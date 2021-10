“No V. Setúbal apanho jogadores que, ao contrário de mim, sabem que já não vão a lado nenhum, já não têm ambições e não treinavam a 100%”

Nasceu no Porto. É filho de um polaco e de uma portuguesa. Como é que eles se conheceram?

Os meus pais conheceram-se ainda na ex-União Soviética, na Ucrânia, em Kiev, quando estavam a estudar educação física. Casaram em 1991, em Portugal onde ficaram a viver. A minha mãe apesar de ter nascido em Penafiel viveu a vida inteira até adulta em Torres Vedras, e o meu pai vem de uma cidade a 300 quilómetros de Varsóvia, uma cidade central que se chama Bydgoszcz. Eles decidiram viver no Porto, para obter a equivalência do curso que tinham feito na Ucrânia, gostaram e ficaram sempre no Porto. Eu nasci em 1995, na Sé.

Eles praticaram algum desporto federado?

O meu pai quando era novo praticou basquetebol, mas mais a sério, a um nível mais elevado e federado, jogou andebol, em Varsóvia. No entanto, quando terminou o curso a sua especialidade foi basquetebol. A minha mãe fez ginástica, foi campeã nacional de mini trampolim.

Tem irmãos?

Tenho dois. O Filipe tem 21 e o António 23 anos.

Recorda-se como era em criança?

Não dava muito trabalho, acho eu, era calmo. Não tenho assim histórias de passar das regras e dos limites. Gostava da escola. Não ia com uma motivação enorme para as aulas, mas era bom aluno e estava bastante atento. Era uma das minhas qualidades para ter boas notas, estar mais atento nas aulas.

Em casa falavam consigo em polaco e em português, ou só em português?

Tentávamos falar em polaco também, mas, claro, era muito difícil, porque viver em Portugal com mãe portuguesa e numa escola portuguesa... Conseguíamos falar polaco com o meu pai, mas normalmente falávamos em português. Agora, íamos todos os anos de férias no verão para a Polónia, onde tínhamos contacto com a família polaca, essas raízes e essa ligação à Polónia sempre existiu.