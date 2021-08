"Em miúdo furei pneus de carros, roubei fruta, tentei pegar fogo à serra de Sesimbra, quis andar à porrada com professores. Foi complicado"

Nasceu em Lisboa e cresceu em Sesimbra. Tem um irmão gémeo, o Marco, que também é futebolista. O que faziam profissionalmente os seus pais?

O meu pai sempre trabalhou na pesca. A minha mãe trabalhava numa empresa qualquer, a fazer serviço administrativo, já nem me lembro bem.

Como era em criança, recorda-se?

Sempre fui um miúdo um pouco problemático para os meus pais. Fui crescendo e fui arranjando mais problemas. Nunca gostei da escola, só ia para poder jogar futebol, não queria saber da escola para nada, sempre disse ao meu pai e à minha mãe que queria ser jogador de futebol e que não gostava da escola.

Faltava muito às aulas?

Muitas vezes às oito e meia, nove da manhã dizia aos meus pais que ia para a escola e depois nem ia às aulas, ficava o dia inteiro a jogar futebol na escola e baldava-me completamente às aulas. Houve um ano, creio que foi no 5º, em que tive quase 300 faltas no ano inteiro [risos].

Chumbou quantas vezes?

Só perdi uma vez, foi nesse ano.

O seu irmão também era assim?

O meu irmão era um bocado mais calmo.

Quem eram os seus ídolos quando era pequeno?

O Figo e o Ronaldinho. Depois, quando começou a aparecer o Cristiano, passou a ser ele. Sempre torci pelo Sporting, sempre foi o meu clube.

Lá em casa era tudo do Sporting?

Não. O meu pai era do Sporting, nós íamos ao estádio com ele muitas vezes, ao velho estádio de Alvalade. Lembro-me que naquela altura jogava o Ducher, Balakov, Juskowiak, por aí fora. A minha mãe era a única do Benfica, por isso estávamos em vantagem em casa.