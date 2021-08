“O FC Porto teve interesse, mas assinei a cláusula anti-rivais, que não faz sentido. O nome Arminia não me dizia nada, não vejo futebol”

Nasceu em Lisboa. Filho de quem?

A minha mãe, Graça, é enfermeira nos cuidados intensivos do hospital de Santa Cruz e o meu pai, Pedro, é contabilista. Tenho dois irmãos. A Catarina que é dois anos e meio mais nova do que eu e o Diogo, mais novo 13 anos, que é só filho do meu pai. Os meus pais têm uma história engraçada, porque eles estavam juntos, separaram-se tinha eu uns 10 anos e voltaram a juntar-se há uns nove anos [risos].

Cresceu onde?

Inicialmente os meus pais tinham casa no Borel, na Amadora. Mas com os meus 5, 6 anos mudámo-nos para Carnaxide, onde fiquei a viver até ir jogar para Santa Maria da Feira.

Era uma criança calma ou pertenceu ao grupo dos que davam muitas dores de cabeça?

Sempre fui muito tranquilo, nunca dei dores de cabeça. Sempre fui um ótimo aluno. Posso dizer até que fui o melhor aluno do 6.º ano porque tive nota 5 em todas as disciplinas.

Quais eram as que gostava mais?

Era muito forte a matemática, físico-química, biologia. Não gostava nada de línguas [risos].

O que dizia que queria ser quando fosse adulto?

Astronauta. O espaço era uma coisa que me fascinava. Tive uma fase, mais miúdo, em que dizia que queria ser policia, porque queria multar as pessoas que se portassem mal [risos]. Também tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas nunca pensei que viesse a tornar-se realidade, apesar de sempre ter trabalhado para que pudesse acontecer.