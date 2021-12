“Fui convidado para ser diretor desportivo do Vitória mas quem fez a primeira contratação foi o motorista do presidente”

Quando percebeu que a carreira de jogador estava a acabar, já sabia o que queria fazer no futuro?

Um dos meus problemas é que eu dizia num círculo de conhecidos, de pessoas que lidavam comigo diariamente, que não queria ser treinador, que queria ser diretor desportivo. Mas esquecia-me que dentro deste grupo estava um diretor desportivo a ouvir a conversa. Voltando ao final da carreira, tive de deixar dinheiro em Ceuta para sair porque eles queriam que eu ficasse e eu já não queria. Vou para a Naval e o Aprígio Santos teve um problema, que muita gente em Portugal teve, com o banco BPN, e deixou de pagar. Dos dez meses que trabalhei, só recebi cinco. Ou seja, andava a pagar para jogar.

O que aconteceu a seguir?

Eu queria continuar a jogar mas aos 35 anos já não há paciência para levar com algumas coisas. Quando temos 19, 21, 23 anos jogamos e não queremos saber daquilo que nos rodeia, aos 35 anos já percebemos tudo o que nos rodeia e o futebol perde um bocadinho o seu encanto. Na altura o Fernando Oliveira ligou-me, iam receber o novo presidente de Cabo Verde que é vitoriano e perguntou-me se eu não me importava, como internacional cabo-verdiano, de estar presente para o receber. Disse que não e aproveitei para perguntar sobre o meu dinheiro, porque quando saí do Vitória ficaram a dever-me dinheiro.

Qual foi a resposta que obteve?

O Fernando Oliveira propõe-me ser coordenador da formação. "Vens para aqui e fazemos um acordo". Não tinha ordenado mas ia recebendo aquilo que eles me deviam. Deixei de jogar por isso. Porque já não sentia muita vontade de estar a levar com os "baralhos" que estava a levar constantemente e porque ia ficar ligado ao futebol, o que nem sempre é fácil. Vou para coordenador, peço alguns documentos e o João de Deus ajudou-me porque um ano antes era para ser ele o coordenador da formação, por isso já tinha muita coisa feita. Dei seguimento e acho que fiz um projeto interessante.

Gostou de trabalhar com miúdos?

Já não eram tão miúdos. Se me pedirem para trabalhar com escolinhas, com nove, 10 anos, não tenho paciência, não consigo. Tenho que ter muita calma e não tenho.