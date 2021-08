"No Irão tive dois homens a seguir-me durante uma semana. Quando aconteceu o terramoto, fugi para a serra e dormi lá, só com uns cobertores"

Quando foi para o Irão com o seu irmão, foram para clubes diferentes?

Sim. Eu fui primeiro, acabei por ir para o Tractor Club.

Como foi o impacto quando chegou?

Foi chocante. Lembro-me de chegar às cinco da manhã ao aeroporto e estive quase uma hora para entrar no país por causa do visto, depois quando me meti no táxi para ir para a cidade e vi a maneira de eles viverem… Ainda por cima fui no meio do Ramadão, em agosto, foi chocante.

O que mais o chocou?

Acho que foi a maneira como as casas eram construídas, tudo muito sujo, ruas todas sujas. É um mundo completamente à parte. A maneira como vivem, como passam o dia a dia. Vivem em casas que podem cair a qualquer segundo, há muitas pessoas que constroem casas à mão, com um material parecido com barro. Ver a sujidade em que as pessoas viviam, a maneira como conduziam, sem regras nenhumas. As regras que nós, estrangeiros, tínhamos de cumprir também, tudo isso foi um choque.

Que tipo de regras, o que não podia fazer, por exemplo?

Não podia andar de calções e de manga curta, não podia mostrar tatuagens. Sempre que quisesse fazer alguma coisa, tinha de perguntar, porque tinha medo que alguém ou a polícia me pudesse prender ou algo assim. Era um país muito estranho, mas pouco a pouco fui conhecendo, sempre fui muito rigoroso e muito cauteloso com as regras.

Vivia sozinho?

Sim. Vivi dois anos sozinho em Tabriz. No segundo ano tivemos treinadores portugueses, o Toni, o Paulo Grilo, o Vítor Campelos.