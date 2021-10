"No Dubai, o Fábio Coentrão apanhou-me a dormir à beira da piscina, pôs um calamar na minha cabeça e de repente fui atacado por um corvo"

Já tinha alguma proposta quando o Benfica lhe comunicou que o treinador não contava consigo?

O Benfica disse-me que alguma coisa que eu precisasse ajudava-me e sempre esteve disposto a ajudar-me, como me ajudou ao apostar na minha qualidade, ao assinar contrato comigo e graças a Deus tinha e tenho nome no nosso futebol e em alguns países, e tive clubes que mostraram interesse, na altura tive quatro ou cinco clubes para decidir e acabei por optar pelo Desportivo de Aves.

Porquê o Desportivo das Aves?

Porque estavam a fazer uma boa equipa, tinham uma boa estrutura, o míster Ricardo Soares mostrou-se bastante interessado. Bastou ligar-me e eu percebi que ele queria mesmo muito e assim foi. Fui para lá, fui feliz e correu bem a meia época que estive lá.

Só meia época porquê?

Porque em dezembro surgiu-me uma proposta boa que não pude recusar, do Granada, um clube que estava a lutar para ir à I Liga de Espanha. Já conhecia mais ou menos a estrutura do Granada, sabia a qualidade que havia no grupo, as condições que o clube tinha e decidi voltar a Espanha, um país onde tinha gostado muito de estar.

Do Aves, não há nenhuma história, nada a salientar?

Tenho uma engraçada. Quando cheguei lá já tinha conhecimento de que o nosso técnico de equipamentos era o mítico Firmino, mas longe de mim saber a personagem que ali estava. Com o andar dos dias fui percebendo que ele é como o tempo, uns dias estava com sol outros com chuva, com granizo [risos]. Passado algum tempo chego ao balneário e dirijo-me à rouparia para pedir umas meias, que não estavam no meu sítio. Ele nesse dia não estava bem-disposto e disse-me logo com aquela cara de mau: “Mas por acaso eu sou teu criado?”. Só que apanhou-me também num dia menos bom, em que acordei mal-disposto. Foi ali uma discussão que nunca mais acabava. Aquilo passou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça até que me lembrei de ir falar com o Pedrinho e o Vítor Gomes e dizer-lhes o que se tinha passado e que aquilo não ia ficar por ali. O que resolvi fazer? [risos] Pedi-lhes ajuda para pegarmos no Firmino e esticá-lo no chão da rouparia, porque ele sendo anão e tendo as perninhas e os braços muito curtos jamais se conseguia levantar. E assim foi, só para ele aprender a falar direito e dali pra frente nunca mais se meter comigo. Ele ficou ali no chão a pedir por favor para não lhe fazermos aquilo e nós todos a rir e a dizer-lhe que ia ficar ali até ao fim do treino. Mas claro, não tivemos coragem de o deixar ali assim. A partir dali já era o meu melhor amigo. Mas não sei o que me deu na cabeça para me lembrar de fazer aquilo [risos].