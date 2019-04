Deixa ver se é assim, carregar, apontar e espremer o gatilho: a pontaria de Seferovic, o vidente Boaventura e mais (por Insónias em Carvão)

A César o que é da cartomância

Oh, sim, oh, sim, vejo aqui coisas que não estava à espera, mas não se aflija que aqui o Professor César Boaventura, eu mesmo, vidente certificado pela semi-desconhecida ordem dos empresários de Inglaterra, lhe dirá tudo. Espere apenas um instante, enquanto digo que meliante irá apitar o jogo de amanhã, que já o atendo, ok? Passo recibo.

Tom Cruise? Por favor...

Viram o Missão Impossível II, aquele que começa com o bom do Tom pendurado tipo Cristo numa rocha e se safa? Onde é que acham que ele aprendeu aqueles moves? Obviamente, aqui com o Ti Oliveira, o exemplo mais simpático da mobilidade social. Faço subidas, mas não faço descontos. Para mais informações, contactem o Paços de Ferreira, s.f.f.. Eles sabem o meu preço.

Simplesmente, o rei desta coisa toda

O que é que me diziam quando fui para a Serie A? Ah, sim, que era difícil, e tal, que os centrais davam apertos daqueles e que ia ser difícil marcar golos como em Espanha. Exato, são apenas 26 golinhos e mais um título de campeão aqui para o je. Acho que vão ter de inventar uma nova palavra para mim, que GOAT começa a ser pequenina.

Espera, espera, não te mexas

Vá lá, não se mexam, por favor, sil-vous-plait, bitte, please? Raios, não há modo de acertar uma e até o Cervi meteu uma batata hoje. Tenho de renovar a mensalidade na carreira de tiro de Alcochete.

Há sempre tempo para mais um Super Wings

Bom, isto é na Alemanha, não deve haver problemas com o Wi-Fi. Deixa cá ver, deixa cá ver, pronto, feito: USERNAME: Eintracht_banhada. PASSWORD: 2.0. Deve ser isto. Ora, aqui está o canal Panda, mesmo a tempo de ver os Super Wings