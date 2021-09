"No Benfica, saímos à noite, comprámos uma garrafa de vodka preta para cada um e ficámos bêbados. Tivemos de pedir desculpa ao míster Lage"

Nasceu em Évora. Filho de quem?

O meu pai chama-se António Rebocho e a minha mãe Lídia Braga. Quando nasci trabalhavam numa fábrica de peças de automóveis. Ainda hoje o meu pai trabalha lá, a minha mãe já não.

Tem irmãos?

Tenho dois irmãos mais novos, o André e a Filipa.

Cresceu em que zona da cidade?

No bairro da Malagueira que é um bairro social, mas onde sempre me senti seguro. É verdade que havia problemas com alguns miúdos na altura, mas gostei muito de crescer no bairro, fiz muitas amizades e o crescimento lá fez-me muito bem.

Era um miúdo reguila?

Eu tenho ideia que era calminho, mas sei que também fiz algumas asneiras. A minha mãe e o meu pai agora contam umas histórias.