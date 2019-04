O pior pesadelo de Svilar, os Aveiraddams, o dr. Frankenlage, um gatafunho e um elegante chapéu (por Insónias em Carvão)

Ele está vivo!

Apresento-vos o dr. Frankenlage e a sua última criação: Adel Taarabt, jogador de futebol que toda a a gente dava como perdido para a prática da coisa. Com treino, jogo a jogo, trabalho, foco e não sei quê, eis então que a criatura volta à vida.

Família Aveiraddams

Uma cena familiar como qualquer outra: Ronaldo, como Gomez Addams, Georgina, como Georgina Addams, Junior, como Pugsley Addams, The Thing e Wednesday Addams como eles próprios. Já agora, saudades Raul Julia.

Palermas, que chapéu é este?

Seferovic, acabadinho de casar, marcou dois golos ao Feirense, o primeiro dos quais num elegante chapéu ao guarda-redes que levou a bola a descrever uma bela parábola desde que saiu do seu pé esquerdo até entrar na baliza dos fogaceiros.

Não tenhas medo, é apenas o Bruno

Pobre Svilar, constantemente confrontado com o seu pior pesadelo: o pé direito (ou será o esquerdo?, não interessa) de Bruno Fernandes que, do nada, dispara bombocas indefensáveis que geralmente resultam numa de duas coisas: na eliminação do Benfica ou na eliminação do Benfica.

Olha p'ra mim, com um desenho catita

Às tantas, na conferência de imprensa pós-Feirense, Bruno Lage foi ao bolso buscar um papelinho dobrado em quatro e revelou ao mundo o desenho de apoio à equipa feito por uma menina benfiquista chamada Diana: "As crianças já perceberam, isto é o Benfica". Obviamente, o Insónias não podia deixar passar isto em claro e toca de recuperar aquele gatafunho de Nuno Espírito Santo quando estava no FC Porto.