“No Granada, por eu ser português, os fisioterapeutas diziam na brincadeira: ‘Qualquer dia empurramo-vos e vocês vão todos para o mar’”

Sai do Gil Vicente para o Granada quando, como e porquê?

Vou para o Granada em setembro de 2014. Eu era miúdo e queria andar. Dizia ao meu empresário: "quero ir para outro lado, quero aproveitar". Tinha aquela ilusão de querer ir para coisas melhores e lembro-me de andar sempre a perguntar ao meu empresário se havia alguma coisa. E apareceu o Granada que acaba por me contratar. Já não sei quanto é que pagou ao Gil Vicente.

Não hesitou, portanto.

Não, a diferença do ordenado era considerável. Por muito que não fosse ganhar milhões, ia ganhar alguma coisa, pensava que queria ajudar a minha família, queria ganhar mais dinheiro e era também a ilusão de ir para a liga espanhola.

Assinou por quanto tempo?

Quatro anos.

Foi sozinho para Espanha ou a sua mulher já foi consigo?

Ainda fui sozinho porque a Telma tinha de continuar a estudar. A adaptação não foi fácil, as coisas no Granada não correram muito bem.

Porquê?

Eu já cheguei tarde ao Granada, tínhamos tido o apuramento para o Europeu de sub-21 e quando cheguei já iam na segunda ou terceira jornada. E senti dificuldades em conseguir impor-me na equipa. Senti que precisava de ganhar músculo, precisava de ser mais forte e quando realmente estou a entrar em forma, começo a jogar, mas tenho uma lesão no ísquio, na parte de trás da coxa, que me impede de jogar mais. Em janeiro eles contrataram outro defesa esquerdo, o Emanuel Insúa, e acabei por ficar com o espaço um bocado reduzido até ao final do ano. Acabei por não jogar muito.