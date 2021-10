“Em Espanha, meteram o meu Smart quase dentro do balneário. O capitão disse-me: ‘um jogador do Bétis não pode vir com um carro destes’”

Nasceu em Vila do Conde. Que ocupação tinham os seus pais?

O meu pai é pescador, tem o barco dele e a minha mãe trabalha na empresa do meu pai. Trata do camião para ir buscar o peixe e vender na lota.

Tem irmãos?

Tenho duas irmãs. Uma mais velha e outra mais nova. Temos cinco, seis anos de diferença uns dos outros.

Como foi crescer nas Caxinas?

Foi bom. Tem o modo de vida a que estou habituado, para mim sem dúvida é a melhor terra do mundo.

Caracterize-nos a zona onde cresceu.

É uma zona muito familiar, acolhedora, as pessoas são muito humildes, muito simples e identifico-me com isso. Desde miúdo fui habituado a acolher as pessoas que cá chegam e até por vezes a tirar alguma coisa de nós para dar a essas pessoas. É assim que vivemos e é aqui que nos sentimos felizes, porque basicamente estamos neste mundo para ajudar-nos uns aos outros.

Como era em criança?

Muito reguila [risos]. A escola, por exemplo, basicamente não queria nada com aquilo, portava-me muito mal, ia muitas vezes para a rua e a minha mãe era muitas vezes chamada. Ela ainda hoje conta que lhe dei muito que fazer. Uma vez, numa conversa de professor-aluno, exaltei-me um bocadinho e atirei uma peça de fruta à professora. Coisa que não quero que os meus filhos façam. Tirando isso, faltava muitas vezes às aulas porque tinha o bicho e a paixão pelo futebol.

Tinha alguém na família ligado ao futebol?

Tinha um primo, o Afonso Martins, que jogou no Sporting, e os meus tios que jogaram no Varzim. Só que os tempos eram totalmente diferentes, os meus avós precisavam deles para ter o pão dentro de casa e tiveram de abandonar, mas tinham qualidade.