Onde é que vocês pensam que vão, seus marotos?, pergunta o senhor do bigode enquanto abraça os Félix (Insónias em Carvão)

You know nothing, Frank Lampard

Aqui está Bruno Fernandes, principescamente sentado no trono dos médios mais goleadores da história do futebol, com 28 golos. O inverno, para ele, tarda em chegar e o Sporting pode viver bem com isso.

Onde é que vocês pensam que vão?

Não sei se repararam no senhor do bigode que se juntou à festa coletiva do Benfica quando Félix abraçou Félix. É provável que não, mas aqui o Insónias não deixa passar estas coisas em claro. Pois, claro, há sempre uma boa oportunidade para uma boa foto, mas não há duas para um bom negócio. E, nisso, Vieira parece não facilitar.

O perna de fogo

Sabem aquela expressão muito usada no futebol para caraterizar a bola que sai como um disparo violento da perna de um jogador e acaba por entrar na baliza, num ângulo aparentemente impossível, resultando num daqueles golos que fica para a história de um campeonato? Claro que já. Chama-se bomba. Ou míssil. Ou rocket. Ou, prosaicamente, Salah contra o Chelsea.

Marcar, orar, enfeitiçar

Sérgio Conceição entra sorrateiramente no Estádio da Luz, veste as vestes dos feiticeiros, executa um ritual milenar que inclui chocalhos e folhos, e pede aos deuses que o Benfica perca um ou outro pontinho. Que isto de jogar sempre primeiro, ganhar, e depois ter de esperar por uma trapalhada alheia tem que se lhe diga.

Uga, buga

Diego Costa, equipado a rigor, a demonstrar uma vez mais que é um tipo urbano e educado, fluente e articulado, sereno e pacífico. Ou então é apenas o rufia insultuoso que acabou de levar um castigo de oito jogos por insultos variados ao árbitro.