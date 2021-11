“Tive pena de não ter estado mais tempo com o Sérgio Conceição. É muito apaixonado. Até o Fernando Rocha ele levou a um almoço de equipa”

Nasceu em Lisboa. Onde cresceu? Quem são os seus pais e o que faziam? É filho único?

Sim, sou filho único. O meu pai, Rui, tinha uma peixaria e distribuía peixe pela cidade de Lisboa, pelos restaurantes, hotéis, não era tanto para venda ao público. A minha mãe, Fernanda, chegou a trabalhar na empresa dele, mas não tinha um emprego fixo, ia trabalhando onde recebia mais dinheiro. Eu cresci em Belas, na zona de Queluz-Sintra, até aos 17 anos, altura em que fui para Guimarães.

Deu muitas dores de cabeça aos seus pais em criança?

Não, era um puto calminho. Era um bocado nerdzinho, jogos de computador e essas coisas [risos]. E jogar à bola com os amigos.

O que dizia que queria ser quando fosse grande?

Sempre foi jogador de futebol. Nunca tive um plano B. O meu pai sempre gostou muito de futebol, é um sportinguista fanático, e acabei por ir jogar para o Sporting pela mão dele. Nós víamos sempre futebol, eu gostava de ir ao estádio e de ver na televisão também por causa da emoção do meu pai a ver os jogos. Lembro-me de o ver a preparar-se para ver os jogos. Por isso, desde miúdo comecei a desenvolver paixão pelo futebol, na escola só jogava futebol.

Quando começou a treinar num clube?

Aos seis anos fui treinar nas escolinhas Footescola do Carlos Barnabé e do Carlos Xavier. Aquilo era uma espécie de ATL, não era nada sério, mas era uma filial do Sporting, quando os miúdos davam nas vistas ali, o Sporting chamava para fazer captações. Aos oito anos, chamaram-me para as captações, fui e fiquei.

Ainda se lembra do que sentiu quando lhe disseram que ia fazer captações ao Sporting?

Lembro-me de sentir um nervosismo extremo e de não saber lidar com essas emoções. Era tipo: "Eh, mas eu não quero ir. Mas tenho de ir.” Eram essas coisas que me passavam pela cabeça. Estava mesmo muito nervoso, mas fui e correu tudo muito bem no primeiro treino. Deram logo feedback ao meu pai, para preparar as coisas porque ia ficar no Sporting.

O seu pai deve ter ficado "maluco" de contente, não?

Ficou, ficou. Ainda hoje é uma paixão partilhada. Ele vê todos os meus jogos. Ver o filho jogar no clube do coração, foi ouro sobre azul. O meu pai tinha a visão do que eu ia ganhar ao estar nas escolas do Sporting o máximo de tempo possível, pelos ensinamentos que eles dão também enquanto ser humano, enquanto homem, não só como jogador. A estrutura que eles tinham e julgo que ainda têm para os miúdos era excelente, era um ambiente de excelência onde qualquer pai quer ver o filho inserido, porque vai ser melhor em todos os sentidos, como jogador, como pessoa, e nessas idades é muito importante.