“No Benfica, o Jorge Jesus dizia que eu parecia uma libelinha e o Rúben Amorim chamava-me Guedes, por causa do vídeo ‘sai da frente Guedes’”

Nasceu em Lamego. Fale-nos das suas origens. Quem são os seus pais? Tem irmãos?

As minhas origens são do Douro, cresci na aldeia de Tabuaço em Valença do Douro. Os meus pais, António e Maria Helena, são ambos agricultores, sempre trabalharam nas quintas do Douro, fazem vinho. Tenho uma irmã com 21 anos, mais nova do que eu, chama-se Tatiana.

Era um puto reguila?

Era, era complicado, gostava de andar sempre com os mais velhos. Quando jogávamos à bola, não tínhamos campo para jogar porque lá não havia ainda polidesportivos, eu gostava de ir à baliza. Pintavam a baliza na parede e eu como era meio atravessado gostava de ir à baliza, levava com a bola, ia contra a parede [risos]. Foi aí que comecei a ganhar aquela coisa por jogar à bola. Lembro-me de começar a jogar aos oito, nove, mais ou menos, com os meus primos. Eu era o mais maluco, parti imensas vezes a cabeça.

E da escola gostava?

Ah, mais ou menos. Os meus pais também nunca me deixaram sair da linha, tentei sempre fazer tudo direitinho. Quando comecei a gostar de jogar à bola, fui jogar um ano para o futsal, para uma equipa que tínhamos chamada Ajav. Mas disse ao meu pai que o que eu gostava mesmo era de futebol, do que via na televisão, e tinha de arranjar maneira de ir a algum sítio. Ele conhecia um senhor que era lá da minha aldeia e que trabalhava no Boavista, era o motorista da equipa sénior. Falou com ele e arranjaram maneira de eu ir fazer umas provas ao Boavista.

O dizia que queria ser, quando fosse grande?

Astronauta [risos], só me lembro disso.

Torcia por algum clube?

Era benfiquista.

Quem foram os seus primeiros ídolos?

O Nuno Gomes e também gostava do Figo.

Recorde-nos essa ida ao Boavista.

Eu gostava de futebol mas não tinha ideia das posições. Quando chego, eles perguntam-me: "Em que posição queres treinar?". Pus-me a pensar, no meio do balneário, com os miúdos todos lá e eu sem saber, mandei uma à toa e disse extremo esquerdo, só por dizer [risos]. Por acaso tive a sorte ou o azar de ter escolhido a posição que tinha o melhor jogador da equipa, que na altura era o Kaby Djaló, que foi para o Chelsea e que se tornou um grande amigo meu. Eu tinha 10, 11 anos, era infantil A, mas tinha de ir jogar à equipa B porque o Djaló era o melhor jogador do país, acho eu, naquela altura, e eu jogava muitas vezes na equipa B. Nesse tempo nós queríamos era jogar à bola e treinar. A escola não correu muito bem esse ano.