Marques Revolutions, a mala de Abel, o kit de Seferovic, o baby carrier de Bruno, etc. (por Insónias em Carvão)

O que é isso de levar o Sporting ao colo?

Resposta: isto que vocês estão a ver, Bruno Fernandes carregando paternalmente Marcel Keizer num baby carrier num final de dia atribulado em Chaves. Reparem só no ar de contente do pequeno Keizer sabendo que tem as costas protegidas com o seu capitão-faz-tudo em campo. É assim que nascem as bonitas relações umbilicais. E é assim, também, que se me esgotaram as piadas.

Doutor, diga-me, é assim tão mau?

Não, foi só um pequeno susto, não se preocupe. Faz parte, que isto do cansaço tem que se lhe diga, mas enquanto eu andar com este kit e o desfibrilhador nas mãos, e a cabeça no sítio, não há mal que não se mude e doença sem cura. Acho que era isto que o Gabriel, O Pensador cantava. Ou não?

É desta que eu me vou embora

Vocês achavam que eu estava a brincar? Eu não brinco, meus amigos, aqui é foco, concentração, superação, a melhor versão de nós próprios, aprendizagem, etcetera. Mas se outros não fazem bem o trabalho deles, eu vou-me embora. E vou mesmo. Não vale a pena agarrarem-me.

-----------

Ninguém me agarra?

Uma noche loca no Bernabéu

Ahhhh, para quê o motel de estrada quando se tem o Bernabéu para uma noite daquelas com a nossa mais-do-que-tudo, não é verdade? Já agora, o que acham destes slips padrão de leopardo? O Channing Tatum iria adorar.

O coder Francisco

Aqui estou eu fechado e atarefado na sala secreta com o meu computador secreto, a tratar informação secreta, digitando senhas secretas, e assim. Mas não digam nada a ninguém, especialmente ao Diogo Faria, não vá ele conta isto ao juiz.