“A 'Marca' disse que eu ia a 200km/h numa mota, a fugir da polícia, às 5h da manhã. A polícia não me lembro de ter visto, o resto é verdade”

Nasceu em Setúbal. Filho de quem?

Sou filho da senhora Florinda, que vive no Pinhal Novo. Grande parte da minha família é daquela zona. O meu pai veio de Cabo Verde, como muitos emigrantes, para ganhar a vida. Julgo que trabalhava nas obras ou numa fábrica de tijolo. A minha mãe trabalhou muitos anos na CP, estava nas antigas passagens de nível, era a senhora que levantava e baixava a cancela. Mas há 20 anos que tem o negócio dela, um cafezinho e loja. O meu pai também está a viver no Pinhal Novo, estão separados mas dão-se bem e são quase vizinhos.

Tem irmãos?

Tenho. Da parte de mãe, tenho a minha irmã Marlene que é mais velha um ano, um mês e um dia; ela quer parecer mais nova, mas não, é a mais velha [risos]. Depois tenho o Lúcio e o Cristiano, só da parte de mãe. Ainda tenho o Filipe, só da parte do pai.

Quantos anos tinha quando os seus pais se separaram?

Seis anos.

Recorda-se do que foi mais difícil para si nessa altura?

Não me lembro bem da separação. A parte que me custou foi quando saí do Pinhal Novo, sozinho, aos seis anos, apanhei um comboio e saí em Palmela.

Porquê?

Os meus separaram-se e supostamente eu era para ir viver com o meu pai. Mas eu não queria. Vivíamos em Palmela, com a separação o meu pai passou a viver no Pinhal Novo e levou-me para lá. Como eu não queria e estava acostumado a andar de comboio muitas vezes com a minha mãe, fugi de casa, apanhei o comboio saí em Palmela e fui para casa da minha mãe. Depois já não houve volta atrás, fiquei sempre com a minha mãe. Sou filho da mamã.

Aprontava muito em criança?

Tinha dias [risos]. Até aos sete anos era tranquilo. Vivíamos entre Palmela e Pinhal Novo. Era vida de campo, cuidar das galinhas, dos patos, dos animais, era uma vida muito assim. Depois a minha mãe veio viver para Setúbal, para um bairro que até hoje dizem ser complicado, mas que eu adorei: a Bela Vista. Vivi dos sete aos 16 anos na Bela Vista e aí a minha vida mudou.

Gostava do bairro apesar de ser problemático?

Eu adorava, porque conhecia toda a gente. Na altura os vizinhos conheciam-se e respeitavam-se. Agora que era um bairro problemático, era. Mas quando se agarra em muita gente com problemas e dificuldades e juntamo-las para viver é normal que haja problemas.