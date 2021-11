"O Kompany disse-me: 'Tens de escolher o rumo que queres dar à tua carreira, se escolhes a vertente financeira, depois não há retorno'"

Acabou por ir para o Anderlecht da Bélgica, já com a época a decorrer. Como aconteceu?

Já havia uma vontade muito grande da minha parte de emigrar.

Qual era o seu objetivo ao emigrar?

Financeiramente lá fora temos outra perspetiva, os clubes têm mais capacidade financeira. Na altura queria isso para a minha vida e jogar num patamar mais alto, chegar a outro nível, tinha esse sonho, essa ambição. Tinha feito uma época tão boa no ano anterior que a expectativa era enorme. O Vitória pediu valores elevados, eram dois milhões de euros, e não me chegou nada nesses valores. Eu estava um pouco desmotivado no início da época. Queria conhecer como era o futebol fora de Portugal, ir para outro patamar e, claro, melhorar a minha vida financeiramente também. Ao não conseguir, quando voltei para o Vitória só pensava: "Bem, se eu fiz esta época fantástica e não saí, isto nunca vai acontecer". Saí no último dia do mercado.

Ainda estava solteiro, já tinha casado?

Já namorava há algum tempo. Em Guimarães estive sempre com a Liliana e vou para a Bélgica com ela e com o nosso primeiro filho, o Rodrigo. Tinha sido pai em junho, depois da época com o Pedro Martins.

Assistiu ao parto?

Assisti. Não foi fácil, vê-se coisas que nunca se espera ver [risos]. Estás ali a sofrer porque vês a pessoa a sofrer tanto que eu só queria passar as dores para mim. Mas é uma sensação indescritível quando vês o teu filho pela primeira vez. E depois é o início de uma nova etapa, uma nova vida, de perceber o que é ser pai.

O que foi mais complicado?

Acima de tudo as rotinas. Quando somos solteiros ou namoramos fazemos o dia a dia sem horários, sem a responsabilidade de tudo ser às horas certas, de não podermos fazer barulho em casa porque o menino está a dormir. Essa mudança, que a vida já não se centra à tua volta mas sim à volta do bebé. Foi uma nova rotina a que tive de me adaptar, mas nem foi difícil porque o Rodrigo sempre foi uma criança super fácil, dormia bem, não houve problemas. E as coisas correndo bem também no futebol parece que tudo fica mais fácil à nossa volta. Foi uma energia positiva que ele trouxe à nossa vida.