“Para o meu estilo de jogo o futebol inglês é bom, há muito contacto físico e poucas faltas. Falar inglês é que foi muito complicado”

Como foi parar ao Nottingham?

Através da Pro Eleven. Mal falaram em Nottingham e ouvi Inglaterra, os sinos soaram todos. Um dos meus objetivos era um dia jogar na Inglaterra; a Premier League é o melhor campeonato do mundo. Já seguia a Premier League, desde que o Ronaldo foi para o Manchester United.

Sabia falar inglês?

No início foi complicado porque eu não falava inglês bem, só o básico. Percebia mais do que falava. Mas quando eles falavam muito rápido, não percebia mesmo nadinha. Foi um bocadinho difícil nesse sentido, porque não percebia bem as coisas.

O clube e o balneário eram muito diferentes do que esperava encontrar?

Nunca pensei que fosse tão grande. É realmente um clube histórico e muito grande, com ótimas condições, a academia, o estádio, as instalações, é tudo de clube grande. Não falta nada. No balneário receberam-me muito bem. Antes de ir, não ouvia falar muito bem dos ingleses, diziam que eram frios e, atenção, não quer dizer que não sejam, porque são um bocadinho, mas fui muito bem recebido. Havia um adjunto português que estava com o treinador Karanka e que me ajudava na tradução, mas no balneário eu era o único português e fui muito bem recebido mesmo.

O que mais estranhou nos primeiros tempos?

Principalmente o pequeno-almoço. Estava habituado a comer um pão e beber meia de leite, às vezes só comia cereais. Aqui não, aqui logo de manhã comem salmão fumado, abacate, pão, feijão, ovos, salsichas, bacon, é um almoço. Mas habituei-me rapidamente porque gosto de comer [risos]. Foi fácil. Embora a comida obviamente não tem nada a ver com Portugal e isso é uma das coisas de que tenho saudades, da nossa comida. E do tempo. Aqui está quase sempre a chover, frio, e às vezes é difícil porque quero sair de casa com o meu filho e quase não dá.