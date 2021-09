"Na Turquia fizeram-me uma surpresa. Um restaurante descobriu que fazia anos e preparou foguetes, mas no final obrigou-me a pagar a despesa"

Quando chegou a França, a Guingamp, como foi o primeiro impacto?

A cidade não me impressionou porque aquilo basicamente não tem nada. O estádio é o ponto principal da cidade. Mas foi diferente, porque era uma liga nova, com jogadores com muito mais experiência do que eu.

Sabia falar francês?

Eu tive francês na escola e era bom a escrever, mas não falava bem. Só que, no Europeu de Sub-21, eu estava no quarto como Kévin Rodrigues que é luso-francês e fala fluentemente francês e comecei a aprender com ele. Escrevia palavras em português num caderno, traduzi-as para francês e o Kévin ajudou-me muito a que eu conseguisse ter uma conversa, porque todos os dias praticava com ele. Tanto que a primeira entrevista que dei, dez dias depois de lá ter chegado, foi toda em francês.

Os métodos e o futebol eram muito diferentes dos portugueses?

Sim, em França é muito mais físico. Uma coisa que aprendi lá é que importa muito os quilómetros que tu fazes durante o jogo e que tem de haver muito mais agressividade. Acho que essa foi a grande diferença que notei, a agressividade e a importância que dão ao quanto corres durante o jogo, porque isso é importante na posição em que eu jogo. E ajudou-me a ganhar mais fisicamente.

A sua namorada foi viver consigo?

Não, ia lá ter quando podia, aos fins de semana.