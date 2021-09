“No Azerbaijão não tinham higiene oral, deixavam os dentes apodrecer para meter dentes de ouro. Isso fez-me confusão”

Nasceu em Vila do Conde. O seu pai era futebolista e estava a jogar em Portugal, certo?

Sim, o meu pai é da Guiné, veio para Portugal para jogar no Boavista e eu nasci numa altura em que ele estava no Rio Ave.

E a sua mãe?

Quando nasci a minha mãe não trabalhava mas ela foi sempre cozinheira.

Quantos irmãos tem?

Tenho um irmão mais velho, tem 42 ou 43 anos, e um mais novo, o Jaiminho, que joga no Oliveirense.

Sempre quis ser jogador de futebol?

Sim, como o meu pai era jogador, eu também queria.

Gostava da escola?

Tinha que ser [risos]. Fui sempre um aluno regular, tirava notas aceitáveis. Estudei até ao 12º ano.

Torcia por algum clube?

Pelo Sporting e depois, claro, pelo Varzim, onde fiz a minha formação.