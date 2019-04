E agora, o que é que eu digo lá em casa, que foram os Super Wings? (por Insónias em Carvão)

O que é um comboio do título?

Eh pá, por esta é que eu não esperava. Anda um homem uma época inteira a chegar a horas, a picar o pontinho, e tal, e agora é isto? Querem que eu me vá embora, é isso? Eu faço as malinhas, sem problema, têm é de dar-me tempo para não perder literalmente a viagem - e não quero metáforas com comboios e títulos.

É feriado!

Numa tarde de sol, enfiados num pavilhão algures no mundo, esta equipa de futsal portuguesa chegou, enfim, ao título europeu. Não foi à primeira? Não. Nem tão pouco à segunda, à terceira ou à quarta, mas o que é que isso interessa quando se chega ao título e se declara feriado nacional? Nada.

Payaso, sombreros hay muchos

Pero, este não me serve. Deixa cá ver, deixa cá ver, não, é um facto, não me serve. Enfim, tantos anos em Portugal, um dia teria de levar com esta piada, no es verdad?

Rafa, de que planeta viniste?

Na verdade, não vim de tão longe assim, a não ser que considerem Vila Franca um planeta distante, mas entendo que o Insónias tenha feito esta brincadeirinha com o Diego Armando. Miudagem, não tentem isto em casa; ̶e̶ ̶p̶a̶r̶a̶ ̶a̶ ̶p̶r̶ó̶x̶i̶m̶a̶ ̶é̶ ̶c̶o̶m̶ ̶a̶ ̶m̶ã̶o̶.

Só vos tinha pedido uma coisa, uma coisa

Às vezes pergunto-me: Bruno, porque é que não te calas e metes a piadola no bolso? Porque é que insistes em dares ideias parvas à malta? Agora, como é que chego a casa e o que é que eu digo à patroa? "Olha, aconteceu, eles são mesmo levados da breca, estes adeptos amolgaram-me o carro todos contentes"? Não me parece. Para a próxima, peço que me batam palmas e cantem o hino do Piçarra.