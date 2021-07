"Na Turquia levei uma cabeçada que me partiu os ossos todos da cara. O pior é que ele fez de propósito. Perdi 30% das minhas capacidades"

Vai para o FC Colónia da Alemanha, em 2011/12, sozinho ou com a sua mulher e filha?

Entretanto a minha mulher estava grávida das gémeas, a Carlota e a Carolina. Por isso, os meus primeiros seis meses foram sozinho.

Como foi a adaptação à cidade e aos alemães?

Foi muito boa. Eu adapto-me bem em qualquer lado, no fim da minha carreira fui para todo o lado e nunca tive nenhum problema. Na Alemanha estive duas vezes. Na primeira em Colónia foi espetacular. Era uma cidade com pessoas de mente aberta, o estádio sempre cheio com 60 mil pessoas, um ambiente espetacular, uma grande equipa, fiz os jogos todos. A adaptação também foi fácil graças ao Petit, ao Andrézinho e ao Geromel que lá estavam. Foi um ano muito bom.

Mas um campeonato muito diferente do português, certo?

Sim. O futebol espanhol, para mim, é o mais atrativo, aquele em que me diverti mais, porque eles divertem-se a jogar futebol, o treino é diversão, mas sempre com muita qualidade. Toda a gente tenta jogar, não há pontapé para a frente, só havia uma ou duas equipas que talvez fizessem isso, o Levante, mais uma ou outra, o resto era sempre a jogar, a pessoa divertia-se. O português é mais tático, equipara-se ao futebol italiano, mas, acho eu, com mais qualidade. O alemão foi o mais físico que eu joguei. Nós treinávamos três vezes ao dia.