Ocaminhodefogo, o dicionário J.J., o smoking de Óliver, uma prenda para te fazer Félix e os abdominais de Mou (por Insónias em Carvão)

Está bem assim

Aqui está Rui Vitória, impassível e focado no meio do fogo, a fazer lembrar uma certa e determinada personagem de uma tira . O mundo pode estar a arder - ou simplesmente o clube pode estar a arder - que o professor Rui manterá sempre a fleuma e o cavalheirismo. This is fine.

Estás a falar comigo?

Por outro lado, eis Jorge Jesus a reaprender a língua de Camões depois de um poucos (pouquíssimos) meses longe da pátria amada. Dá jeito, pode ser que um certo e determinado clube o chame de volta ao lugar onde foi realmente feliz.

Classe pura

Conhecem a imagem do carregador de piano? Nada a ver. Ponham Óliver de fato e gravata, ou até de smoking, que o rapaz sairá de campo como entrou: imaculado.

Também tenho, toma, toma

No final do jogo contra a Juventus (que o Manchester venceu no limite por 2-1), Mourinho pôs a mão no ouvido como que a dizer: “Vá, gritem lá agora”. Não era bem isso que ele queria dar a entender: afinal, o treinador pretendia era mostrar que o seu cabedal não fica nada atrás do de Cristiano

Para aquelas noites frias

Luís Filipe Vieira renovou com João Félix e além da camisola oficial do Benfica, deu-lhe este camisolão quentinho para as noites frias. Como aquelas em que se vai para a bancada um jogo depois de se ter sido titular. Acontece no Benfica.