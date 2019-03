Queriam Lord Marega, dou-vos King Marega e não sei quantos mais heróis (por Insónias em Carvão)

Dores de costas? Por favor....

Caso não saibam, eu explico: Jonas é tipo o Wolverine, estão a ver?, ossos feitos de adamantium que se projetam nos nós dos dedos como garras que cortam a direito pelos adversários. Portanto, dores de costas são coisas que não assistem ao super-veterano-herói do Benfica, aquele que é virtualmente imortal.

Pão, circo e futebol

Bom, o Coliseu é em Roma e a Juventus é de Turim, mas não deixemos que a realidade atrapalhe uma piada. Eis Ronaldo, vestido como Russell Crowe no Gladiador, perguntando a um público exigente se derrotar uma equipa praticamente sozinho não vale a pena o bilhete.

E.T. phone home

Messi fez um hat-trick ao Bétis, foi aplaudido pelo público adversário, foi rapidamente levado dali para fora numa bicicleta que misteriosamente o elevará acima da linha do horizonte, fazendo um bonita sombra na lua, para ser entregue numa nave espacial que aterrará num bosque ali perto. Faz lembrar alguma coisa.

Wakanda Forever

Aqui está T'Challa, perdão, Marega, o Black Panther do FC Porto, o super-herói inesperado, capaz de se curar de lesões em tempo record e de marcar golos em barda na Liga dos Campeões.

O Grande 'Édy'

E a última rubrica cinematográfica do dia é: "O Grande Édy", adaptação livre de "O Grande Gatsby" que foi adaptado do livro "O Grande Gatsby". Não é mais do que Éder Militão a cumprir o sonho de muitos jogadores de futebol: jogar pelo Real Madrid e, pelo caminho, enriquecer estupidamente.