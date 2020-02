Benfica, cuidado com a equipa mais portuguesa da Ucrânia: como joga o Shakhtar Donetsk de Luís Castro e companhia

O Shakhtar Donetsk, do nosso bem conhecido Luís Castro, lidera de forma categórica o campeonato ucraniano, com dezasseis vitórias e dois empates nas dezoito jornadas já disputadas, que se traduzem em catorze pontos de vantagem sobre o 2º classificado, o Dínamo Kiev.

Na Liga dos Campeões, no grupo de Manchester City, Atalanta e Dínamo Zagreb, discutiram até à última jornada o apuramento para os oitavos de final, mas acabaram por cair para a Liga Europa, ao terminarem com seis pontos.

Ideia de jogo e principais pontos fortes

Como é habitual nas equipas de Luís Castro, o Shakhtar assenta a sua ideia de jogo num futebol de posse, sempre com uma construção apoiada e chegada conjunta a zonas de finalização. Com base no sistema 4x2x3x1, procuram ligar a fase de construção com a de criação de forma muito paciente, e utilizando os três corredores na circulação de bola. Os extremos – Marlos é a principal figura – aparecem muitas vezes no espaço entre a linha média e a linha defensiva adversária, deixando a largura para os defesas laterais, que se envolvem muito no processo ofensivo.

É dessa envolvência dos laterais que surge um dos pontos fortes do Shakthar a nível ofensivo. Chegam ao último terço muito rapidamente para apoiar o extremo (e criar situações de dois para um), e procuram muitas vezes receber a bola já nas costas da linha defensiva adversária. Dois exemplos no vídeo seguinte (nos minutos 3 e 3.05):

Os movimentos de rutura do ponta de lança, Júnior Moraes, são uma das principais armas ofensivas da equipa de Luís Castro. Quando a bola chega ao espaço entre linhas, é muito comum ver o internacional ucraniano a realizar movimentos de ataque à profundidade.

Um exemplo disso foi o golo marcado frente à Atalanta (minuto 1.33):

No momento defensivo, a equipa de Luís Castro posiciona-se em 4x4x2 ou 4x1x4x1, e tem sempre como principal objetivo manter o bloco defensivo muito compacto, quer em profundidade – muita proximidade entre a linha defensiva e a linha média, quer em largura – ocupação de apenas dois corredores.

Pontos fracos

Apesar dos pouquíssimos golos sofridos no campeonato (9), o Shakhtar mostrou algumas fragilidades defensivas durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, que se traduziram em 13 golos sofridos.

Controlo de cruzamentos

Tem sido um momento do jogo em que o Shakhtar passa por algumas dificuldades, e o seu guarda-redes, Pyatov, não fica isento de culpas, como se pode perceber no golo sofrido frente à Atalanta (minuto 1.10):

Nem só das más abordagens de Pyatov se explicam os problemas no controlo de cruzamentos. Há alguns momentos em que a zona à frente dos centrais se encontra mal protegida, bem como espaço ao segundo poste.

Espaço nos corredores

Uma vez que o Shakhtar é uma equipa muito compacta em largura e profundidade, não permite muito espaço entre linhas, mas concede algum espaço nos corredores laterais, o que pode ser aproveitado com variações do centro de jogo, até porque, muitas vezes, os médios do Shakhtar não pressionam de forma agressiva o portador da bola.

Caso Marlos seja o extremo direito escolhido por Luís Castro, a demora que revela em alguns momentos na sua recuperação defensiva pode ser aproveitada pelo Benfica para criar superioridade numérica nessa zona.

Destaques individuais

FILIPPO MONTEFORTE

Marlos. O internacional ucraniano é um dos jogadores mais dotados tecnicamente que Luís Castro tem ao seu dispor. Joga como extremo direito, mas tem liberdade para aparecer no corredor central, mais propriamente no espaço entre linhas. É aí que a sua visão de jogo e qualidade no passe causam muitos desequilíbrios. Também aparece muito bem em zonas de finalização.

Júnior Moraes. É o homem golo da formação ucraniana, levando já 17 golos em 24 jogos disputados esta época. À qualidade na finalização, junta muita inteligência na maneira como procura conquistar o espaço, principalmente através de movimentos de rutura.