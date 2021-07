“Aos 10 anos já conhecia o Neno, já lhe dizia bom dia, boa tarde, já ouvia as gargalhadas dele. Quando soube da sua morte fiquei sem chão”

Vai para o Lorient, na França, em 2016/17. Era algo que ambicionava, jogar fora?

Sim, já pensava nisso, mas não sabia o que é que o destino me reservava. A época acabou, veio uma proposta da França, neste caso do Lorient, que dava 2,5 milhões e meio, três milhões ao Vitória para me levar. O Vitória era um clube que precisava de vender, mas lembro-me que na altura o presidente não me queria deixar sair. Depois apresentaram uma proposta ao clube e a mim, e o projeto, eu via aquilo com bons olhos, era a primeira vez também na minha carreira que ia ganhar dinheiro mais a sério, se é que me faço entender, e poder começar aí a construir um futuro para a minha vida.

Já sabia falar francês?

Não, não sabia francês, não sabia nada. Era a minha primeira experiência fora do país, mas a minha personalidade sempre foi, é para ali, epá vamos embora. O primeiro mês, no balneário, eles falavam e eu não percebia nada, ficava à toa, eles riam-se, eu às vezes ria-me também, mas da expressividade deles, de estarem a ser engraçados, não era porque percebia. Só que, pouco a pouco, ia ouvindo e observava muito e as coisas começaram a entrar. Todos os dias falava mais um bocadinho, falei, falei. E o facto de não ter portugueses, brasileiros ou espanhóis foi importante para eu aprender e falar. Hoje em dia sei falar francês, escrever também, não perfeitamente, mas posso dizer que falo bem.

O futebol era muito diferente do que estava habituado?

Sim, um futebol diferente e a primeira época acaba por não correr tão bem porque adquiri experiência, mas descemos. Assinei quatro anos com o Lorient e no primeiro ano que vou para lá, descemos [risos]. E o Lorient era uma equipa que já tinha uma presença assídua na Liga, já estavam na I Liga há 11, 12 anos e nós até tínhamos equipa para ficar nos primeiros 15.

Porque é que não correu bem?

Não sei, é difícil explicar. Tivemos dois treinadores. O Ripoll, o treinador que reúne comigo em Lisboa, com o diretor do Lorient, para me contratar, vai embora. Pronto, já se sabe que faz parte do futebol, mas não esperava que as coisas fossem assim. Entretanto, vem o Casoni que consegue melhorar ligeiramente aquilo, mas as coisas depois voltam a não andar tão bem, fizemos um ano que foi quase sempre com a corda na garganta e acabámos por descer. Foi uma deceção muito grande.

Icon Sport

Gostou dos franceses e da cidade?

A cidade era muito tranquila, nós de certo modo até fomos felizes lá, a minha mulher foi comigo, foi a nossa primeira cidade neste contexto de estrangeiro, era uma cidade pequena e com praia. O centro não era nada de especial, tinha umas lojitas, mas não tinha grande coisa, só que vivíamos em frente à praia. Era um sítio familiar, para passear o miúdo, para passear o cão. Na altura tínhamos um cão. A minha mulher entretanto ficou grávida e teve o Noah, o nosso filho, no final dessa época no Lorient.

Já não têm o cão?

Infelizmente, não. Faleceu há um ano. Chamava-se Prince, era um labrador. Quando comprei o cão ainda estava na casa dos meus sogros, entretanto saio da casa dos meus sogros e vou viver com a minha mulher e ele vem connosco, depois eu saio do país e ele vem connosco, troco de país e ele vem connosco. Veio sempre connosco, era como um filho. Era família, é difícil ficar sem ele.

Estava a contar que o seu filho, o Noah, nasceu em 2017, o Lorient desce de divisão e o Cafú vai parar ao Metz. Como?

Descemos de divisão e temos um problema porque eu assinei por quatro anos, eles investiram dois milhões e meio, o meu objetivo não era continuar em França na II Liga, era continuar em França, mas na I Liga. Comecei a bater o pé, só que não era tão fácil quanto isso, porque me restavam três anos de contrato, eles tinham investido em mim e não tinham tido retorno nenhum. Naquela época pouca gente se valorizou. Reuni com o empresário.

Ainda era o mesmo?

Não, já era o Ulisses Santos, que ainda hoje é o meu empresário. Comuniquei ao Ulisses que queria sair. Não foi fácil na altura, tinha que aparecer alguma proposta para o Lorient converter algum dinheiro comigo. Não me apresentei na pré-época no Lorient para começar os trabalhos, porque comuniquei que queria sair, tinha que bater o pé. Apresentei-me mais tarde, ainda na pré-época, comecei a treinar sozinho e entretanto o Metz surge e pagou um milhão e meio por mim ao Lorient. Mudo de cidade, mas não mudo de país, fui para o norte, para uma zona mais fria ainda.

Não gostou tanto?

Da cidade até gostei mais, como clube, ao nível de gestão, gostei mais do Lorient. No Metz estava a acontecer igual como no Lorient. Começamos com um treinador, que foi embora, veio outro, também foi embora. Chegamos a ter três treinadores. Mas eu só faço meia época e em janeiro ou fevereiro surge uma proposta do Legia de Varsóvia. Eu não estava contente no Metz. porque estava jogar, mas depois veio outro treinador e já não estava a jogar e não estava muito contente. Quando surge o Legia fiquei em stand by, sem saber se ia ou não para a Polónia, comecei a pesar muita coisa.

O quê?

Eu estava numa das melhores ligas da Europa e ia para um clube melhor, mas para uma liga pior. Mas comecei a informar-me como era e não era, até que as coisas resolveram-se e o Legia pagou um milhão por mim ao Metz.

D.R.

Como foi quando chegou a Varsóvia?

O primeiro impacto quando saio do avião foi logo sentir que vou precisar de andar com três kispos [risos]. Estava um frio enorme. Eu fui em janeiro, fevereiro e estavam 17 graus negativos. A primeira semana fui só com o meu empresário. No dia em que cheguei o Legia jogava em casa e fui ver o jogo. Senti que fui para um clube grande na Polónia. Muitos adeptos no estádio. No dia seguinte, fui ver as instalações, conhecer colegas, assinar e gostei, a experiência foi boa.

Quando chegou, foi campeão. Não podia ter corrido melhor.

É verdade. Praticamente fiz três ou quatro meses da época e sou campeão da liga polaca e ganho a taça. O que não estava a acontecer de bom na França parecia que estava a acontecer na Polónia.

Como foi com a língua?

Não aprendi polaco [risos]. Falava inglês e algumas palavras básicas em polaco. Quando queria manter uma conversa era em inglês. Ainda era aquele inglês fraco. Mas começou aí a minha evolução no inglês.

E a época seguinte?

Começou com outro treinador croata, que era adjunto do primeiro da época anterior. As coisas não começam tão bem porque o clube tinha o objetivo de qualificar-se para os grupos da Liga dos Campeões, entretanto não conseguimos, continuamos na fase de ir à Liga Europa e também não conseguimos e ele vai embora. Entretanto, vem o Sá Pinto e as coisas começam a correr muito bem.

Entram vários portugueses na equipa com ele.

Sim. Ele trouxe o Salvador Agra, o André Martins e o Luís Rocha. O Sá Pinto quando entra estávamos em 6.º ou 7.º lugar no campeonato, e de agosto a janeiro os resultados foram muito bons. Na paragem do natal já estávamos em 1.º ou em 2.º, ele melhorou imenso a equipa. Só que na segunda fase da época, as coisas começam a não correr muito bem, à mistura com problemas internos, que não sei ao pormenor, mas eram entre diretor, o presidente e o treinador. O Sá Pinto sai numa altura em que vamos para os play-offs e acabamos em 2.º, com outro treinador, o Vukovic, que era uma espécie de lenda do clube, que fazia parte das equipas técnicas que por lá passavam. Ele foi tirando o curso de treinador e assumiu-nos na parte final da época.

Gostou dos polacos?

É gente mais fechada. Mas depois de darem confiança e abrirem-se mais um pouco, são simpáticos.

D.R.

O que aconteceu na época seguinte que acaba por ir fazer um jogo à equipa B?

Eu entretanto lesionei-me, uma ligeira entorse num pé, nos jogos amigáveis de pré-época. Recupero e começo a jogar com a equipa principal os play-offs que dão acesso à Liga Europa e vamos jogar a última qualificação com o Rangers e fomos eliminados, no último jogo na Escócia, por 1-0, um golo aos 90 minutos. A seguir a isso faço mais um jogo ou dois no campeonato e tenho uma entorse no joelho. Eles suspeitam que são ligamentos cruzados, fui fazer raio-X, ressonâncias, tudo e mais alguma coisa. Já estava a ver a minha vida a andar para trás. Quando me comunicam que tinha de ser operado eu digo-lhes que se é para ser operado queria ir para o meu país.

Chegou a ser operado?

Não, porque fui ter com o professor Noronha que me dá a melhor das notícias, que não era ligamentos cruzados, mas que tinha inflamado o colateral e que em dois meses e meio estava a treinar. Ganhei um balão de oxigénio enorme. Fiz as primeiras duas semanas de recuperação em Portugal, depois voltei para a Polónia para acabar a recuperação e ao fim de dois meses comecei a treinar com a equipa. Em finais de novembro já estava a ser convocado e jogar.

E depois?

Como em janeiro o campeonato para por causa da neve, nos éramos dispensados a 21 ou 22 de dezembro e só tínhamos de nos apresentar na Polónia no dia 8 ou 10 de janeiro e depois saímos para um país mais quente para fazer uma espécie de segunda pré-época. Entretanto, depois do Natal e Ano Novo, apresento-me na Polónia e fomos fazer estágio para a Turquia, em Antalya. Estamos lá quase o mês todo de janeiro. Volto a casa, a Guimarães, para ver a família durante uns dias, e é quando vou a Guimarães que o empresário me fala do interesse do Olympiacos.

AFP Contributor

O que o convence a assinar pelo Olympiacos?

Era um projeto de um clube maior ainda do que o Legia. É um clube já com mais estofo a nível europeu. É um clube financeiramente melhor, com presenças assíduas em fases de grupo da Liga Europa e fases finais. E também o facto de ter muitos portugueses. Estava lá o mister Pedro Martins com a sua equipa técnica, e jogadores portugueses, alguns de quem já tinha sido colega no passado, o caso do guarda-redes José Sá, que esteve comigo no Benfica quando tínhamos 17 anos. O Bruno Gaspar que jogou comigo no Vitória, no Benfica e nas seleções. A adaptação foi fácil, foi trocar a neve pelo sol. Tínhamos uma qualidade de vida muito boa.

Gostou dos gregos?

Sim, gostei, porque já é um povo mais parecido connosco. Abrem-se mais, sorriso fácil, um pouco como nós, portugueses, espanhóis e italianos.

E do futebol, também gostou?

Gostei, mas achei mais competitiva a liga polaca do que a grega. 90% do campeonato é do Olympiacos porque é o clube que financeiramente tem mais possibilidades, é o clube mais estável e há uma diferença grande do Olympiacos para os clubes grandes de lá, o Panathinaikos, o AEK e o PAOK. Se já para eles há uma diferença grande, para os outros clubes então é enorme.

MB Media

Como se deu com o Pedro Martins como treinador?

Gostei do mister Pedro, mais parecido com o Rui Vitória, muito calmo, mais ponderado.

Mais uma vez foi campeão assim que chegou e conquistou a Taça.

Eu cheguei lá em janeiro e já éramos quase campeões porque o Olympiacos tinha 20 pontos de avanço sobre o 2.º. Matematicamente não era campeão, mas era muito difícil mesmo não ser.

Foi no ano da pandemia. Ficou lá com a família ou vieram para Portugal?

Passei lá com a família e houve um dia em que nos deixaram vir a Portugal. Viemos para Guimarães passar esses 15 dias. Felizmente nunca apanhei o vírus.

Inicia a época seguinte ainda no Olympiacos?

Sim, parecia a mesma porque tivemos quatro ou cinco dias de férias, se é que podemos chamar férias. Tinha acabado uma e começou logo outra. As coisas começam bem e, às tantas, surge um interesse do Nottingham, cujo dono é o mesmo do Olympiacos. Por isso facilita-se muito a saída do Nottingham para o Olympiacos e vice-versa. Quando há o interesse do Nottingham e chegou aos ouvidos do mister Pedro Martins, ele nem sequer quis ouvir porque eu era um ativo para ele e contava comigo para a época. Eu nem soube dessa primeira vez. Há uma segunda abordagem e é aí que o mister no final de um treino me chama ao gabinete dele. "Cafu, há aqui um interesse do Nottingham. Eles já me ligaram há um mês e eu disse que não porque contava contigo, mas agora estou disposto a colaborar". Tinha mudado de ideias.

O que o fez mudar de ideias?

Acho que contava com outros jogadores que não eu. É a conclusão que eu tiro. Sou muito claro e muito frio nesse aspeto. E também o facto de na altura eles terem contratado dois médios, praticamente dois jogadores que vieram para a minha posição, o Yann M'Vila, que veio de França e o Pêpê Rodrigues, que vai do Vitória para o Olympiacos e depois é emprestado ao Famalicão. Eu fiquei com menos espaço, ele contava com eles e eu passei de primeira a terceira opção. Ele comunicou-me aquilo, fiquei um bocado surpreendido porque não contava, mas refleti dois, três dias e pensei “ok, vou seguir a minha vida, eu quero é jogar e vou para onde me querem”. E assim foi. Em outubro, venho para Inglaterra, troco um clube grande, por outro que é histórico, mas não é tão grande como o Olympiacos. Mas venho para uma liga três vezes mais competitiva do que a grega, apesar de ser o Championship. Eu sabia que vinha para uma liga mais competitiva e era aí que eu me agarrava também, fora depois as portas que te abre, é o mercado inglês.

MB Media

Sentiu dificuldades de adaptação à liga inglesa?

Não tive dificuldades de adaptação, mas quando cheguei não joguei. Ainda fiquei uns seis ou sete jogos de fora. Jogos em que o treinador convocava-me e depois mandava para a bancada, para observar. Ele falava comigo, dizia: "Vais observar primeiro para veres como é a realidade aqui". Os ingleses têm um pouco esse ego de que o futebol aqui é diferente.

Recorda-se o primeiro jogo que fez pelo Nottingham?

Sim, foi no Middlesbrough. Entrei um quarto de hora, não deu para grande coisa. Eu cheguei em outubro e o meu primeiro jogo como titular foi a 2 de dezembro com o Watford, em casa. Foi quando eu agarrei a minha primeira oportunidade e, coincidência, comecei a jogar os resultados da equipa também começaram a melhorar, porque até ao momento estávamos mesmo mal e quando comecei a jogar tivemos ali seis, sete jogos, sem perder. Dei continuação e acabei a época com muitos jogos. Nesse aspeto foi muito positivo, porque eu precisava de ritmo competitivo.

Neste anos todos que está fora e já experimentou várias ligas, qual o futebol ao qual se adaptou melhor?

Aqui em Inglaterra. Além de que um dos meus sonhos desde pequeno era um dia chegar à Premier League e até hoje isso mantém-se. Estou aqui a um passo. Há clubes da Premier League que vem buscar jogadores ao Championship, basta dizer que a quarta divisão em Inglaterra é profissional. É muito competitivo, financeiramente os clubes são muito estáveis e têm dinheiro. Eu vim emprestado até final de época, o meu contrato terminava a 30 de junho deste ano, mas em janeiro, como as coisas estavam a correr muito bem, eles acionaram o passe e ficaram comigo. Portanto, agora sou jogador do Nottingham esta época e a próxima. E estou feliz. Ainda por cima já vamos ter público.

Foi muito difícil jogar sem público?

Foi. Para mim e para muitos colegas. É difícil estar a jogar num ambiente que parece um ambiente de treino, em que estás no estádio e ouves os teus próprios ecos na bancada e ouves o treinador. Quando há público, há aquela adrenalina do jogo, o nós jogarmos para eles, eles apoiarem-nos, isso é que é o espetáculo e o bonito do futebol.

D.R.

De todos os países por onde andaram, onde é que a família se sentiu melhor?

Nós temos facilidade de adaptação porque partimos de um princípio bem vincado que é, estamos aqui por trabalho. Depois, se der para juntar a qualidade de vida ao trabalho, melhor ainda. Na Grécia estivemos oito meses e apesar de termos gostado muito de Varsóvia e de França, foi na Grécia que sentimos que tivemos mais qualidade de vida. Porque lá eu jogava e fazia quase férias ao mesmo tempo, o clima era incrível. Tinha a praia em frente a casa, tinha piscina em casa.

O seu filho tem quatro anos e já passou por quatro países diferentes. Que língua é que ele fala?

Ele fala tudo, mistura tudo [risos]. Mas fala sobretudo português, porque é o que falamos em casa.

A sua mulher acabou por nunca exercer a profissão dela?

Ela acabou o curso, mas não chegou a exercer porque optou pela vida familiar. Mas faz teletrabalho, não advocacia, mas gestão financeira. É aquele tipo de pessoa inteligente e que gosta de se atualizar.

Já pensou no futuro pós-carreira?

É curioso porque há bocado estávamos em vídeo-chamada com os meus sogros e eles tocavam nesse aspecto. E é normal. Cada vez vão tocar mais, porque já estou mais perto dos 30 do que dos 20. Mas sinceramente ainda não penso muito sobre isso. Vou pensando, às vezes por alto, mas não me encontro a dizer "O que é que eu quero fazer? O que vou fazer?". Ainda não estou nessa fase. Uma coisa tenho quase a certeza é que vou querer ficar ligado ao futebol. Agora se me perguntarem se quero ser treinador, diretor-desportivo ou presidente de um clube, isso não sei.

NurPhoto

Onde ganhou mais dinheiro?

No Olympiacos.

Foi investindo?

Sim, tenho um ou outro investimento imobiliário.

Tem algum hóbi?

Gosto muito de jogar padel e ténis.

Qual foi a maior extravagância que fez?

Talvez o meu carro no primeiro ano de Lorient, que foi um Range Rover Sport.

Tem tatuagens. Qual foi a primeira?

O nome da minha mãe, Elvira, no pulso, que fiz quando fui para o Benfica. Mas todas são importantes. Tenho o rosto da minha mulher e do meu filho e tenho muitas coisas ligadas ao futebol, troféus meus, tenho o Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e a data de fundação do Vitória, o meu cão. Tenho muitas.

É um homem de fé?

Tenho a minha fé, mas não costumo ir à igreja. Já fui, quando era miúdo e ia com a minha mãe. Hoje falo diretamente com Deus, diariamente.

Superstições?

Tenho alguns rituais. Por exemplo, no dia do jogo, antes de sair do hotel para o estádio, tenho de tomar sempre um banho. Tenho alguns tiques. Olho muito para as botas. Sou muito direitinho e certinho em algumas coisas. Se estacionar o carro tenho de deixar sempre o volante direito, com as rodas direitinhas.

Qual o adversário mais difícil que teve pela frente ate hoje?

O PSG. Jogadores, o Neymar e o Mbappé.

Segue algum outro desporto além do futebol?

Sigo a Fórmula 1. O meu piloto é o Leclerc, o francês. Mas a minha mulher torce pelo Hamilton e o meu filho pelo Max Verstappen. É uma guerra aqui em casa [risos]. Ainda não vimos F1 ao vivo, mas estamos a tratar disso.

Qual a maior frustração na carreira?

Sem dúvida a descida de divisão no Lorient.

E arrependimento?

Não tenho nenhum.

O momento mais feliz?

Tenho alguns, mas vou eleger o momento em que entrei pela primeira vez como profissional do Vitória, no Afonso Henriques.

Qual ou quais as maiores amizades que fez no futebol?

Nós conhecemos muita gente, mas amizades não tenho tantas quanto isso. Tenho amizades para a vida, mas vou ser injusto e se calhar esquecer alguém, assim de repente posso mencionar o Salvador Agra, o André Gomes, o José Sá, André Martins, Luís Rocha, tenho alguns.

Se pudesse escolher qual o clube de sonho onde gostava de ter jogado?

Barcelona. Porque quando os meus pais se separaram o meu pai foi para Barcelona e eu tinha sete, oito anos quando lá fui, foi das minhas primeiras viagens e marcou-me, marcou a minha infância. Recordo que o meu pai vivia num prédio muito perto do Camp Nou e o meu pai também é super fanático pelo Barcelona e naquela semana em que lá fui levou-me a ver o estádio. Depois fui à loja do clube, comprei um cachecol e uma camisola do Saviola e isso teve alguma influência em mim.

D.R.

Como e quando surge a alcunha de Cafú?

Surge muito cedo mesmo. Eu entrei para a primária com seis anos, mas antes de entrar para primária já me chamavam Cafú. É uma história curiosa porque a quem começaram a chamar Cafú, foi ao meu irmão mais velho, o Jorge, com quem eu cresci. Ele também jogava futebol. A mim chamavam-me outra coisa, chamavam-me Babangida, que era um antigo jogador nigeriano. Mas era só aquela malta com quem eu cresci ali na rua, a malta do bairro. Mas depois havia uma malta que também que me chamava o Cafú Júnior e eu herdei um bocado esse essa alcunha do meu irmão.

Mas o seu irmão era Cafú por causa do jogador brasileiro?

Eu acho que sim, que tinha qualquer coisa a ver com o brasileiro. Nem sei bem ao pormenor. O meu irmão é mais parecido com ele. Quando entrei para a primária, já entrei a chamarem-me Cafú, mas tudo isto herdei do meu irmão. E depois no futebol, sabe como é que é, o impacto a nível social, eu ser jogador de futebol, o meu irmão não ser, isso influenciou muito depois eu passar a ser o Cafú para todo o lado. E pronto, já fazia e faço disso quase o meu nome, na camisola e tudo. Mas se perguntar a gente mais próxima, gente que nos viu crescer, essa malta vai-lhe dizer, o verdadeiro Cafu é este, que é o mais velho.

Foi chamado à seleção pela primeira vez quando?

Foi à de Sub-15, com 14,15 anos. Fui internacional dos Sub15 aos Sub-21. Tive vários selecionadores, o Rui Jorge, o Edgar Borges, o Emílio Peixe… E todos eles me marcaram de forma muito positiva, é um ambiente muito bom.

Nunca ter chegado à seleção A não é uma frustração?

Não. Se me perguntar se eu gostava de jogar e ainda tenho essa ambição? Tenho. Porque não? O José Fonte chegou à seleção aos 32 anos e ganhou um campeonato da Europa. OK que isso não acontece todos os dias, mas por inúmeros fatores, uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Ainda tenho essa ambição, de jogar pelo meu país. Se não se concretizar, OK, tudo bem. Mais do que a seleção, tenho o objetivo de jogar na Premier League.

Tem algum talento escondido?

Acho que dava o melhor cozinheiro do mundo [risos]. Estou a brincar, talento escondido na cozinha não. Sei fazer, atenção. Acho que prefiro ser muito bom numa coisa, do que ser bom ou razoável em muitas. Acho que vou responder assim.

O que acha da introdução do VAR no futebol?

Veio trazer verdade desportiva e um misto de emoções. Porque depois acaba por ser ali um bocadinho "estúpido", porque é o facto de tu fazeres golo e pensas que o golo vai ser validado, entretanto estás naquele suspense do árbitro estar a checkar e a obter a informação e aqueles minutos para se saber se é golo ou não, tira-lhe ali um bocado a emoção do futebol, porque já festejaste e depois não sabes se o golo vai ser validado ou não. É estranha essa parte, fizeste golo, uma emoção louca à flor da pele, depois o árbitro tira-te o golo, mas lá está, se te tira o golo é pela verdade desportiva. É estranho, mas é positivo, vou para o lado da verdade desportiva.

Se pudesse mudar qualquer regra do futebol, o que mudaria?

Aqui em Inglaterra não se pode falar dos árbitros a seguir aos jogos, porque levam multa. Nós em Portugal somos capazes de falar dos árbitros durante a semana toda, perde-se muito tempo com isso. Por isso gostava que esta regra de Inglaterra fosse implementada no meu país.

NurPhoto

Qual o momento mais triste e mais difícil da sua vida até hoje?

A morte do meu cão, talvez. Não é que tenha ido completamente abaixo, porque são coisas que acontecem, mas foi difícil. Estás no mesmo espaço com ele quase 24 horas e de repente... Acho que foi o momento mais triste. E mais recentemente a morte do Neno. Já perdi família como é óbvio, mas a família não se escolhe, os amigos sim. E o Neno era um grande amigo. Conheci o Neno muito cedo, aos 10 anos, já o conhecia, já lhe dizia bom dia, boa tarde, já ouvia as gargalhadas dele. Depois comecei a lidar com ele no futebol profissional, tinha uns 21, 20 anos. Quando entrei na equipa principal do Vitória, o Neno era o meu conselheiro, era como um pai, como um irmão mais velho, trocamos muitas conversas em estágios e viagens.

Como soube da morte dele?

Estava em casa, em Guimarães, e de repente recebo uma mensagem de um ex-colega de equipa a dizer "o que é que aconteceu com o Neno?". Eu temi logo o pior ao ver aquela mensagem, mas o meu pior foi pensar, teve um acidente grave. Quando vi a mensagem, desabafei aquilo com a minha mulher, que estava ao meu lado. A Cátia pega no telemóvel e vê a pior das notícias e diz-me. Fiquei sem chão, fiquei sem chão porque tinha muito boa relação com ele. Nem é preciso ter relação com o Neno, para gostares do Neno. Muito difícil, muito difícil mesmo.

Para terminar de forma mais leve, não se recorda de mais nenhuma história?

Lembro-me que quando estava no 1.º ano da equipa B do Benfica e já vivia por minha conta, com o Luís Martins com quem dividia despesas, ele era super viciado em jogar Playstation, o FIFA. Eu não ligava muito, gostava de jogar, mas não era viciado como ele. Mas outro colega nosso, que era o Raphael Guzzo, às vezes vinha lá para casa para jogar contra o Luís. Eles picavam-se muito. O Luís era mais velho e se perdesse ficava “cego” com o Guzzo e partia para a pancadaria. Mas na brincadeira. Há um dia que o Luís ganhou e começou a gozar com o Guzzo. Entretanto, aquilo acabou e íamos sair à rua, mas o Guzzo sai primeiro do que nós e diz que vai levar o lixo. Quando eu saio com o Luís para pegar no carro dele, um Série 1 novo, o carro não estava onde ele o tinha estacionado. Ele assustou-se, eu também, e tememos o pior. Que alguém o tinha roubado. Mas olhamos mais para a frente e está o Guzzo dentro do carro do Luís e o carro aos solavancos. O Guzzo devia ter uns 16 ou 17 anos, nem carta tinha. Começamos a correr em direção ao carro, eu só pensava que o Luís o ia “matar”. Eu ria-me e o Luís batia no vidro e dizia “abre-me já a porcaria do carro, senão eu vou-te matar”. E o Guzzo lá dentro do carro, a tentar arrancar, com o carro aos solavancos. Ele não abria o carro e só apontava para a cara do Luís, a rir. Quando ele finalmente abriu o carro, tiramos-lhe os calções, as meias, a t-shirt, as sapatilhas e ficou cá fora na rua, todo nu. Só nós riamos, porque as pessoas passavam e ele a tentar esconder-se atrás dos carros. Foi só rir.