os treinos todos, mas não fui convocado para o torneio de Toulon. Entretanto, tive várias ofertas, desde a Académica, do Vitória, Benfica B, de vários clubes e escolhi o Vitória por ser aquele que, na altura, mais me agradava.

Provavelmente também era o que lhe oferecia melhores condições e pagava mais, não?

Não, quando assinei com o Vitória só recebi o equivalente a três ordenados mínimos, era o que se pagava na altura. Eu vinha da III divisão, nem sequer podia pedir, era que me davam.

Então porque escolheu o Vitória e não o Benfica B, por exemplo?

Por ser aquela equipa onde eu via que poderia chegar rapidamente à equipa A. Quando assinei foi o Manuel Machado quem deu o aval para a minha contratação. Só que no início da época seguinte entrou o Jaime Pacheco, o Manuel Machado entretanto tinha sido despedido.

Muda-se de armas e bagagens para Guimarães sozinho, com alguém?

Sozinho. É a primeira vez que saio de casa. Custou um bocado, apesar de que, como os meus avós paternos já estavam no Porto e eu todos os natais ia sempre para o norte, já estava mais ou menos orientado com o norte e com as pessoas do norte. E a sorte é que se chega aqui ao Minho e é gente que me acolheu muito bem. Por isso foi tudo muito fácil. Eu cheguei com outros jovens jogadores como o Geromel, o Cabral e o Targino, e fizemos ali um grupo em que a adaptação foi muito fácil.

Vivia sozinho ou dividiu casa com eles?

Dividi casa com o Hélder Cabral.

Como é que dividam as tarefas de casa?

A limpeza era quando os nossos pais iam, ou o meu pai ou o dele [risos]. De resto, sabe como é, dois jovens... Comíamos sempre em restaurantes, nunca fazíamos nada em casa.

Não tem nenhuma história divertida desses tempos que possa contar?

O Targino é brincalhão e nós tínhamos um jogador que é muçulmano, o Ghilas, e numa das épocas chegámos a viver os três no mesmo prédio. E o Targino andou praticamente meio ano a colocar diariamente uma peça de fiambre à entrada da porta da casa do Ghilas, por ele ser muçulmano. O Ghilas ficava zangado e tentava apanhar o Targino [risos]. Mas é que foram praticamente seis meses em que o Targino levantava-se todos os dias mais cedo de propósito para ir meter o fiambre à porta do Ghilas [risos].

D.R.

Passou da III divisão para a I. Deve ter sentido muitas diferenças.

Muitas. Mas notei mais quando fui do Elvense para o Elvas, porque apanho o Lito Vidigal que era um treinador muito exigente e foi aí que senti a minha maior dificuldade. É claro que a nível de qualidade a diferença foi maior para o Vitória, mas ao nível do treino e intensidade, o Lito já impunha mais ou menos o mesmo estilo de treino do Jaime Pacheco. A qualidade dos colegas é que era totalmente diferente. Também tive de adaptar-me a ter mais treinos. Nos Elvenses treinava duas vezes por semana, no Elvas comecei a treinar todos os dias, chego ao V. Guimarães e começo a fazer treinos bidiários. Mas no Vitória, apesar da qualidade deles, sabia que chegaria lá rapidamente.

Gostou do Jaime Pacheco como pessoa e treinador?

Gostei muito. É muito direto, isso eu adorava, preferia os treinadores que me diziam logo tudo o que era para dizer. Nisso identifiquei-me logo com ele. Comecei a jogar, fiz o jogo do Felgueiras e antes da apresentação com o Benfica, que era um jogo de estreia, apanhei uma salmonela e perdi 10 quilos. Fiz a apresentação, mas só tirei a foto e fui-me embora. Fiquei uma semana no hospital. Voltei muito débil e então o Jaime Pacheco decidiu emprestar-me ao Famalicão.

Sabe onde apanhou a salmonela?

Fui jantar ao Shopping, fui o único que pedi com ovo, mais ninguém e pronto, fui o único a apanhar.

D.R.

No Famalicão quem era o treinador quando chegou?

Apanho o Berto Gomes, que era um bom treinador da II B. Correu muito bem a nível pessoal e profissional. Agora, o Famalicão era um clube com muitas dificuldades financeiras, eles não pagaram durante sete meses, foi o clube onde estive em que mais dificuldades houve. Apesar de eu ter contrato com o Vitória, quem me pagava o salário era o Famalicão, e foi um ano difícil. A sorte é que eu tinha uma tia na Maia que me ajudava muito, senão teria sido impossível. Tive de dizer ao senhorio da casa onde vivia em Guimarães que já não podia pagar, e fui viver para a Maia, para a casa da minha tia. Mas ainda me chateei.

Como?

Como não pagavam estava ficar farto e um dia arranco para Elvas. Marcaram um treino para dois dias depois e nisto não me apeteceu ir. O Berto Gomes liga-me no dia do treino a perguntar onde estou e eu respondo que estou quase a chegar, mas no gozo, é claro que não fui. Depois lá meti na cabeça que tinha de fazer um esforço e ir para lá outra vez. Ligou-me o Berto Gomes outra vez a dizer que eu só poderia ir treinar se lhe levasse uma sericaia com umas ameixas, como castigo [risos]. Fiquei aliviado, porque pensava que ia ser bem castigado. Mas como estávamos naquela situação de não receber há sete meses ele teve o cuidado de levar toda a gente com muita astúcia. Tive a sorte de ter uma pessoa compreensiva nesta situação [risos].

Mas disse que a época correu bem a nível pessoal e profissional.

Foi muito boa, sempre que estava apto joguei, foi um ano de afirmação para mim. Fui observado pelo Vitória e disseram-me que eu iria fazer a pré-época seguinte no Vitória.

D.R.

Tinha assinado por quanto tempo com o Vitória de Guimarães?

Cinco anos. Entretanto o Vitória desce de divisão e veio o Norton de Matos como treinador.

Muito diferente do Jaime Pacheco?

É um treinador com muitas diferenças a nível técnico, não tinha tanta intensidade, queria mais posse de bola, taticamente era diferente, mas para mim, apesar de ter ficado no plantel, não tive oportunidade de jogar com ele. Ele durou até novembro, até que o Cajuda entra e comecei a jogar com ele, que era um treinador mais ao nível do Jaime Pacheco.

O que achou do Cajuda.

Fantástico. Antes do treino, antes do jogo, ele contava sempre umas histórias, eu estive com ele três anos, as histórias que tenho com o mister Cajuda, são muitas e gostei muito de ter trabalhado com ele.

Conte-nos uma que se lembre já, rapidamente.

Ele contou que houve uma altura em que teve a panca de que tinha de abraçar uma árvore para ganhar os jogos. E houve um jogo em que ele não via árvores e andou à procura da árvore não sei quantos metros, até que a encontrou, deu-lhe um abraço, só que nesse jogo ele perdeu e a partir daí a panca acabou [risos].

E com vocês qual era a panca que ele tinha?

Por acaso apanhei só o bom do Cajuda porque os anos em que estive com ele, foram quase sempre de vitórias. Ele entrou com o Vitória na II liga e no ano a seguir fomos à Champions. Ou seja, foram dois anos maravilhosos em que só vi praticamente o lado bom do mister Cajuda, nunca tive oportunidade de ver quando ele perdia.

Lembra-se de algum episódio diretamente consigo?

O meu avô tinha sido presidente dele como treinador, no Elvas, e só nos apercebemos no fim da primeira época. Ele começou a fazer-me perguntas: "Então mas tu és Sereno de Elvas, não conheces o José Sereno?"; "Conheço, era o meu avô". Mas lembrei-me agora de outro episódio, não comigo, mas com um colega.

Conte.

Esse jogador estava em má forma e o Cajuda era perspicaz, sabia logo o que é que um jogador tinha ou não tinha. No fim do treino chama o rapaz, apanha a bola e diz-lhe: "Tu estás em muito baixo de forma", chuta a bola para longe e diz: "Vai, vai lá apanhar a bola". O rapaz corria, chegava lá, passava-lhe a bola e ele dizia: "Vem cá outra vez". E fez isto umas 20 vezes. Chutava a bola, o rapaz ia a correr, trazia e ele chutava outra vez [risos]. Foi até o rapaz ficar mesmo de rastos. "Pronto, agora vê se metes na cabeça que vais estar em forma no próximo jogo". O certo é que o rapaz fez uma grande exibição no jogo [risos].

D.R.

Recorde-nos essa subida de divisão do Vitória com o Cajuda.

Foi o maior milagre da II divisão, porque quando entra o Manuel Cajuda nós estávamos mesmo muito mal, mais próximos da II B do que da subida. E nos primeiros jogos do Cajuda, acho que o primeiro foi contra o Olhanense que era a equipa da terra dele e o segundo contra o Vizela, tivemos duas derrotas, se não me engano. Estávamos a ver aquilo a correr mal. Só que, de um momento para o outro, começámos a ganhar e não parámos até ao fim. O Rio Ave acho que tinha 12 pontos de diferença para nós, nos últimos 12 jogos, e nós ainda ficámos à frente do Rio Ave.

Lembra-se do que ele fazia e dizia para vos incentivar?

Ele tem uma coisa que todos os treinadores mais velhos têm, conhecem muito bem o grupo, sabem logo ver quem é e onde está o problema dentro do grupo. Tínhamos tido muitos jogadores vindos de França, o nosso balneário não era muito unido, ele chegou e viu logo onde é que estava o problema, que era mesmo aí, e começamos a fazer jantares. Praticamente logo a seguir ao treino íamos sempre juntos para qualquer lado e isso fez toda a diferença. A partir do momento em que somos 24 a remar todos para a mesma maré, com a qualidade individual que já tínhamos, conseguimos fazer um pequeno milagre, porque são 12 jogos a ganhar, é muito difícil.

Na época seguinte, estreia-se finalmente na I Liga.

Exatamente, até foi num jogo contra o Benfica. Num estádio da Luz cheio. Foi engraçado, joguei a defesa esquerdo para marcar o Cardozo, se não me engano, que era um dos melhores na altura. Quando havia um jogador que desequilibrava mais, como eu era bom na marcação, ele metia-me, já sabia que eu andava ali como uma carraça. Apesar de na II divisão jogar sempre como defesa direito ou esquerdo, eu estava sempre à espera de jogar a central. O Cajuda dizia que havia de me pôr a central, e nesse jogo o Danilo, que era o nosso central, teve uma lesão grave no tendão de Aquiles e eu passo para central, ainda nesse jogo com o Benfica, e nunca mais saí dessa posição.

Notou muita diferença na qualidade de jogo da II para a I liga?

Sim, aí sim. Até porque apesar de termos mantido a maioria dos jogadores, os que vieram acrescentaram muito valor. Como o Alan, o João Alves, o Mrdakovic, o Andrezinho, lateral direito, foram jogadores que vieram e jogaram logo a titular porque era uma qualidade acima da média e isso ajudou-nos muito.

Terminaram em 3º lugar, não foi?

Sim, fomos para o último jogo e ganhamos 4-1 ao Estrela da Amadora, e se o Sporting tivesse empatado, acho que com o Nacional, teríamos ficado em 2º.

D.R.

Em 2008/2009 jogou pouco. O que aconteceu?

Aquela minha primeira época na I Liga foi muito intensa e comecei a ganhar vários problemas no joelho. A partir do meio da época já teria que ter sido operado. Mas fui jogando até ao final da época, até que fiz mesmo uma rutura do tendão rotuliano e fui logo operado aos dois joelhos porque o outro também estava quase. Tive de ficar nove meses parado. E perdi aí um ano.

Como foram esses nove meses?

Nos primeiros dois meses é só fazer exercícios para a parte de cima. Depois a partir daí é começar gradualmente com a pernas, até que a partir do quarto, quinto mês, já vou para o campo. Mas é a partir daí que se torna o maior sufoco porque é quando nós pensamos que estamos bem, só que os fisioterapeutas, com razão, não nos podem deixar sair, porque pode-se perder tudo. Naqueles três meses finais ficamos mais ansiosos.

Continuava a viver sozinho em Guimarães?

Sim. Foi aí que conheci a minha atual mulher, Ana Cristina, que é natural de Guimarães. Como eu tinha mais tempo para andar em cafés…

O que ela fazia profissionalmente?

Ela era fisioterapeuta. Mas nunca a conheci a nível profissional, foi por acaso.

Quando regressa para jogar, ainda é o Cajuda que está à frente da equipa?

Ainda faço o último jogo da época, acho que com a Académica, com o Cajuda, foi a despedida do Cajuda, se não me engano. Depois veio o Nelo Vingada e joguei sempre. Comecei com o Vingada, sempre a jogar, depois o Vingada é despedido, entra o Paulo Sérgio e em janeiro o meu último jogo é com o Marítimo, sou vendido ao Valladolid.

Muito diferentes um do outro, Nelo Vingada e o Paulo Sérgio?

Sim, são muito diferentes. A nível de treino até nem são muito diferentes, têm os dois mais ou menos a mesma metodologia de treino. Agora a nível pessoal, o Nelo Vingada é mais um professor que nos tenta ensinar, mesmo dar uma educação diferente, uma pessoa muito educada, era mesmo um gentleman. O Paulo Sérgio além de ser boa pessoa também, era já mais focado para a competição, para o treino e para ganhar. O Nelo Vingada, metia sempre valores acima de qualquer vitória.

Barrington Coombs - EMPICS

Vai para o Valladolid, em 2010, como e porquê?

Estava em final de contrato e o Valladolid fez uma boa proposta. Eu estava um bocado chateado com a direção do Vitória porque tinha feito uma grande época no Vitória em 2007 e eles nunca tinham falado comigo para renovar. Depois, quando fui operado, quiseram renovar, mas ofereceram-me um valor muito baixo, porque a operação tinha sido muito grande e fiquei sempre com aquela sensação de que, pronto, não se tinham portado muito bem comigo. Fiquei um bocado com raiva da direção, e essa última época foi um desgaste emocional para mim porque sofri pressões da parte do presidente, de toda a estrutura para renovar, só que já tinha posto na cabeça que não era assim que se tratava uma pessoa e quando eu metia uma coisa na cabeça, podia vir quem viesse que não havia nada a fazer. Entretanto veio a oportunidade do Valladolid, iria dar dinheiro ao Vitória também, e fiquei todo contente.

Segue sozinho para Espanha ou já vai com a sua mulher?

A minha mulher ficou grávida e tive de ir sozinho. Custou mas a partir daí a pessoa também fica habituada, nós não estamos muito tempo em casa. É jogo quarta, sábado, domingo e tudo passou muito rápido porque estamos sempre a jogar. E como foram só seis meses na altura, até se passou rápido.

Como foi a adaptação a Espanha?

Como nasci em Elvas, Badajoz é ao lado, já falava fluente espanhol, sem nenhum problema, conhecia bem a cultura, conhecia bem todos os jogadores. Em Elvas víamos mais tv espanhola do que portuguesa. A adaptação foi muito fácil, apesar de termos uma grande equipa, tínhamos o Diego Costa, o Manucho, o Borja, desde o início da época que eles tinham falado com o Vitória, tinham até oferecido um valor de dinheiro que o Vitória rejeitou, e portanto eu sabia que eles me queriam mesmo e que era para jogar.

Mas teve azar não foi?

Sim, faço o meu primeiro treino e tenho uma rutura muscular [risos]. Mas são três semanitas, não era tão grave e eu já tinha tido aquele problema de joelhos e tinha tudo a ver com isso, era aquela nova adaptação. Foram três semanas que estive parado. Entretanto o treinador, Mendilibar, é despedido e entra o Onésimo Sanchez e começo a jogar. Só que no primeiro jogo perdemos 2-0 com o Villarreal e o Onésimo é despedido. Vem o Javier Clemente. Ou seja, em três semanas apanhei três treinadores.

E muito diferentes uns dos outros?

Todos muito diferentes. O Mendilibar ainda hoje é treinador, é um conceituado treinador em Espanha. O Onésimo tinha sido um grande jogador, do Barcelona, era treinador da equipa B e subiu, só que não correu muito bem. O Clemente faz um trabalho espetacular no Valladolid, era um mítico treinador, foi selecionador de Espanha e é um treinador mesmo à antiga, mais antigo que Cajuda e Jaime Pacheco juntos. Ele sabia tudo, tudo o que era truque de futebol o homem sabia [risos]. Gostei muito de estar com ele.

Quando diz que tudo o que era truque ele sabia, refere-se a quê?

Olhe, por exemplo, havia uma "cobrita" no balneário, um jogador que estava sempre a pôr negatividade em tudo o que se fazia, e ele em dois treinos meteu o jogador a andar, nunca mais treinou. Ele viu logo em dois treinos e sabia que era aquele jogador que punha toda a gente nervosa. Disse na cara do rapaz, e aquela moral que ele tinha porque jogava, deixou de a ter. Esses homens com muitos anos, como o Manuel Cajuda e o Jaime Pacheco, eles sabem mais do que os novos, apesar de tecnicamente se calhar não serem tão bons, eles entravam e viam logo o que é que se passava. O Clemente entrou, viu e pronto, a partir dai foi tudo uma maravilha.

Jean Paul Thomas

Como surgiu o FC Porto? Através de quem? Tinha empresário?

Sempre tive o mesmo empresário, estive 12 anos com o António Teixeira. Quando joguei no Valladolid praticamente todos os clubes me queriam, tinha o Atlético de Madrid, tinha várias propostas em carteira, que o Teixeira me tinha apresentado. Como a minha mulher tinha acabado de ter a nossa filha Maria e como o FC Porto era aquele clube para onde os centrais iam e eram vendidos por 30 milhões, era campeão de títulos, eu pensei: "É ali que eu quero ficar".

Assistiu ao parto da sua filha?

Depois do jogo com o Sporting de Gijón, vim para casa, ela diz que estava a ir para o hospital. Eu quando chego a Valladolid pego no carro, era perto, duas horas e meia, três horas até Guimarães e ainda cheguei a tempo. Mas fiquei cá fora, só assisti depois ao nascimento das outras duas. Na primeira não tive muita coragem [risos].

Muda-se de armas e bagagens para viver no Porto?

Sim, tinha comprado casa e tudo.

Que tal o Villas-Boas como treinador?

Gostei muito do Villas-Boas, apesar de ter sido a minha pior pré-época como jogador.

Então porquê?

Tinha nascido a minha filha, dormia muito pouco. Foi o melhor plantel com quem joguei, era a super equipa do Porto, um dos melhores plantéis de sempre, cada treino era como se fosse um jogo, então aqueles primeiros 15 dias, eu cansado, foi mesmo muito mau. Os jogos todos da pré-época corriam-me muito mal e perdi ali o comboio nos primeiros seis meses. O FC Porto depois começou sempre a ganhar, era sempre o Rolando, Otamendi e o Maicon a jogar e as minhas oportunidades nunca vinham. Até que, lá está, um jogador que se lesionou, o defesa esquerdo, não sei se foi o Fucile, e no jogo com o Gil Vicente entro para defesa esquerdo. Por isso é que disse lá atrás que a polivalência tinha-me ajudado muito. Começo a jogar a defesa esquerdo, cada vez que falhava alguém eu jogava sempre e ainda acabo por fazer 15 jogos, naquela super equipa do Porto em que conseguimos conquistar tudo. Foi o meu melhor ano de conquistas de sempre. Agora a nível individual acabo por não jogar muito. E sabe como é que são os jogadores, para nós o individual é muito importante, e apesar de ter conquistado tudo, foi o ano em que, desde que me tinha tornado profissional, joguei menos.

Mas o que achou da liderança do Villas-Boas?

Foi muito bom, ele foi muito inteligente. Naquela pré-época tudo nos correu mal. Perdemos muitos jogos, e depois tivemos o jogo da Supertaça, que é onde tudo muda, contra o Benfica. Ele tem uma grande palestra antes do jogo, que nos incentivou muito bem e nós vamos para o jogo e vencemos o Benfica.

Alguma coisa que ele tenha dito que o tenha marcado mais?

Ele fez um vídeo daquilo que nós já tínhamos passado, do que eles no FC Porto já tinham passado, no ano anterior, com todos os comentários, de todos os jornalistas a depreciar a equipa nessa pré-época e incentivou-nos a pormos essa raiva cá para fora e fomos para o jogo e passámos mesmo por cima do Benfica. A partir daí a equipa, além de ser muito jovem e ter muitas nacionalidades, uniu-se bastante e fomos até ao fim, sempre sem nenhum problema.

David Ramos

Almoçavam e jantavam muitas vezes? Tinham um bom espírito de grupo?

Era, era bom. Era muito competitivo, toda a gente queria jogar, havia batatada muitas vezes no treino, mas a batatada acabava, éramos todos amigos outra vez. Sem exagerar, acho que houve umas dez brigas nesse ano e nunca ninguém soube cá fora. Era uma competitividade em cada treino.

Também andou metido nas brigas?

Em algumas, mas eram brigas daquelas boas, era um lance mais aguerrido, uns empurrões, mais nada e aquilo passava. Isso foi o que definiu aquela equipa, cada treino era mesmo um jogo. Nós íamos para o treino com uma felicidade enorme. Parece que não, mas o treino é mesmo o espelho do jogo.

Esteve no jogo em que acabam a festejar o titulo, às escuras, na Luz?

Não, fui o 19º nesse jogo. Joguei foi na Taça, que ganhamos 3-1.

Quando termina o ano, a ganhar tudo e mais alguma coisa, pensa que vai ficar no FC Porto, certo?

Exatamente, só que entretanto o Villas-Boas é vendido para o Chelsea e fica o Vítor Pereira que era o adjunto, que também tinha as mesmas convicções de que eu seria defesa esquerdo ou defesa direito. Só que contratam dois grandes jogadores, que é o Alex Sandro e o Danilo, além do Sapunaru e do Álvaro Pereira, também lá estão. Comecei a ver que as minhas oportunidades esse ano seriam ainda menores porque os centrais eram os mesmos e ainda tinha mais dois laterais. E pronto, cheguei e falei com o Antero [Henrique], com o Vítor Pereira e fiz aquele choradinho. Tudo bem que eu era importante para o grupo, era um bom rapaz, dava-me bem com toda a gente, treinava sempre muito bem, ia sempre jogar e acrescentar alguma coisa, mas que iria jogar pouco. E o Vítor Pereira aceitou e deixou-me sair. Na altura tinha o Colónia e outras equipas alemãs que estavam interessadas em mim, e fui emprestado para o Colónia.

Leia no domingo a parte II do Casa às Costas de Sereno